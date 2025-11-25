https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/dunyanin-yeni-en-kalabalik-sehirleri-belli-oldu-istanbul-kacinci-sirada-1101277710.html

Dünyanın yeni en kalabalık şehirleri belli oldu, İstanbul kaçıncı sırada?

Sputnik Türkiye

Yaklaşık 42 milyonluk tahmini nüfusuyla Endonezya’nın başkenti Cakarta, Birleşmiş Milletler’in yeni raporuna göre 33’üncü sıradan yükselerek Japonya’nın Tokyo kentini geride bıraktı. İşte İstanbul'un sırası ve nüfusu...

Endonezya’nın başkenti Cakarta, giderek Asya’nın ağırlık kazandığı sıralamada zirveye çıktı. Cakarta, Bangladeş’in başkenti Dakka’yı ve Japonya’nın Tokyo’sunu geride bırakarak Birleşmiş Milletler’in yeni raporunda birinci oldu.Tahmini 42 milyona yaklaşan nüfusuyla Cakarta, 2018’de açıklanan ve Tokyo’nun liderlik ettiği önceki listede 33’üncü sıradaydı.Onu 36 milyon nüfuslu Dakka izliyor. Raporda bunun “yüzyıl ortasına yani 2050’ye kadar dünyanın en büyük şehri olmasının beklendiği” belirtiliyor.Bu durum, dünyanın dört bir yanında hızla büyüyen, yoğun nüfuslu megakentlerin yükselişine işaret ediyor.Şehir nüfusu iki kata çıktıGezegendeki 8.2 milyar insanın neredeyse yarısı artık şehirlerde yaşıyor. ‘World Urbanization Prospects 2025’ (Dünya Kentleşme Görünümü 2025) raporuna göre, bu rakam son 75 yılda şehir nüfusunun iki katına çıktığını gösteriyor.Ve dünyanın en kalabalık 10 kentinden 9’u Asya’da bulunuyor.Tek istisna, 25 milyon nüfuslu Mısır’ın başkenti Kahire. Bu rakam, New York’ta yaşayanların iki katından fazla.Dünyanın en kalabalık 20 şehri2050'de en kalabalık Dakka olacakBM projeksiyonlarına göre Dakka, 2050’de 52.1 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri olacak. Japonya’nın yaşlanan nüfusu ve demografik krizi nedeniyle Tokyo’nun nüfusunun ise 2.7 milyon azalacağı belirtiliyor.

2025

