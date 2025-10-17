https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/yerli-ve-yabanci-yeni-filmler-izleyiciyle-bulusuyor-bu-hafta-sinemalarda-neler-var--1100258097.html
Yerli ve yabancı yeni filmler izleyiciyle buluşuyor: Bu hafta sinemalarda neler var?
Bu hafta sinemalarda 9 yeni film vizyonda! Mevlana: Mest-i Aşk, Senden Kalan, O da Bir Şey mi ve Kafirun gibi 5 yerli yapım dikkat çekiyor. Dram, korku, aksiyon ve animasyon filmler, sinemaseverleri vizyon haftasında buluşturuyor.
2025
Türkiye sinema salonlarında bu hafta farklı türlerde 9 yeni film vizyona giriyor. Dram, korku, romantik, animasyon ve aksiyon filmiyle çeşitlenen programda, yerli yapımlar “Mevlana: Mest-i Aşk”, “Senden Kalan”, “O da Bir Şey mi”, “Ben İyi Biri Olmadan Önce” ve “Kafirun” dikkat çekiyor.
Sinema salonlarında bu hafta korku, dram, romantik, animasyon ve aksiyon türlerinde 5'i yerli 9 film sinemaseverlerle buluşacak.
Halit Ergenç, Hande Erçel, Boran Kuzum, Bensu Soral, Shahab Hosseini, İbrahim Çelikkol ve Parsa Pirouzfar'ın rol aldığı, Hassan Fathi'nin yönettiği "Mevlana: Mest-i Aşk", 13. yüzyılda yaşamış büyük alim ve şair Mevlana Celaleddin Rumi ile Şems-i Tebrizi'nin dostluğunu ve bu dostluğun Mevlana'nın hayatı ve eserleri üzerindeki derin etkisini konu alıyor. Film, ikilinin ilahi aşk arayışını ve bu yolda yaşadıklarını gözler önüne seriyor.
Benny Safdie'nin yönettiği ve başrolünde Dwayne Johnson'ın yer aldığı "Dövüş Efsanesi", ünlü MMA dövüşçüsü Mark Kerr'in hayatını anlatıyor. Film, Kerr'in karma dövüş sanatları dünyasının zirvesine yükselişini, bu süreçte yaşadığı kişisel ve profesyonel zorlukları ele alıyor.
"Buz Devri 2: Erime Başlıyor"
Carlos Saldanha'nın yönettiği sevilen animasyon serisinin ikinci filmi "Buz Devri 2: Erime Başlıyor" yeniden vizyona giriyor. Film, eriyen buzulların neden olacağı sel felaketinden kaçmaya çalışan Manny, Sid ve Diego'nun maceralarını ve bu yolculuk sırasında Manny'nin kendi türünden biriyle karşılaşmasını konu alıyor.
Ümit Gündoğdu'nun yönettiği "Senden Kalan" filminin oyuncu kadrosunda Cemal Hünal, İlayda Çevik, Ferhat Gündoğdu, Burak Sergen, Özgür Emre Yıldırım, Ege Aydan yer alıyor.
Film, podyumların göz kamaştıran yıldızı Bahar'ın sahnede bayılmasının ardından hastaneye yatmasını ve bu süreçte tanıştığı Murat ile yaşadıklarını işliyor.
Antonio Negret'in yönettiği "Şaman Ayini", yerli halkı dine döndürmek amacıyla Ekvador'a giden misyoner bir ailenin yaşadığı korku dolu olayları anlatıyor. Ailenin oğlunun yasak bir mağaraya girmesiyle içine şeytani bir ruhun girmesi, onları inançları ve gelenekleri arasında bir seçim yapmaya zorlar.
"Ben İyi Biri Olmadan Önce"
Şerafettin Kaya'nın yönettiği "Ben İyi Biri Olmadan Önce", hayatta karşılaştığı zorluklara rağmen iyi bir insan olarak kalmaya çalışan bir adamın mücadelesini ele alıyor. Film, kahramanın her şeyini kaybettikten sonra iyilik kavramını sorgulamasını ve hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.
Filmde Şerafettin Kaya'nın yanı sıra Pelin Batu, Ayhan Taş, Nejat Yavaşoğulları ve Mehmet Çağçağ rol alıyor.
Pelin Esmer'in yönettiği yerli dram filmi "O da Bir Şey mi", Söke'de bir otelde kat görevlisi olarak çalışan Aliye ile İstanbul'dan gelen ünlü yönetmen Levent'in kesişen hayatlarını anlatıyor. Film, farklı dünyalardan gelen bu iki karakterin birbirlerinin hayatına nasıl dokunduğunu ve beklenmedik bir şekilde gelişen ilişkilerini konu alıyor.
Scott Derrickson'ın yönettiği "Siyah Telefon 2", ilk filmde maskeli katil "The Grabber"ın elinden kurtulmayı başaran Fin'in hikayesine devam ediyor. Filmde Mason Thames, Ethan Hawke ve Madeleine McGraw rol alıyor.
Rotin Engin Tutuş'un yönettiği yerli korku filmi "Kafirun", hasta annesi ve kız kardeşiyle yaşayan Ahmet'in, görünmeyen bir varlığın zihin oyunlarıyla kabusa dönen hayatını anlatıyor. Film, Ahmet'in peşini bırakmayan kabuslar ve paranormal olaylarla dolu bir labirentin içine sürüklenmesini konu alıyor.