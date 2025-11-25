https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/finlandiya-rusya-sinirina-bir-metre-uzaklikta-cit-insa-ediyor-1101284128.html
Finlandiya, Rusya sınırına bir metre uzaklıkta çit inşa ediyor
Finlandiya, Rusya sınırına bir metre uzaklıkta çit inşa ediyor
Sputnik Türkiye
Finlandiya’nın Rusya sınırının sadece bir metre uzağında çit inşa ettiği, çitin üzerinde her 20 metrede bir kamera yerleştirileceği öğrenildi. 25.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-25T18:48+0300
2025-11-25T18:48+0300
2025-11-25T18:48+0300
dünya
finlandiya
finlandiya-rusya sınırı
rusya
çit
haberler
laponya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/19/1101283910_0:61:1181:725_1920x0_80_0_0_e6bfd29bf4d6964840966978bdd8ac22.png
Fin yayın kuruluşu Yle’nin Finlandiya sınır muhafızlarına dayandırdığı haberine göre, Rusya sınırından bir metre uzaklıkta çit inşaatına başlandı, çitin üzerinde ise her 20 metrede bir kamera yerleştirilecek.Haberde, “Çit, Finlandiya sınır bölgesinin kenarında, Rusya tarafına sadece bir metre uzaklıkta yer alıyor” ifadelerine yer verildi.Çit üzerinde yaklaşık her 20 metrede bir kameralı direklerin yerleştirileceğine dikkat çekilen haberde, Laponya ve ülkenin doğusundaki çitin inşasının neredeyse tamamlandığı, sınır muhafızlarının kalan bölümlerin 2026 yazına kadar tamamlanmasını planladığı kaydedildi.Haberde, “Yaklaşık 1.300 kilometre uzunluğundaki doğu sınırının tamamında bir çit inşa etmek, yüksek maliyeti nedeniyle imkansızdır, zira sadece 200 kilometrelik bir çitin maliyeti 362 milyon eurodur. Böylece, bir kilometrelik çitin yapımı ortalama 1.8 milyon euroya mal oluyor” vurgusu yapıldı.Sınır muhafızlarının verdiği bilgiye göre, çitin yüksekliği yaklaşık 4.5 metre ve bunun yaklaşık bir metresini dikenli tel oluşturuyor. Memurlar, çitin bir kısmının da yer altında, hatırı sayılır bir derinliğe kadar devam ettiğini ifade etti.Finlandiya-Rusya sınırı, Fin makamlarının kararıyla bir sonraki duyuruya kadar kapatılmıştı. Finlandiya, üçüncü ülkelerden gelen kontrolsüz sığınmacı akını nedeniyle Kasım 2023'te sınır kısıtlamaları uygulamaya başlamıştı. Finlandiya makamları, Rusya'yı sığınmacıları sınıra kasıtlı olarak göndermekle suçlamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Avrupa Birliği'ndeki göç krizine müdahil olduğu yönündeki iddiaları reddederek, bunların Batı'nın çifte standartlarının bir tezahürü olduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/finlandiya-basbakani-orpo-rusya-ile-sinirlarimiz-acilabilir-1100504420.html
finlandiya
finlandiya-rusya sınırı
rusya
laponya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/19/1101283910_68:0:1113:784_1920x0_80_0_0_c62430fcdb9aa79f768373f1389b8764.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
finlandiya, finlandiya-rusya sınırı, rusya, çit, haberler, laponya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova
finlandiya, finlandiya-rusya sınırı, rusya, çit, haberler, laponya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova
Finlandiya, Rusya sınırına bir metre uzaklıkta çit inşa ediyor
Finlandiya’nın Rusya sınırının sadece bir metre uzağında çit inşa ettiği, çitin üzerinde her 20 metrede bir kamera yerleştirileceği öğrenildi.
Fin yayın kuruluşu Yle’nin Finlandiya sınır muhafızlarına dayandırdığı haberine göre, Rusya sınırından bir metre uzaklıkta çit inşaatına başlandı, çitin üzerinde ise her 20 metrede bir kamera yerleştirilecek.
Haberde, “Çit, Finlandiya sınır bölgesinin kenarında, Rusya tarafına sadece bir metre uzaklıkta yer alıyor” ifadelerine yer verildi.
Çit üzerinde yaklaşık her 20 metrede bir kameralı direklerin yerleştirileceğine dikkat çekilen haberde, Laponya ve ülkenin doğusundaki çitin inşasının neredeyse tamamlandığı, sınır muhafızlarının kalan bölümlerin 2026 yazına kadar tamamlanmasını planladığı kaydedildi.
Haberde, “Yaklaşık 1.300 kilometre uzunluğundaki doğu sınırının tamamında bir çit inşa etmek, yüksek maliyeti nedeniyle imkansızdır, zira sadece 200 kilometrelik bir çitin maliyeti 362 milyon eurodur. Böylece, bir kilometrelik çitin yapımı ortalama 1.8 milyon euroya mal oluyor” vurgusu yapıldı.
Sınır muhafızlarının verdiği bilgiye göre, çitin yüksekliği yaklaşık 4.5 metre ve bunun yaklaşık bir metresini dikenli tel oluşturuyor. Memurlar, çitin bir kısmının da yer altında, hatırı sayılır bir derinliğe kadar devam ettiğini ifade etti.
Finlandiya-Rusya sınırı, Fin makamlarının kararıyla bir sonraki duyuruya kadar kapatılmıştı. Finlandiya, üçüncü ülkelerden gelen kontrolsüz sığınmacı akını nedeniyle Kasım 2023'te sınır kısıtlamaları uygulamaya başlamıştı. Finlandiya makamları, Rusya'yı sığınmacıları sınıra kasıtlı olarak göndermekle suçlamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Avrupa Birliği'ndeki göç krizine müdahil olduğu yönündeki iddiaları reddederek, bunların Batı'nın çifte standartlarının bir tezahürü olduğunu ifade etmişti.