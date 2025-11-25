https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/dunyada-ilk-cin-uzay-ussundeki-ekip-icin-acil-roket-firlatti-1101274983.html

Dünya’da ilk: Çin, uzay üssündeki ekip için acil roket fırlattı

Dünya’da ilk: Çin, uzay üssündeki ekip için acil roket fırlattı

Sputnik Türkiye

Daha önce uzay enkazı çarpması nedeniyle dönüş kapsülü zarar gören ve ‘mahsur kalan’ üç astronot Dünya’ya dönerken, Çin dünyada bir ilk gerçekleştirerek acil durum fırlatması gerçekleştirdi.

2025-11-25T14:44+0300

2025-11-25T14:44+0300

2025-11-25T14:44+0300

dünya

çin

çin i̇nsanlı uzay ajansı (cmsa)

çin merkez televizyonu (cctv)

dünya

pekin

wu fei

ay

uzay istasyonu

taykonot

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/19/1101274645_0:53:1016:625_1920x0_80_0_0_a8fd6697d24f541b4a4eceaf773f3cdc.png

Çin, Tiangong uzay istasyonunda görev yapan ve acil durumda Dünya’ya dönebilecek çalışır bir kapsülü bulunmayan üç astronotu desteklemek için insansız Shenzhou-22 uzay aracını fırlattı.Bu adım, ülkenin insanlı uzay programındaki ilk ‘acil durum fırlatması’ olarak kayıtlara geçti.Yörüngeye oturduDevlet televizyonu CCTV ile birlikte Xinhua’nın aktardığı bilgilere göre Long March-2F Y22 roketi, Shenzhou-22 aracını salı günü Pekin saatiyle 12.11’de (TSİ ile 07.11) Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden uzaya taşıdı.Fırlatmadan yaklaşık 10 dakika sonra uzay aracı roketten ayrılarak planlanan yörüngesine oturdu. Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) görevin ‘tam başarıyla’ sonuçlandığını duyurdu.Shenzhou-20 krizi takvimi değiştirdiNormalde 2026’da mürettebatlı bir görev olarak planlanan Shenzhou-22 görevi, geçen ay Shenzhou-20 kapsülünün bir ‘enkaz parçası’ çarpması sonucu hasar görmesiyle öne çekildi. Hasarın ardından kapsülün astronotları Dünya’ya güvenli şekilde taşıyamayacağı belirlenmişti.Altı aylık görev için Tiangong’a ulaşan üç taykonot Shenzhou-20 ile dönemeyince Shenzhou-21 kapsülüyle Dünya’ya geri gönderildi.İlk ekip dönünce araçsız kaldılarBöylece istasyonda halen görev yapan Zhang Lu, Wu Fei ve Zhang Hongzhang’ın acil durumda kullanabileceği dönüş aracı kalmadı.Çinli yetkililer, ekibin ‘normal şekilde çalışmaya devam ettiğini’ vurgulasa da CMSA, güvenli dönüş ihtiyacını gidermek için acil prosedürü başlattı.Hızlı kenetlenme yapacakİnsansız Shenzhou-22, istasyona hızlandırılmış bir manevra ile otonom şekilde kenetlenecek. Uzay aracı, istasyonda görev yapan üç astronotun acil tahliye ve normal dönüş aracı olarak kullanılacak.Görev kapsamında Shenzhou-22, uzay istasyonuna gıda, tıbbi malzeme, taze meyve-sebze ve hasarlı Shenzhou-20 kapsülündeki çatlayan pencerenin onarımı için teknik ekipman taşıyor.Çin’in hızla büyüyen uzay programı, 2030’a kadar Ay’a astronot gönderme hedefi doğrultusunda ilerliyor. Pekin, ABD, Rusya ve Avrupa’nın kabiliyetlerini yakalamak üzere bu alana son yıllarda milyarlarca dolar yatırım yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/japonya-cin-gerilimi-surerken-abd-tokyoya-destek-mesaji-verdi-1101180790.html

çin

pekin

ay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, tiangong, taykonot, roket, fırlattı, acil, dünyada ilk, shenzhou-22, long march-2f y22, haberler, uzay, uzay haberleri, uzay istasyonu, çin haberleri, son dakika, son dakika haberleri