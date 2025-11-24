https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/takside-kredi-karti-ile-odeme-yapan-herkesi-ilgilendiriyor-komisyon-ucreti-almak-yasal-mi--1101242229.html
Takside kredi kartı ile ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor: Komisyon ücreti almak yasal mı?
Taksilerde kredi kartı ile ödeme yapan müşterilerden yüzde 10'luk komisyon alınmasının 'yasal' olmadığını belirten uzmanlar, bu paranın faiziyle geri alınabileceğini vurguladı. Ayrıca bu şekilde davranan taksicilere 600 bin liraya varan para cezası kesilebiliyor. Komisyon ücreti faiziyle geri alınabilirPos cihazıyla taksilerde ödeme yapan birçok müşteri, bazı taksicilerin kartın yüzde 10'luk komisyon ücretini de almasından şikayetçi. Uzmanlar ise bunun yasal olmadığının altını çizerek uyardı. NTV'nin haberine göre, bu komisyon ücretleri faiziyle birlikte geri alınabilir ve taksiye de ciddi para cezası kesilebilir. Avukat Ali Erdem Gündoğan, yapılan komisyon ödemelerinin faiziyle geri alınabileceğini ayrıca taksiye ve diğer iş yerlerine ciddi yaptırımları olacağını belirtirken, “Ekstradan herhangi bir ücret talep edemez şeklinde hüküm bulunmaktadır. Buna rağmen ticari taksiler kendilerinin ödemesi gereken komisyonu ya da vergileri doğrudan müşterilerine yansıtmaktadırlar, bu da hukuka aykırıdır” dedi. Taksiciye 600 bin lira cezaYolcunun talep edilen komisyon ücreti için, tüketici hakem heyetine başvuru yapması halinde ağır cezalar uygulanabiliyor. Avukat Gündoğan, ek komisyon isteyenlere 600 bin liraya kadar ceza uygulandığını ifade ediyor. Uzmanlar, sadece taksimetrede yazan tutarın dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.
2025
Komisyon ücreti faiziyle geri alınabilir
Pos cihazıyla taksilerde ödeme yapan birçok müşteri, bazı taksicilerin kartın yüzde 10'luk komisyon ücretini de almasından şikayetçi. Uzmanlar ise bunun yasal olmadığının altını çizerek uyardı. NTV'nin haberine göre, bu komisyon ücretleri faiziyle birlikte geri alınabilir ve taksiye de ciddi para cezası kesilebilir.
Avukat Ali Erdem Gündoğan, yapılan komisyon ödemelerinin faiziyle geri alınabileceğini ayrıca taksiye ve diğer iş yerlerine ciddi yaptırımları olacağını belirtirken, “Ekstradan herhangi bir ücret talep edemez şeklinde hüküm bulunmaktadır. Buna rağmen ticari taksiler kendilerinin ödemesi gereken komisyonu ya da vergileri doğrudan müşterilerine yansıtmaktadırlar, bu da hukuka aykırıdır” dedi.
Taksiciye 600 bin lira ceza
Yolcunun talep edilen komisyon ücreti için, tüketici hakem heyetine başvuru yapması halinde ağır cezalar uygulanabiliyor. Avukat Gündoğan, ek komisyon isteyenlere 600 bin liraya kadar ceza uygulandığını ifade ediyor. Uzmanlar, sadece taksimetrede yazan tutarın dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.