Emekliler için çalışma ve maaş aynı anda mümkün olmayacak

Eğer emekli olacaksanız hevesinizi kursağınızda koyacağız maalesef. Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı değiştirdi. Ekim 2008 ve sonrasında emekli olanlar emekliliğe hak kazandıktan sonra ya çalışmayı bırakacak ya da emekli maaşından feragat edecek. Ne diyor devlet? ‘Öyle diyor 3 kuruşa 5 köfte yok.’ Emekli maaşını hak etmiş olabilirsiniz ama ‘madem çalışıyorsun, çalışmaya gücün varsa emekli maaşını bırakmak zorunda kalacaksın’ diyor. Devlet devamlılık ve taahhüt organizmasıdır. Siz vatandaşınıza ‘şu kadar çalışırsanız emekli olacaksınız ve size o tarihten sonra emekli maaşı bağlayacağım’ diyorsunuz. Sonra diyorsun ki hop, oyunu değiştirdim. Bu dünyada çok az ülkede görülebilecek bir şey. Şu anda yer yerinden oynaması lazım normalde. İnsanların buna karşı meydanlara çıkması lazım ama çıkamıyorlar. Üç kişi bir araya geldiği zaman polis gaz sıkıyor, insanlar haklarını arayamıyor.