Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
EMEP'li Karaca anlattı: Gaziantep'teki taciz dosyası neden 1 yıldır rafta?
EMEP'li Karaca anlattı: Gaziantep'teki taciz dosyası neden 1 yıldır rafta?
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca ve DHA İznik Muhabiri Semih Türker oldu. 25.11.2025, Sputnik Türkiye
EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca, Gaziantep’de yaşanan taciz olayının neden 1 yıldır rafa kaldırıldığını anlatırken, DHA İznik Muhabiri Semih Türker de kenti ziyaret edecek Papa 14. Leo için yapılan hazırlıkları aktardı.EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca şunları söyledi:
Mustafa Hoş
Mustafa Hoş
19:11 25.11.2025
Mustafa Hoş
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca ve DHA İznik Muhabiri Semih Türker oldu.
EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca, Gaziantep’de yaşanan taciz olayının neden 1 yıldır rafa kaldırıldığını anlatırken, DHA İznik Muhabiri Semih Türker de kenti ziyaret edecek Papa 14. Leo için yapılan hazırlıkları aktardı.
EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca şunları söyledi:
Gaziantep’de Ahmet Aslansoy diye bir tekstil fabriaksı var. Bu fabrika AKP Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak’ın ailesine ait. Bu fabrikada çaycı olarak çalışan kadın bir işçi, fabrikanın sahibi olan Ahmet Aslansoy tarafından cinsel tacize uğradığını söyleyerek geçtiğimiz yıl Eylül ayında CİMER’e başvuruda bulunuyor ve taciz edildiğine dair somut delillerinin olduğunu söylüyor ve bu başvuru üzerine karakola gidiyor. Burada da ifadesini verdikten sonra tüm belge ve delilleri karakola bırakıyor. Emniyetin kriminal büro raporu, delillerin tacizi doğruladığını ve tacizi gerçekleştiren kişinin de Ahmet Aslansoy olduğunu belgeliyor. Bu belgelendirme sonrasında Ahmet Aslansoy’un ‘kadının bu tacize göz yumduğunu’ söylediği, idari görevlilerin ifadesi alınıyor. İfadelerde ‘kadın zaten kıyafetine dikkat eden biri değildi, uygunsuz davranışları vardı’ gibi ifade veriyorlar. Aradan geçen 1 yılın ardından kadının şikayetinin karşılığının ne olduğu, soruşturma açılıp açılmadığı gibi bir bilgi alınmıyor. Biz kadınla görüşmemizden sonra bu konuyu kamuoyu ile paylaştıktıktan sonra iki kadın farklı kadın daha aynı biçimde tacize uğradığını ifade eden mesajlar attılar. Ben o kadınlara ‘neden şikayetçi olmadınız’ diye kimsenin suçlamasını doğru bulmuyorum. Diğer iki kadının neden bu tacizleri ortaya çıkaramadığını hepimiz anlayabiliyoruz. Patronların, siyasi nüfus sahiplerinin, yanlarında çalışan kadınlara istedikleri her şeyi yapabilme cürretini kırabileceğimizi düşünüyorum
