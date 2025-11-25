Türkiye
SON DAKİKA | Böcek ailesinin otopsi raporu çıktı
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/finlandiya-rusya-sinirina-bir-metre-uzaklikta-cit-insa-ediyor-1101284128.html
Finlandiya, Rusya sınırına bir metre uzaklıkta çit inşa ediyor
Finlandiya, Rusya sınırına bir metre uzaklıkta çit inşa ediyor
Sputnik Türkiye
Finlandiya’nın Rusya sınırının sadece bir metre uzağında çit inşa ettiği, çitin üzerinde her 20 metrede bir kamera yerleştirileceği öğrenildi. 25.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-25T18:48+0300
2025-11-25T18:48+0300
dünya
finlandiya
finlandiya-rusya sınırı
rusya
çit
haberler
laponya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/19/1101283910_0:61:1181:725_1920x0_80_0_0_e6bfd29bf4d6964840966978bdd8ac22.png
Fin yayın kuruluşu Yle’nin Finlandiya sınır muhafızlarına dayandırdığı haberine göre, Rusya sınırından bir metre uzaklıkta çit inşaatına başlandı, çitin üzerinde ise her 20 metrede bir kamera yerleştirilecek.Haberde, “Çit, Finlandiya sınır bölgesinin kenarında, Rusya tarafına sadece bir metre uzaklıkta yer alıyor” ifadelerine yer verildi.Çit üzerinde yaklaşık her 20 metrede bir kameralı direklerin yerleştirileceğine dikkat çekilen haberde, Laponya ve ülkenin doğusundaki çitin inşasının neredeyse tamamlandığı, sınır muhafızlarının kalan bölümlerin 2026 yazına kadar tamamlanmasını planladığı kaydedildi.Haberde, “Yaklaşık 1.300 kilometre uzunluğundaki doğu sınırının tamamında bir çit inşa etmek, yüksek maliyeti nedeniyle imkansızdır, zira sadece 200 kilometrelik bir çitin maliyeti 362 milyon eurodur. Böylece, bir kilometrelik çitin yapımı ortalama 1.8 milyon euroya mal oluyor” vurgusu yapıldı.Sınır muhafızlarının verdiği bilgiye göre, çitin yüksekliği yaklaşık 4.5 metre ve bunun yaklaşık bir metresini dikenli tel oluşturuyor. Memurlar, çitin bir kısmının da yer altında, hatırı sayılır bir derinliğe kadar devam ettiğini ifade etti.Finlandiya-Rusya sınırı, Fin makamlarının kararıyla bir sonraki duyuruya kadar kapatılmıştı. Finlandiya, üçüncü ülkelerden gelen kontrolsüz sığınmacı akını nedeniyle Kasım 2023'te sınır kısıtlamaları uygulamaya başlamıştı. Finlandiya makamları, Rusya'yı sığınmacıları sınıra kasıtlı olarak göndermekle suçlamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Avrupa Birliği'ndeki göç krizine müdahil olduğu yönündeki iddiaları reddederek, bunların Batı'nın çifte standartlarının bir tezahürü olduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/finlandiya-basbakani-orpo-rusya-ile-sinirlarimiz-acilabilir-1100504420.html
finlandiya
finlandiya-rusya sınırı
rusya
laponya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/19/1101283910_68:0:1113:784_1920x0_80_0_0_c62430fcdb9aa79f768373f1389b8764.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
finlandiya, finlandiya-rusya sınırı, rusya, çit, haberler, laponya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova
finlandiya, finlandiya-rusya sınırı, rusya, çit, haberler, laponya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova

Finlandiya, Rusya sınırına bir metre uzaklıkta çit inşa ediyor

18:48 25.11.2025
© Getty Images / Anadolu/Jakob JohannsenFinlandiya-Rusya sınırında çit yapımı
Finlandiya-Rusya sınırında çit yapımı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2025
© Getty Images / Anadolu/Jakob Johannsen
Abone ol
Finlandiya’nın Rusya sınırının sadece bir metre uzağında çit inşa ettiği, çitin üzerinde her 20 metrede bir kamera yerleştirileceği öğrenildi.
Fin yayın kuruluşu Yle’nin Finlandiya sınır muhafızlarına dayandırdığı haberine göre, Rusya sınırından bir metre uzaklıkta çit inşaatına başlandı, çitin üzerinde ise her 20 metrede bir kamera yerleştirilecek.
Haberde, “Çit, Finlandiya sınır bölgesinin kenarında, Rusya tarafına sadece bir metre uzaklıkta yer alıyor” ifadelerine yer verildi.
Çit üzerinde yaklaşık her 20 metrede bir kameralı direklerin yerleştirileceğine dikkat çekilen haberde, Laponya ve ülkenin doğusundaki çitin inşasının neredeyse tamamlandığı, sınır muhafızlarının kalan bölümlerin 2026 yazına kadar tamamlanmasını planladığı kaydedildi.
Haberde, “Yaklaşık 1.300 kilometre uzunluğundaki doğu sınırının tamamında bir çit inşa etmek, yüksek maliyeti nedeniyle imkansızdır, zira sadece 200 kilometrelik bir çitin maliyeti 362 milyon eurodur. Böylece, bir kilometrelik çitin yapımı ortalama 1.8 milyon euroya mal oluyor” vurgusu yapıldı.
Sınır muhafızlarının verdiği bilgiye göre, çitin yüksekliği yaklaşık 4.5 metre ve bunun yaklaşık bir metresini dikenli tel oluşturuyor. Memurlar, çitin bir kısmının da yer altında, hatırı sayılır bir derinliğe kadar devam ettiğini ifade etti.
Finlandiya-Rusya sınırı, Fin makamlarının kararıyla bir sonraki duyuruya kadar kapatılmıştı. Finlandiya, üçüncü ülkelerden gelen kontrolsüz sığınmacı akını nedeniyle Kasım 2023'te sınır kısıtlamaları uygulamaya başlamıştı. Finlandiya makamları, Rusya'yı sığınmacıları sınıra kasıtlı olarak göndermekle suçlamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Avrupa Birliği'ndeki göç krizine müdahil olduğu yönündeki iddiaları reddederek, bunların Batı'nın çifte standartlarının bir tezahürü olduğunu ifade etmişti.
Finlandiya, Rusya sınırında çit yapım çalışmalarına başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2025
DÜNYA
Finlandiya Başbakanı Orpo: Rusya ile sınırlarımız açılabilir
27 Ekim, 12:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала