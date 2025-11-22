https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/hamastan-abd-ve-arabuluculara-cagri-israil-ateskesi-baltaliyor-acil-mudahale-gerek-1101207688.html

Hamas’tan ABD ve arabuluculara çağrı: 'İsrail ateşkesi baltalıyor, acil müdahale gerek'

Hamas, İsrail’in 10 Ekim'deki ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin çeşitli kentlerine bugün düzenlediği saldırıların ardından ABD ve arabulucuları “acilen harekete geçmeye” çağırdı. Örgüt, İsrail’in saldırıları artırarak ateşkesi baltalamaya çalıştığını savundu.Yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze’de “ihlalleri tırmandırdığı” belirtilerek, “Arabulucular ve ABD yönetimi, İsrail’in ateşkesi baltalamaya yönelik girişimlerine karşı çıkma sorumluluğuna sahiptir” ifadeleri kullanıldı.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hükümetinin “savaş suçlusu” olarak nitelendiği açıklamada, üzerinde anlaşılan ateşkesi aşındıran uygulamaların reddedildiği vurgulandı. Hamas, arabulucuları “ihlalleri derhal durdurmak için baskı yapmaya” çağırdı.Açıklamada ayrıca, ABD yönetimi taahhütlerini yerine getirmeye ve İsrail’i “yükümlülüklerini uygulamaya zorlamaya” davet edildi.Hamas, İsrail’in anlaşmayı “uydurma gerekçelerle” sistematik biçimde ihlal ettiğini ve bu saldırıların yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açtığını belirtti. Ayrıca, İsrail ordusunun ateşkes gereği çekilmesi gereken hatlarda da değişiklik yaptığına dikkat çekildi.Gazze’de bugün birkaç saat içinde düzenlenen saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20’den fazla kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda Filistinli yaralandı.Ateşkes sürecinde son durumABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de Mısır’da yürütülen müzakerelerde İsrail ile Hamas’ın ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıklamıştı. Anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim’de yürürlüğe girmişti.Ancak ateşkese rağmen İsrail ordusu belirli aralıklarla Gazze’nin farklı bölgelerinde saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

