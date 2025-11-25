Biriktirdiğiniz bazı puanlar ve paralar bir anda buhar olabilir: Son gün 31 Aralık
Uzmanlar uyardı: Kredi ve sadakat kartlarında biriken tutarlardan bazıları 31 Aralık'ta silinebilir dikkat.
Kredi ve sadakat kartlarında biriken tutarların 'tehlikede' olduğunu belirten uzmanlar, bazı bankalar ve şirketlerin biriken para ve puanları 31 Aralık'ta silebileceği uyarısında bulundu. Bu işlem için 'önceden bildirilmediyse silme işlemi geçersiz' açıklaması yapan uzmanlar, tüketicilere kartlarınızı kontrol edin çağrısı yaptı.
31 Aralık'ta silinebilir
Yıl içerisinde yapılan harcamalar karşılığında para ya da puan biriktiren tüketicilere yıl sonu uyarısı yapıldı. Bazı bankaların ve şirketlerin yıl sonunda biriktirilen puanları silebileceğini belirten tüketici dernekleri ne gibi önlemler alınabileceğini anlattı.
TÜKONFED Başkanvekili İbrahim Güllü, hem bankaların hem de şirketlerin bu birikimleri sıfırlayabileceğine dikkat çekerken kampanya koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Güllü kampanya koşullarında son kullanım tarihinin açıkça belirtilmesi gerektiğinin altını çizerek şunları dile getirdi:
"Tüketiciye makul süre önce bilgilendirme yapılmış olmalı. Silmenin hangi tarihte gerçekleşeceği net olarak duyurulmuş olmalı. Bu şartlar sağlanmadıysa ister banka, ister market, ister akaryakıt firması olsun hiçbir kurumun tek taraflı olarak bu birikimleri silme hakkı yok. Önceden bildirilmemişse veya tüketiciye açık bir şekilde duyurulmamışsa, yapılan silme işlemi hukuken yok hükmündedir”
Haber verilmeden yapılan sıfırlama hukuka aykırı
Kredi kartı veya sadakat kartı fark etmeksizin biriken bu tutarlar, tüketicinin kazanılmış hakkı olarak kabul ediliyor. Borçlar Kanunu’na göre bu hak 10 yıl boyunca geçerliliğini koruyor.
Bu nedenle, tüketiciye haber verilmeden yapılan sıfırlama işlemleri hukuka aykırı kabul ediliyor.
Güllü, bazı firmaların SMS veya e-posta yoluyla hatırlatma yaptığını; ancak birçoğunun hiçbir bilgilendirme yapmadığını belirterek, "Firmalar uyarı yapmadığında tüketici mağdur oluyor. Yıl sonu gelmeden herkes kartlarını kontrol etmeli” dedi.
Kartınız 'sıfırlanmadan' bu noktalara dikkat
Kartlarınızı Hemen Kontrol Edin: Kredi kartı uygulamanızdan veya sadakat kartınızdan hesabınıza girin ve biriken tutarları inceleyin.
Geçerlilik tarihine bakın: Kampanya veya kart sözleşmesinde belirtilen bir son kullanım tarihi varsa, o tarihe dikkat edin.
Eğer bilgilendirme yapılmadan silindiyse: Tüketiciler, 2025 yılı için 149 bin TL’ye kadar olan tutarlar için tüketici hakem heyetine ücretsiz başvuru yapabiliyor.
Yıl bitmeden ihtiyaç dahilinde kullanın: Silinme riski taşıyan birikimleri, yılın son gününü beklemeden değerlendirin.