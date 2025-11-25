https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/donald-trump-israr-etti-bitirim-ikili-filmi-geri-donuyor-1101289247.html
Donald Trump ısrar etti: Bitirim İkili filmi geri dönüyor
25.11.2025
Jackie Chan ve Chris Tucker’ın başrolde olduğu Bitirim İkili (Rush Hour 4) için düğmeye basıldı.Film cinsel tacizle suçlanan yönetmen Brett Ratner’ın yıllardır finansman bulmakta zorlandığı bir proje olarak biliniyordu. Ancak ABD Başkanı Trump’ın ısrarı üzerine süreç hızlandı. Paramount, Brett Ratner’ın yönettiği yeni Rush Hour devam filmini dağıtacak. Ratner en son, Melania Trump hakkında 40 milyon dolarlık bir belgesel çekmişti. Dünya çapında 850 milyon doların üzerinde hasılat yapan ilk üç Rush Hour filmi özellikle Çin pazarında büyük ilgi görmüştü. Dördüncü film yıllardır gündemde olmasına rağmen finansman sorunları nedeniyle hayata geçirilememişti.
