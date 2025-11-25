Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/bariyere-carpan-arac-dik-durdu-2-kisi-yaralandi-1101286258.html
Bariyere çarpan araç dik durdu: 2 kişi yaralandı
Bariyere çarpan araç dik durdu: 2 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir ticari otomobil kara yolunda kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, bagaj kısmı üzerine dik bir... 25.11.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/19/1101286084_0:165:959:704_1920x0_80_0_0_a7a83275a6a4e00d7641736ae96f9205.jpg
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.A.Ç. yönetimindeki araç, Muratlı-Büyükkarıştıran kara yolunda kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, bagaj kısmı üzerine dik bir şekilde durdu.Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü A.Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan H.D. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
20:34 25.11.2025
© AA / Tekirdağ Emniyet MüdürlüğüDik duran araba
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir ticari otomobil kara yolunda kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, bagaj kısmı üzerine dik bir şekilde durdu.
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde, hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.Ç. yönetimindeki araç, Muratlı-Büyükkarıştıran kara yolunda kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, bagaj kısmı üzerine dik bir şekilde durdu.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü A.Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan H.D. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
