Eski FBI Direktörü James Comey'e yönelik açılan davalar düşürüldü
Eski FBI Direktörü James Comey'e yönelik açılan davalar düşürüldü
ABD’de eski FBI Direktörü James Comey ve New York Başsavcısı Letitia James’e yöneltilen suçlamalar, davayı açan savcının usulsüz atanması nedeniyle düşürüldü... 25.11.2025, Sputnik Türkiye
ABD’de eski FBI Direktörü James Comey ve New York Başsavcısı Letitia James’e yönelik federal suçlamalar, davayı hazırlayan savcının usulsüz atanması nedeniyle düşürüldü. ABD Yargıcı Cameron Currie, Donald Trump tarafından görevlendirilen savcı Lindsey Halligan’ın “hukuken bu görevi üstlenmeye yetkili olmadığını” belirterek tüm işlemlerin geçersiz olduğuna hükmetti.Kararda, Halligan’ın hiçbir savcılık deneyimine sahip olmadığı ve geçici federal savcı atanmasına ilişkin yasa kapsamına girmediği vurgulandı. Currie, 120 günlük yasal atama süresinin 21 Mayıs itibarıyla sona erdiğini, bu tarihten sonra yapılan atamanın geçerliliğinin bulunmadığını ifade etti. Böylece Halligan’ın Comey ve James hakkında hazırladığı iddianameler de “hukuka aykırı yetki kullanımı” gerekçesiyle iptal edildi.Beyaz Saray, BBC’ye yaptığı açıklamada iddianamelerdeki “olguların değişmediğini” ve kararın “nihai olmayacağını” savundu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Adalet Bakanlığı’nın karara “çok yakında” itiraz edeceğini açıkladı ve Halligan’ın yasal olarak görevlendirildiği görüşünü yineledi.Kararın ardından Comey, “kötü niyet ve ehliyetsizlikle yürütülen bir sürecin son bulduğunu” söyleyerek memnuniyetini dile getirdi, ancak Trump’ın kendisini yeniden hedef alabileceğini ifade etti. Comey, 2016 seçimlerine ilişkin Rusya soruşturması nedeniyle Trump’ın ilk döneminde görevden alınmıştı. Kendisine yöneltilen suçlamalar arasında “yalan beyan” ve “adaleti engelleme” iddiaları bulunuyordu. Söz konusu dava, uzun zamandır rakibi olan Trump'ın, delil yetersizliğine rağmen soruşturma açılması konusunda ısrar etmesi üzerine açılmıştı. New York Başsavcısı Letitia James ise kararı “önemli bir kazanım” olarak nitelendirdi. James, daha önce Trump’a karşı mali usulsüzlük davası açmış, bu süreçten sonra Trump yönetimi tarafından hedef alınmıştı.
