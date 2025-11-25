https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/basaksehir-trabzonspor-maci-ardindan-fatih-tekke-hanimima-bile-anlatamiyorum-biz-sampiyon-olacagiz-1101256040.html

Başakşehir Trabzonspor maçı ardından Fatih Tekke: Hanımıma bile anlatamıyorum, 'biz şampiyon olacağız' diyor

Başakşehir Trabzonspor maçı ardından Fatih Tekke: Hanımıma bile anlatamıyorum, 'biz şampiyon olacağız' diyor

25.11.2025

Bordo mavili teknik adam Fatih Tekke, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Uzatma anlarında buldukları golle kazandıkları maçı değerlendiren Tekke, "İzleyenleri heyecanlandıran bir maç oldu. Üzücü tarafı maçın başında, sevindirici tarafı ise maçın sonundaydı. Rakip adına üzücü tarafı maçın 10. dakikasında gördükleri kırmızı karttı. Rakibin 10 kişi kalması bizim için pozitif görünse de Edin'i kaybettik. Bu akşam veya yarın operasyon geçirecek. 10 kişi kalan rakibe karşı istenmeyen durum geriye düşmektir. Bu geri düşmelerden biri penaltı, diğer basit top kaybı sonrası oldu. Bizim içim pozitif görünen anlarda olumsuzluklar yaşadık. Ancak bundan geri dönmesini bildik. Özellikle maçın son anlarında Muçi'nin galibiyetteki rolü çok önemliydi. Böyle bir morale çok ihtiyacı vardı. Çok zor bir maç oynadık. Hep aynı problemleri yaşıyoruz. Aldığımız 3 puan bizim için çok değerli ama kaptanımızın sakatlanması üzücüydü" diye konuştu.Üç gol yemelerine rağmen rakibe pozisyon vermediklerini dile getiren Tekke, "Yediğimiz üç golden hiçbiri akan oyunda gelmedi. Biri taçtan, biri penaltı, diğeri ise kornerden geldi. Rakibin kalemize geldiği anlar çok az. Özellikle duran toplara çalışmıştık ama bazen oyuncular maçın duygusuyla hareket ediyor. Bu maçla ilgili, savunmayla ilgili konuşulacak şeyler yok. Bence tam tersi hücumla ilgili konuşmamız lazım. Daha kontrollü ve net bitireceğimiz set hücumları olması gerekiyordu. Denedik ama çok acele ettik." ifadelerini kullandı.Kendi durumunda bir değişiklik olmadığını belirten bordo-mavili takımın teknik direktörü, "Allah nasip ediyor, lütfediyor. Göreve geldiğimdeki durumla bugünkü durumu ve gelişimi herkes görüyor. Çok pozitif gidiyor. Bence olduğundan da fazla gösterilmeye çalışılıyor. Olduğundan fazla göstermeye gerek yok. Biz durumumuzu biliyoruz. Bugün iki oyuncumuz sakatlandı. Folcarelli'nin arka adalesinden sıkıntı var. Edin, şu an için yok. Bizim geniş kadromuz yok." şeklinde görüş belirtti.'Hanımıma bile anlatamıyorum'Fatih Tekke, kendisinin de şampiyonluğu çok istediğini ancak ilk 4'te yer almalarının kendileri için iyi bir sonuç olduğunu söyledi.Bu galibiyetle Muçi'nin moral motivasyonun artacağını aktaran Tekke, sözlerini şöyle tamamladı:

