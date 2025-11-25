https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/biriktirdiginiz-bazi-puanlar-ve-paralar-bir-anda-buhar-olabilir-son-gun-31-aralik-1101270171.html

Biriktirdiğiniz bazı puanlar ve paralar bir anda buhar olabilir: Son gün 31 Aralık

Uzmanlar uyardı: Kredi ve sadakat kartlarında biriken tutarlardan bazıları 31 Aralık'ta silinebilir dikkat. 25.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-25T13:00+0300

Kredi ve sadakat kartlarında biriken tutarların 'tehlikede' olduğunu belirten uzmanlar, bazı bankalar ve şirketlerin biriken para ve puanları 31 Aralık'ta silebileceği uyarısında bulundu. Bu işlem için 'önceden bildirilmediyse silme işlemi geçersiz' açıklaması yapan uzmanlar, tüketicilere kartlarınızı kontrol edin çağrısı yaptı. 31 Aralık'ta silinebilirYıl içerisinde yapılan harcamalar karşılığında para ya da puan biriktiren tüketicilere yıl sonu uyarısı yapıldı. Bazı bankaların ve şirketlerin yıl sonunda biriktirilen puanları silebileceğini belirten tüketici dernekleri ne gibi önlemler alınabileceğini anlattı. TÜKONFED Başkanvekili İbrahim Güllü, hem bankaların hem de şirketlerin bu birikimleri sıfırlayabileceğine dikkat çekerken kampanya koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Güllü kampanya koşullarında son kullanım tarihinin açıkça belirtilmesi gerektiğinin altını çizerek şunları dile getirdi: Haber verilmeden yapılan sıfırlama hukuka aykırıKredi kartı veya sadakat kartı fark etmeksizin biriken bu tutarlar, tüketicinin kazanılmış hakkı olarak kabul ediliyor. Borçlar Kanunu’na göre bu hak 10 yıl boyunca geçerliliğini koruyor.Bu nedenle, tüketiciye haber verilmeden yapılan sıfırlama işlemleri hukuka aykırı kabul ediliyor.Güllü, bazı firmaların SMS veya e-posta yoluyla hatırlatma yaptığını; ancak birçoğunun hiçbir bilgilendirme yapmadığını belirterek, "Firmalar uyarı yapmadığında tüketici mağdur oluyor. Yıl sonu gelmeden herkes kartlarını kontrol etmeli” dedi. Kartınız 'sıfırlanmadan' bu noktalara dikkat

