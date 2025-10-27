Türkiye
Finlandiya Başbakanı Orpo: Rusya ile sınırlarımız açılabilir
Finlandiya Başbakanı Orpo: Rusya ile sınırlarımız açılabilir
Sputnik Türkiye
27.10.2025
Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, devlet televizyonu Yle'ye verdiği röportajda, Rusya ile kapalı durumdaki sınırın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Orpo, "Doğu sınırının açılması gelecekte mümkün olabilir ve bu, onlarca yıl alacak bir mesele değil," dedi.Başbakan, sınırın yeniden açılabilmesi için Rus sınır muhafızlarının seyahat belgelerini kontrol etme uygulamasına dönmesi gerektiğini ifade etti.Kasım 2023'ten bu yana sınır kapalıFinlandiya-Rusya sınırı, Kasım 2023'te Finlandiya makamlarının kararıyla "bir sonraki duyuruya kadar" kapatılmıştı.Finlandiya, bu kararı üçüncü ülkelerden gelen mülteci akınındaki artış gerekçesiyle almış; Rusya'yı sığınmacıları "kasıtlı olarak sınıra yönlendirmekle" suçlamıştı.Moskova ise iddiaları reddetmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, bu suçlamaları "Batı'nın çifte standartlarının bir yansıması" olarak nitelendirmişti.Moskova: Suçlamalar asılsızKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 2023'te yaptığı açıklamada, Rus sınır muhafızlarının tüm yasal prosedürleri eksiksiz uyguladığını vurgulamıştı.Peskov, "Yalnızca sınır kapısını kullanma hakkına sahip olan kişiler geçiş yapabiliyor. Finlandiya'nın suçlamaları asılsız ve kabul edilemez," demişti.Orpo ise son dönemde yapılan bir görüşmede, Rus yetkililerin "mevcut prosedürü değiştirme niyetinde olmadıklarını" açıkça dile getirdiklerini söyledi ancak toplantının detaylarına değinmedi.Yeni sınır yasası tartışma yarattıFinlandiya, 22 Temmuz 2024'te yürürlüğe giren yeni "sınır dışı yasası" ile, "araçsallaştırılmış giriş tehdidi" durumunda mülteci kabulünü geçici olarak kısıtlama yetkisi elde etti.Orpo, yasanın kabul edilmesinin ardından, Rusya sınırında kontrol noktalarının yeniden açılmasının değerlendirilebileceğini belirtmişti.Ancak yasa yürürlüğe girmesine rağmen, hükümet bu adımı atmadı.Finlandiya makamları, Rusya'da sınırın açılmasını bekleyen yüzlerce hatta binlerce mültecinin bulunduğunu öne sürerek bu kararı savundu. Ancak bu iddialara dair herhangi bir somut kanıt sunulmadı.
Finlandiya Başbakanı Orpo: Rusya ile sınırlarımız açılabilir

12:47 27.10.2025
© AFP 2023 / ALESSANDRO RAMPAZZOFinlandiya, Rusya sınırında çit yapım çalışmalarına başladı
Finlandiya, Rusya sınırında çit yapım çalışmalarına başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2025
© AFP 2023 / ALESSANDRO RAMPAZZO
Abone ol
Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, kapalı olan Rusya sınırının gelecekte yeniden açılabileceğini söyledi. Orpo, bunun “on yıllar sürecek bir mesele olmadığını” vurgularken, sınırın açılmasının Rus tarafının seyahat belgelerini yeniden kontrol etmeye başlamasına bağlı olduğunu belirtti.
Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, devlet televizyonu Yle’ye verdiği röportajda, Rusya ile kapalı durumdaki sınırın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Orpo, “Doğu sınırının açılması gelecekte mümkün olabilir ve bu, onlarca yıl alacak bir mesele değil,” dedi.
Başbakan, sınırın yeniden açılabilmesi için Rus sınır muhafızlarının seyahat belgelerini kontrol etme uygulamasına dönmesi gerektiğini ifade etti.

Kasım 2023’ten bu yana sınır kapalı

Finlandiya-Rusya sınırı, Kasım 2023’te Finlandiya makamlarının kararıyla “bir sonraki duyuruya kadar” kapatılmıştı.
Finlandiya, bu kararı üçüncü ülkelerden gelen mülteci akınındaki artış gerekçesiyle almış; Rusya’yı sığınmacıları “kasıtlı olarak sınıra yönlendirmekle” suçlamıştı.
Moskova ise iddiaları reddetmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, bu suçlamaları “Batı’nın çifte standartlarının bir yansıması” olarak nitelendirmişti.

Moskova: Suçlamalar asılsız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 2023’te yaptığı açıklamada, Rus sınır muhafızlarının tüm yasal prosedürleri eksiksiz uyguladığını vurgulamıştı.
Peskov, “Yalnızca sınır kapısını kullanma hakkına sahip olan kişiler geçiş yapabiliyor. Finlandiya’nın suçlamaları asılsız ve kabul edilemez,” demişti.
Orpo ise son dönemde yapılan bir görüşmede, Rus yetkililerin “mevcut prosedürü değiştirme niyetinde olmadıklarını” açıkça dile getirdiklerini söyledi ancak toplantının detaylarına değinmedi.

Yeni sınır yasası tartışma yarattı

Finlandiya, 22 Temmuz 2024’te yürürlüğe giren yeni “sınır dışı yasası” ile, “araçsallaştırılmış giriş tehdidi” durumunda mülteci kabulünü geçici olarak kısıtlama yetkisi elde etti.
Orpo, yasanın kabul edilmesinin ardından, Rusya sınırında kontrol noktalarının yeniden açılmasının değerlendirilebileceğini belirtmişti.
Ancak yasa yürürlüğe girmesine rağmen, hükümet bu adımı atmadı.
Finlandiya makamları, Rusya’da sınırın açılmasını bekleyen yüzlerce hatta binlerce mültecinin bulunduğunu öne sürerek bu kararı savundu. Ancak bu iddialara dair herhangi bir somut kanıt sunulmadı.
