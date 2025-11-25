https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/iletisim-baskani-duran-cumhurbaskani-erdogan-ukrayna-konulu-liderler-zirvesinin-cevrimici-1101287407.html

İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna konulu liderler zirvesinin çevrimiçi toplantısına katıldı

İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna konulu liderler zirvesinin çevrimiçi toplantısına katıldı

25.11.2025

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nin çevrimiçi toplantısına katıldığını açıklayan bir sosyal medya paylaşımı yaptı.Duran'ın bildirdiğine göre toplantıda Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin sona erdirilmesine ilişkin atılan adımlar ve barış çabaları ele alındı.Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda, "Türkiye’nin adil ve kalıcı barışın bir an önce sağlanması için tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak diplomatik gayretlerine devam edeceğini belirttiğini" aktardı. "Cumhurbaşkanımız, taraflar arasındaki doğrudan müzakerelerin İstanbul’da yapılabileceğini, Türkiye’nin bunun için Ukrayna ve Rusya taraflarıyla temas halinde olduğunu ifade etti" diyen Duran şu ifadeye açıklamasında yer verdi:İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 35 ülkenin temsilcilerinin yer aldığı toplantıda katılımcıların, kalıcı barış için yapılması gerekenler konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti.

