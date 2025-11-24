Türkiye
Şi ve Trump görüştü: 'Barış çabalarına' destek mesajı
Şi ve Trump görüştü: ‘Barış çabalarına’ destek mesajı
Şi Cinping ile Trump, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Tayvan meselesi ve Ukrayna krizine ilişkin 'barış planının' geleceğini ele aldı.
Çin devlet medyasının aktardığına göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinde iki liderin geçen ay Güney Kore’de yaptığı yüz yüze görüşmenin ardından Washington ve Pekin’in ilişkilerde “momentumu koruması” gerektiğini söyledi.Şi, Tayvan’ın statüsüyle ilgili olarak da “Tayvan’ın Çin’e dönüşünün, savaş sonrası uluslararası düzenin önemli bir parçası olduğunu” söyledi.‘Tüm çabalara desteğimiz var’Görüşmenin bir diğer başlığı Ukrayna krizi oldu. Şi, ABD lideri ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna krizindeki tüm tarafların krizin temel nedenlerini ele alacak adil bir anlaşmaya en kısa sürede varmasını umduklarını söyledi: Çin lideri, Pekin’in barışa ulaşılması için yürütülen tüm çabalara destek verdiğini de dile getirdi.
Şi ve Trump görüştü: ‘Barış çabalarına’ destek mesajı

18:43 24.11.2025
Şi Cinping ile Trump, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Tayvan meselesi ve Ukrayna krizine ilişkin ‘barış planının’ geleceğini ele aldı. Şi, görüşmede “bağlayıcı bir barış anlaşmasına mümkün olan en kısa sürede ulaşılmasını beklediklerini” söyledi
Çin devlet medyasının aktardığına göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinde iki liderin geçen ay Güney Kore’de yaptığı yüz yüze görüşmenin ardından Washington ve Pekin’in ilişkilerde “momentumu koruması” gerektiğini söyledi.
Şi, Tayvan’ın statüsüyle ilgili olarak da “Tayvan’ın Çin’e dönüşünün, savaş sonrası uluslararası düzenin önemli bir parçası olduğunu” söyledi.

‘Tüm çabalara desteğimiz var’

Görüşmenin bir diğer başlığı Ukrayna krizi oldu.
Şi, ABD lideri ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna krizindeki tüm tarafların krizin temel nedenlerini ele alacak adil bir anlaşmaya en kısa sürede varmasını umduklarını söyledi:

Çin, tüm tarafların aralarındaki görüş ayrılıklarını ara vermeksizin azaltmasını ve krizin temel nedenlerini ele alan adil, kalıcı ve bağlayıcı bir barış anlaşmasına en kısa sürede ulaşmasınıumuyor.

Çin lideri, Pekin’in barışa ulaşılması için yürütülen tüm çabalara destek verdiğini de dile getirdi.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2025
UKRAYNA KRİZİ
Uşakov: ABD'nin Ukrayna'ya yönelik taslak planı Rusya, Ukrayna, Avrupa ve ABD tarafından değiştirilebilecek
17:46
