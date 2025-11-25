https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/bariyere-carpan-arac-dik-durdu-2-kisi-yaralandi-1101286258.html

Bariyere çarpan araç dik durdu: 2 kişi yaralandı

Bariyere çarpan araç dik durdu: 2 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir ticari otomobil kara yolunda kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, bagaj kısmı üzerine dik bir... 25.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-25T20:34+0300

2025-11-25T20:34+0300

2025-11-25T20:34+0300

türki̇ye

türkiye

tekirdağ

tekirdağ valiliği

tekirdağ büyükşehir belediyesi

tekirdağ cumhuriyet başsavcılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/19/1101286084_0:165:959:704_1920x0_80_0_0_a7a83275a6a4e00d7641736ae96f9205.jpg

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde, hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.A.Ç. yönetimindeki araç, Muratlı-Büyükkarıştıran kara yolunda kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, bagaj kısmı üzerine dik bir şekilde durdu.Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü A.Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan H.D. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/trafikte-makas-atarken-kaza-yapti-iki-otomobilin-savruldugu-anlar-kaydedildi-1101253942.html

türki̇ye

tekirdağ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, tekirdağ, tekirdağ valiliği, tekirdağ büyükşehir belediyesi, tekirdağ cumhuriyet başsavcılığı