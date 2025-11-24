https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/si-ve-trump-gorustu-baris-cabalarina-destek-mesaji-1101249067.html

Şi ve Trump görüştü: ‘Barış çabalarına’ destek mesajı

Şi ve Trump görüştü: ‘Barış çabalarına’ destek mesajı

Sputnik Türkiye

Şi Cinping ile Trump, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Tayvan meselesi ve Ukrayna krizine ilişkin ‘barış planının’ geleceğini ele... 24.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-24T18:43+0300

2025-11-24T18:43+0300

2025-11-24T18:46+0300

dünya

şi cinping

donald trump

haberler

asya & pasifik

tayvan

ukrayna

pekin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091448326_0:91:1070:693_1920x0_80_0_0_18ab6c668021203623655bbcb1138a1b.png

Çin devlet medyasının aktardığına göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinde iki liderin geçen ay Güney Kore’de yaptığı yüz yüze görüşmenin ardından Washington ve Pekin’in ilişkilerde “momentumu koruması” gerektiğini söyledi.Şi, Tayvan’ın statüsüyle ilgili olarak da “Tayvan’ın Çin’e dönüşünün, savaş sonrası uluslararası düzenin önemli bir parçası olduğunu” söyledi.‘Tüm çabalara desteğimiz var’Görüşmenin bir diğer başlığı Ukrayna krizi oldu. Şi, ABD lideri ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna krizindeki tüm tarafların krizin temel nedenlerini ele alacak adil bir anlaşmaya en kısa sürede varmasını umduklarını söyledi: Çin lideri, Pekin’in barışa ulaşılması için yürütülen tüm çabalara destek verdiğini de dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/usakov-abdnin-ukraynaya-yonelik-taslak-plani-rusya-ukrayna-avrupa-ve-abd-tarafindan-1101247886.html

tayvan

ukrayna

pekin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şi cinping, donald trump, haberler, asya & pasifik, tayvan, ukrayna, pekin