Dünyanın yeni en kalabalık şehirleri belli oldu, İstanbul kaçıncı sırada?
Cakarta
Yaklaşık 42 milyonluk tahmini nüfusuyla Endonezya’nın başkenti Cakarta, Birleşmiş Milletler’in yeni raporuna göre 33’üncü sıradan yükselerek Japonya’nın Tokyo kentini geride bıraktı. İstanbul, listede ilk 20'de.
Endonezya’nın başkenti Cakarta, giderek Asya’nın ağırlık kazandığı sıralamada zirveye çıktı. Cakarta, Bangladeş’in başkenti Dakka’yı ve Japonya’nın Tokyo’sunu geride bırakarak Birleşmiş Milletler’in yeni raporunda birinci oldu.
Tahmini 42 milyona yaklaşan nüfusuyla Cakarta, 2018’de açıklanan ve Tokyo’nun liderlik ettiği önceki listede 33’üncü sıradaydı.
Onu 36 milyon nüfuslu Dakka izliyor. Raporda bunun “yüzyıl ortasına yani 2050’ye kadar dünyanın en büyük şehri olmasının beklendiği” belirtiliyor.
Bu durum, dünyanın dört bir yanında hızla büyüyen, yoğun nüfuslu megakentlerin yükselişine işaret ediyor.
Şehir nüfusu iki kata çıktı
Gezegendeki 8.2 milyar insanın neredeyse yarısı artık şehirlerde yaşıyor. ‘World Urbanization Prospects 2025’ (Dünya Kentleşme Görünümü 2025) raporuna göre, bu rakam son 75 yılda şehir nüfusunun iki katına çıktığını gösteriyor.
Ve dünyanın en kalabalık 10 kentinden 9’u Asya’da bulunuyor.
Tek istisna, 25 milyon nüfuslu Mısır’ın başkenti Kahire. Bu rakam, New York’ta yaşayanların iki katından fazla.
Dünyanın en kalabalık 20 şehri
1.Cakarta: 2025 nüfusu 41 milyon 914 bin, 2050 tahmini nüfusu 51 milyon 784 bin
2.Dakka: 2025 nüfusu 36 milyon 585 bin, 2050 tahmini nüfusu 52 milyon 123 bin
3.Tokyo: 2025 nüfusu 33 milyon 413 bin, 2050 tahmini nüfusu 30 milyon 658 bin
4.Yeni Delhi: 2025 nüfusu 30 milyon 222 bin, 2050 tahmini nüfusu 33 milyon 891 bin
5.Şangay: 2025 nüfusu 29 milyon 559 bin, 2050 tahmini nüfusu 34 milyon 912 bin
6.Guangzhou: 2025 nüfusu 27 milyon 563 bin, 2050 tahmini nüfusu 29 milyon 243 bin
7.Kahire: 2025 nüfusu 25 milyon 566 bin, 2050 tahmini nüfusu 29 milyon 243 bin
8.Manila: 2025 nüfusu 24 milyon 735 bin, 2050 tahmini nüfusu 27 milyon 120 bin
9.Kolkata: 2025 nüfusu 22 milyon 550 bin, 2050 tahmini nüfusu 23 milyon 768 bin
10.Seul: 2025 nüfusu 22 milyon 490 bin, 2050 tahmini nüfusu 21 milyon 225 bin
11.Karaçi: 2025 nüfusu 21 milyon 423 bin, 2050 tahmini nüfusu 32 milyon 593 bin
12.Mumbai: 2025 nüfusu 20 milyon 203 bin, 2050 tahmini nüfusu 23 milyon 59 bin
13.Sao Paulo: 2025 nüfusu 18 milyon 950 bin, 2050 tahmini nüfusu 18 milyon 217 bin
14.Bangkok: 2025 nüfusu 18 milyon 180 bin, 2050 tahmini nüfusu 20 milyon 462 bin
15.Mexico: 2025 nüfusu 17 milyon 734 bin, 2050 tahmini nüfusu 17 milyon 679 bin
16.Pekin: 2025 nüfusu 17 milyon 13 bin, 2050 tahmini nüfusu 18 milyon 4 bin
17.Lahor: 2025 nüfusu 15 milyon 156 bin, 2050 tahmini nüfusu 20 milyon 388 bin
18.İstanbul: 2025 nüfusu 15 milyon 15 bin, 2050 tahmini nüfusu 16 milyon 303 bin
19.Moskova: 2025 nüfusu 14 milyon 525 bin, 2050 tahmini nüfusu 15 milyon 522 bin
20.Ho Chi Minh: 2025 nüfusu 14 milyon 53 bin, 2050 tahmini nüfusu 17.201
2050'de en kalabalık Dakka olacak
BM projeksiyonlarına göre Dakka, 2050’de 52.1 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri olacak.
Japonya’nın yaşlanan nüfusu ve demografik krizi nedeniyle Tokyo’nun nüfusunun ise 2.7 milyon azalacağı belirtiliyor.
Dün, 11:21