İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/hamastan-abd-ve-arabuluculara-cagri-israil-ateskesi-baltaliyor-acil-mudahale-gerek-1101207688.html
Hamas'tan ABD ve arabuluculara çağrı: 'İsrail ateşkesi baltalıyor, acil müdahale gerek'
Hamas’tan ABD ve arabuluculara çağrı: 'İsrail ateşkesi baltalıyor, acil müdahale gerek'
Hamas, İsrail'in 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesi 'sistematik şekilde ihlal ettiğini' belirterek ABD ve arabuluculara 'ihlalleri durdurmak için baskı yapma'... 22.11.2025
2025-11-22T20:20+0300
2025-11-22T20:20+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/16/1093884824_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_33e624bdf6f93551fad734657c46bc76.jpg
Hamas, İsrail’in 10 Ekim'deki ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin çeşitli kentlerine bugün düzenlediği saldırıların ardından ABD ve arabulucuları “acilen harekete geçmeye” çağırdı. Örgüt, İsrail’in saldırıları artırarak ateşkesi baltalamaya çalıştığını savundu.Yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze’de “ihlalleri tırmandırdığı” belirtilerek, “Arabulucular ve ABD yönetimi, İsrail’in ateşkesi baltalamaya yönelik girişimlerine karşı çıkma sorumluluğuna sahiptir” ifadeleri kullanıldı.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hükümetinin “savaş suçlusu” olarak nitelendiği açıklamada, üzerinde anlaşılan ateşkesi aşındıran uygulamaların reddedildiği vurgulandı. Hamas, arabulucuları “ihlalleri derhal durdurmak için baskı yapmaya” çağırdı.Açıklamada ayrıca, ABD yönetimi taahhütlerini yerine getirmeye ve İsrail’i “yükümlülüklerini uygulamaya zorlamaya” davet edildi.Hamas, İsrail’in anlaşmayı “uydurma gerekçelerle” sistematik biçimde ihlal ettiğini ve bu saldırıların yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açtığını belirtti. Ayrıca, İsrail ordusunun ateşkes gereği çekilmesi gereken hatlarda da değişiklik yaptığına dikkat çekildi.Gazze’de bugün birkaç saat içinde düzenlenen saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20’den fazla kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda Filistinli yaralandı.Ateşkes sürecinde son durumABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de Mısır’da yürütülen müzakerelerde İsrail ile Hamas’ın ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıklamıştı. Anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim’de yürürlüğe girmişti.Ancak ateşkese rağmen İsrail ordusu belirli aralıklarla Gazze’nin farklı bölgelerinde saldırılar düzenlemeye devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/gazzede-son-24-saatte-33-kisi-oldu-hamas-saldirilari-soykirimi-yeniden-baslatma-girisimi-olarak-1101159830.html
Hamas'tan ABD ve arabuluculara çağrı: 'İsrail ateşkesi baltalıyor, acil müdahale gerek'

20:20 22.11.2025
Abone ol
Hamas, İsrail’in 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesi 'sistematik şekilde ihlal ettiğini' belirterek ABD ve arabuluculara 'ihlalleri durdurmak için baskı yapma' çağrısı yaptı. Gazze’de gün içinde düzenlenen saldırılarda 20’den fazla kişi yaşamını yitirdi.
Hamas, İsrail’in 10 Ekim'deki ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin çeşitli kentlerine bugün düzenlediği saldırıların ardından ABD ve arabulucuları “acilen harekete geçmeye” çağırdı. Örgüt, İsrail’in saldırıları artırarak ateşkesi baltalamaya çalıştığını savundu.
Yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze’de “ihlalleri tırmandırdığı” belirtilerek, “Arabulucular ve ABD yönetimi, İsrail’in ateşkesi baltalamaya yönelik girişimlerine karşı çıkma sorumluluğuna sahiptir” ifadeleri kullanıldı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hükümetinin “savaş suçlusu” olarak nitelendiği açıklamada, üzerinde anlaşılan ateşkesi aşındıran uygulamaların reddedildiği vurgulandı. Hamas, arabulucuları “ihlalleri derhal durdurmak için baskı yapmaya” çağırdı.
Açıklamada ayrıca, ABD yönetimi taahhütlerini yerine getirmeye ve İsrail’i “yükümlülüklerini uygulamaya zorlamaya” davet edildi.
Hamas, İsrail’in anlaşmayı “uydurma gerekçelerle” sistematik biçimde ihlal ettiğini ve bu saldırıların yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açtığını belirtti. Ayrıca, İsrail ordusunun ateşkes gereği çekilmesi gereken hatlarda da değişiklik yaptığına dikkat çekildi.
Gazze’de bugün birkaç saat içinde düzenlenen saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20’den fazla kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda Filistinli yaralandı.

Ateşkes sürecinde son durum

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de Mısır’da yürütülen müzakerelerde İsrail ile Hamas’ın ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıklamıştı. Anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim’de yürürlüğe girmişti.
Ancak ateşkese rağmen İsrail ordusu belirli aralıklarla Gazze’nin farklı bölgelerinde saldırılar düzenlemeye devam ediyor.
Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2025
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Gazze’de son 24 saatte 33 kişi öldü: Hamas saldırıları 'soykırımı yeniden başlatma girişimi' olarak niteledi
20 Kasım, 16:36
