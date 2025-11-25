https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/bariyere-carpan-arac-dik-durdu-2-kisi-yaralandi-1101286258.html
Bariyere çarpan araç dik durdu: 2 kişi yaralandı
Bariyere çarpan araç dik durdu: 2 kişi yaralandı
25.11.2025
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde, hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.A.Ç. yönetimindeki araç, Muratlı-Büyükkarıştıran kara yolunda kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, bagaj kısmı üzerine dik bir şekilde durdu.Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü A.Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan H.D. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
