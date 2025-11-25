Emekliler için çalışma ve maaş aynı anda mümkün olmayacak

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/emekliler-icin-calisma-ve-maas-ayni-anda-mumkun-olmayacak-1101272347.html
25.11.2025
2008 sonrası sigorta girişi olanlar, emekli maaşı ile çalışmayı aynı anda sürdüremeyecek. Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında düzenlemenin emekliler açısından yaratacağı sonuçları değerlendirdi. Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:Emeklilerin ekonomik durumuna da değinen Çağatay, sözlerini şöyle sonlandırdı:
SGK mevzuatında yapılması planlanan düzenlemeyle, Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olanların emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmeleri halinde emekli maaşlarının kesilmesi öngörülüyor.
2008 sonrası sigorta girişi olanlar, emekli maaşı ile çalışmayı aynı anda sürdüremeyecek. Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında düzenlemenin emekliler açısından yaratacağı sonuçları değerlendirdi.
Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Eğer emekli olacaksanız hevesinizi kursağınızda koyacağız maalesef. Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı değiştirdi. Ekim 2008 ve sonrasında emekli olanlar emekliliğe hak kazandıktan sonra ya çalışmayı bırakacak ya da emekli maaşından feragat edecek. Ne diyor devlet? ‘Öyle diyor 3 kuruşa 5 köfte yok.’ Emekli maaşını hak etmiş olabilirsiniz ama ‘madem çalışıyorsun, çalışmaya gücün varsa emekli maaşını bırakmak zorunda kalacaksın’ diyor. Devlet devamlılık ve taahhüt organizmasıdır. Siz vatandaşınıza ‘şu kadar çalışırsanız emekli olacaksınız ve size o tarihten sonra emekli maaşı bağlayacağım’ diyorsunuz. Sonra diyorsun ki hop, oyunu değiştirdim. Bu dünyada çok az ülkede görülebilecek bir şey. Şu anda yer yerinden oynaması lazım normalde. İnsanların buna karşı meydanlara çıkması lazım ama çıkamıyorlar. Üç kişi bir araya geldiği zaman polis gaz sıkıyor, insanlar haklarını arayamıyor.
Emeklilerin ekonomik durumuna da değinen Çağatay, sözlerini şöyle sonlandırdı:
16 bin 881 lira en düşük emekli maaşı. Asgari ücret 22 bin lira. Asgari ücretin altında yaşayan çok sayıda emeklimiz var. 16 bin lira emekli maaş alan emekliler bu değişiklikte artık bir tercih yapmak zorunda kalacaklar.