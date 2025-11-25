https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/galatasaray-union-saint-gilloise-maci-rakipten-mesaj-var-osimhen-oynayacak-mi-mac-ne-zaman-1101256903.html
Galatasaray Union Saint-Gilloise maçı: Rakipten mesaj var, Osimhen oynayacak mı? Maç ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. 25.11.2025, Sputnik Türkiye
08:07 25.11.2025 (güncellendi: 08:08 25.11.2025)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı.
İdman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından Union Saint-Gilloise karşılaşmasının taktik organizasyonuyla sona erdi.
6 oyuncu antrenmanda yoktu
Antrenmanda sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Yunus Akgün, Mario Lemina, Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu yer almadı.
Bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı da takımla çalıştı.
Karşılaşmanın oynanacağı RAMS Park'ta teknik direktör David Hubert yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık bir şekilde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden idman, Galatasaray maçının taktik organizasyonuyla tamamlandı.
Galatasaray-Union SG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Union Saint-Gilloise, bugün (25 Kasım Salı) saat 20.45'te Galatasaray ile karşılaşacak. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmanın hakemi İspanyol hakem Jose Maria Sanchez.
Galatasaray Union SG maçı, TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış, Icardi.
Union SG: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Van de Perre, El Hadj, David, Niang.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç öncesi yaptığı açıklamada "Osimhen'i bir sonraki maça yetiştirmek istiyoruz. Jakobs sürpriz oldu, salı günü sahada olmasını bekliyoruz" dedi. Osimhen'in maçta oynaması konusunda henüz resmi açıklama yapılmadı.
Union SG'den dikkat çeken paylaşım
Galatasaray ile bugün Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak olan Union Saint-Gilloise sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda "Ali Sami Yen Stadyumu'nda nefesler tutuldu. Yarın yaşanacak mücadeleye hazırız!" ve "Aslanın ininde. Yarına hazırız" ifadeleri yer aldı.