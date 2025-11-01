https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/gullunun-olumuyle-ilgili-yeni-ifade-ortaya-cikti-tugyan-ulkem-cocugumu-annemi-oldurecegim-demis-1100661842.html

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni ifade ortaya çıktı: Tuğyan Ülkem, 'Çocuğumu, annemi öldüreceğim' demiş

Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni ifade ortaya çıktı: Tuğyan Ülkem, 'Çocuğumu, annemi öldüreceğim' demiş

Sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, tanık Çağrı Kutlu'nun ifadeleri ortaya çıktı. Kutlu, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in kendisine...

Sanatçı Güllü’nün evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada yeni ifadeler gün yüzüne çıktı. Bircan Dülger’in, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in annesini öldürdüğüne inandığını söylemesinin ardından, bu kez Çağrı Kutlu’nun ifadelerine ulaşıldı. Kutlu, Tuğyan’ın kendisine, “Çocuğumu, annemi öldüreceğim, evde 2 milyonluk altın var, onu satsam beni idare etmez” dediğini anlattı.'Annesi hayatına müdahale ediyordu'Tanık Kutlu’nun ifadesine göre Tuğyan, annesi Güllü’nün yaşamına karışmasından rahatsızdı.Sabah'ta yer alan habere göre Kutlu, “Yaklaşık 7 ay önce sahilde Tuğyan’la otururken Güllü yanımıza geldi. Bana çocuklarının kendisini hiç dinlemediğini söyledi. Nisan ayında Tuğyan beni arayıp annesini şikayet etti, ‘Abi ben katil olacağım, kendisi her b.ku yiyor, hayatıma müdahale ediyor, ben bunu öldüreceğim’ dedi” ifadelerini kullandı.Kutlu ayrıca, Güllü’nün kızının evli ve çocuklu sevgilisi Kervan ile görüşmesini istemediğini, bu nedenle anne-kız arasında sürekli tartışmalar yaşandığını belirtti.'Kızının bakıcısının oğlundan silah istedi'Kutlu, Tuğyan’ın sık sık kumar oynadığını, annesinin banka işlemleriyle ilgilendiğini ve para farklarını kendine aldığını iddia etti:“Tuğyan annesine yatıracağı miktarları farklı söylüyordu. Annesiyle kumar yüzünden çok tartıştı. Bana defalarca annesini öldüreceğini söyledi. Hatta kızının bakıcısının oğlu Osman’dan silah bulmasını istemişti. Silahı ne için kullanacağını söylemedi ama annesi için istediğini düşündüm.”'Anneme dost olup onu öldüreceğim'Kutlu’nun anlatımına göre olaydan kısa süre önce Tuğyan, ölüm planı hakkında açık ifadelerde bulundu:“Mayıs ayında benden para istedi, Tekirdağ’a gidip konsomatrislik yapmış. Haziran’da eve geldi, pet şişede madde vardı. ‘Bu kadın ölecek. Ben annemle dost olup sonra onu öldüreceğim’ dedi.”'Kaza olduğuna inanmıyorum'Tanık Çağrı Kutlu, ifadesinin sonunda olayın kaza olduğuna inanmadığını belirtti. Soruşturma kapsamında daha önce ifade veren Bircan Dülger de benzer şekilde Güllü’nün ölümünde kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in rolü olabileceğini ileri sürmüştü.

