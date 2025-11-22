ABD’de H5N5 kuş gribi kaynaklı ilk insan ölümü kaydedildi
ABD'nin Washington eyaletinde H5N5 kuş gribi nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, virüsün insandan insana bulaşma riskinin düşük olduğunu belirtti.
ABD’de bir kişi, nadir görülen H5N5 kuş gribi türü nedeniyle hayatını kaybetti. Washington Eyaleti Sağlık Departmanı, bu vakanın H5N5 ile bilinen ilk insan ölümü olabileceğini açıkladı. Yetkililer, halk sağlığı açısından riskin düşük olduğunu vurguladı.
ABD medyasında yer alan bilgilere göre ölen kişi, Seattle’ın yaklaşık 125 km güneybatısındaki Grays Harbor ilçesinde yaşayan, ileri yaştaki ve önceden sağlık sorunları olan bir yetişkindi. Kişinin, yabani kuşlarla temas eden bir arka bahçesinde beslenen tavuk sürüsü bulunuyordu. Yetkililer, hastanın Kasım ayı başından itibaren yüksek ateş, konfüzyon ve solunum problemleri nedeniyle hastanede tedavi gördüğünü belirtti.
Washington Eyaleti yetkilileri, hastayla yakın temaslı olan kişileri izleyeceklerini açıkladı ancak şu ana kadar virüsün insandan insana bulaştığına dair bir kanıt bulunmadığını belirtti. Daha önce ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de H5N5 vakasıyla ilgili yaptığı açıklamada, halk sağlığı riskinde artış olmadığını duyurmuştu.
H5N5 virüsü, 2024 ve 2025 yıllarında ABD’de görülen H5N1 vakalarından farklı bir proteine sahip. H5N1, çoğunlukla süt ve kanatlı çiftliklerinde çalışan kişilerde hafif enfeksiyonlara yol açmış ve toplam 70 insan vakası bildirilmişti. H5N5’in, insan sağlığı açısından H5N1’den daha büyük bir tehdit oluşturmadığı ifade ediliyor.
H5N5 Nedir?
H5N5, influenza A virüs ailesine ait nadir bir kuş gribi türüdür.
Virüs öncelikle kuşlarda, özellikle yabani kuşlar ve kümes hayvanlarında görülür.
İnsanlarda H5N5 enfeksiyonu çok nadir ve sınırlı vakalarda bildirilmiştir. Washington eyaletindeki vaka, bilinen ilk insan ölümüdür.
H5N5’in H5N1 virüsünden farkı, virüsün yayılmasını sağlayan bir proteinin farklı yapısına sahip olmasıdır. Ancak şu ana kadar insan sağlığı açısından H5N1’den daha büyük bir risk oluşturmadığı düşünülüyordu.
H5N5’e Karşı Korunma Yöntemleri
1.Kümes ve evcil kuşlarla temasta dikkat
2.Kümes hayvanlarının dış ortamla temasını sınırlayın
3.Kişisel koruyucu önlemler
Özellikle hastalıklı kuşlarla çalışırken maske, eldiven ve koruyucu giysi kullanın.
Hastalık belirtileri (ateş, öksürük, solunum güçlüğü) görüldüğünde derhal sağlık kuruluşuna başvurun.
4.Kuş gribi semptomlarını takip edin
İnsanlarda çok nadir görülse de, ateş, öksürük veya nefes darlığı durumunda doktorunuza bilgi verin.
5.Gıda güvenliği
Yumurta ve tavuk etini iyi pişirin, çiğ tüketimden kaçının.
6.Halk sağlığı uyarılarına dikkat edin
Türkiye'de var mı?
Şu ana kadar Türkiye’de H5N5 kuş gribi vakası bildirilmiş değil. Ancak Türkiye, kuş gribi (avian influenza) açısından riskli bir coğrafyada bulunuyor ve Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, özellikle H5 ve H7 türleri için sürekli izlemler yapıyor.
Türkiye’de zaman zaman H5N1 ve H5N8 türleri kümes hayvanlarında ve göçmen kuşlarda tespit edilmiş, fakat insanlara geçişi çok nadir olmuştur. Yetkililer şu önlemleri öneriyor:
Kümes hayvanları ve yabani kuşlarla temasta dikkatli olun.
Hasta veya ölü kuşlara dokunmayın.
Yumurta ve tavuk etini iyi pişirin.
Yetkililerin olası uyarılarını takip edin.