https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/takside-kredi-karti-ile-odeme-yapan-herkesi-ilgilendiriyor-komisyon-ucreti-almak-yasal-mi--1101242229.html

Takside kredi kartı ile ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor: Komisyon ücreti almak yasal mı?

Takside kredi kartı ile ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor: Komisyon ücreti almak yasal mı?

Sputnik Türkiye

Taksilerde kredi kartı ile ödeme yapan müşterilerden alınan komisyon ücretini geri almanın mümkün olduğunu söyleyen uzmanlar bunun yasal olmadığının altını... 24.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-24T15:33+0300

2025-11-24T15:33+0300

2025-11-24T15:33+0300

türki̇ye

taksi

sarı taksi

ücret

komisyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099655519_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_75d4ade962dcca592e546255c616d6a7.jpg

Taksilerde kredi kartı ile ödeme yapan müşterilerden yüzde 10'luk komisyon alınmasının 'yasal' olmadığını belirten uzmanlar, bu paranın faiziyle geri alınabileceğini vurguladı. Ayrıca bu şekilde davranan taksicilere 600 bin liraya varan para cezası kesilebiliyor. Komisyon ücreti faiziyle geri alınabilirPos cihazıyla taksilerde ödeme yapan birçok müşteri, bazı taksicilerin kartın yüzde 10'luk komisyon ücretini de almasından şikayetçi. Uzmanlar ise bunun yasal olmadığının altını çizerek uyardı. NTV'nin haberine göre, bu komisyon ücretleri faiziyle birlikte geri alınabilir ve taksiye de ciddi para cezası kesilebilir. Avukat Ali Erdem Gündoğan, yapılan komisyon ödemelerinin faiziyle geri alınabileceğini ayrıca taksiye ve diğer iş yerlerine ciddi yaptırımları olacağını belirtirken, “Ekstradan herhangi bir ücret talep edemez şeklinde hüküm bulunmaktadır. Buna rağmen ticari taksiler kendilerinin ödemesi gereken komisyonu ya da vergileri doğrudan müşterilerine yansıtmaktadırlar, bu da hukuka aykırıdır” dedi. Taksiciye 600 bin lira cezaYolcunun talep edilen komisyon ücreti için, tüketici hakem heyetine başvuru yapması halinde ağır cezalar uygulanabiliyor. Avukat Gündoğan, ek komisyon isteyenlere 600 bin liraya kadar ceza uygulandığını ifade ediyor. Uzmanlar, sadece taksimetrede yazan tutarın dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/istanbulda-2-taksinin-calisma-ruhsatlari-iptal-edildi-kredi-kartindan-400-bin-tl-cekmis-1099655379.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

taksi, sarı taksi, ücret, komisyon