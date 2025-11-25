https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/finlandiya-rusya-sinirina-bir-metre-uzaklikta-cit-insa-ediyor-1101284128.html

Finlandiya, Rusya sınırına bir metre uzaklıkta çit inşa ediyor

Finlandiya’nın Rusya sınırının sadece bir metre uzağında çit inşa ettiği, çitin üzerinde her 20 metrede bir kamera yerleştirileceği öğrenildi. 25.11.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/19/1101283910_0:61:1181:725_1920x0_80_0_0_e6bfd29bf4d6964840966978bdd8ac22.png

Fin yayın kuruluşu Yle’nin Finlandiya sınır muhafızlarına dayandırdığı haberine göre, Rusya sınırından bir metre uzaklıkta çit inşaatına başlandı, çitin üzerinde ise her 20 metrede bir kamera yerleştirilecek.Haberde, “Çit, Finlandiya sınır bölgesinin kenarında, Rusya tarafına sadece bir metre uzaklıkta yer alıyor” ifadelerine yer verildi.Çit üzerinde yaklaşık her 20 metrede bir kameralı direklerin yerleştirileceğine dikkat çekilen haberde, Laponya ve ülkenin doğusundaki çitin inşasının neredeyse tamamlandığı, sınır muhafızlarının kalan bölümlerin 2026 yazına kadar tamamlanmasını planladığı kaydedildi.Haberde, “Yaklaşık 1.300 kilometre uzunluğundaki doğu sınırının tamamında bir çit inşa etmek, yüksek maliyeti nedeniyle imkansızdır, zira sadece 200 kilometrelik bir çitin maliyeti 362 milyon eurodur. Böylece, bir kilometrelik çitin yapımı ortalama 1.8 milyon euroya mal oluyor” vurgusu yapıldı.Sınır muhafızlarının verdiği bilgiye göre, çitin yüksekliği yaklaşık 4.5 metre ve bunun yaklaşık bir metresini dikenli tel oluşturuyor. Memurlar, çitin bir kısmının da yer altında, hatırı sayılır bir derinliğe kadar devam ettiğini ifade etti.Finlandiya-Rusya sınırı, Fin makamlarının kararıyla bir sonraki duyuruya kadar kapatılmıştı. Finlandiya, üçüncü ülkelerden gelen kontrolsüz sığınmacı akını nedeniyle Kasım 2023'te sınır kısıtlamaları uygulamaya başlamıştı. Finlandiya makamları, Rusya'yı sığınmacıları sınıra kasıtlı olarak göndermekle suçlamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Avrupa Birliği'ndeki göç krizine müdahil olduğu yönündeki iddiaları reddederek, bunların Batı'nın çifte standartlarının bir tezahürü olduğunu ifade etmişti.

2025

