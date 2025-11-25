https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/balikli-rum-hastanesinde-dev-vurguna-karistiklari-iddiasiyla-tutuklandilar-aralarinda-bir-de-1101271579.html

Balıklı Rum Hastanesi'nde dev vurguna karıştıkları iddiasıyla tutuklandılar: Aralarında bir de profesör var

Balıklı Rum Hastanesi'nde dev vurguna karıştıkları iddiasıyla tutuklandılar: Aralarında bir de profesör var

Sputnik Türkiye

Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümü'nde hastaları muayene etmiş gibi gösterip sahte reçeteler üreterek SGK'yı zarara uğrattıkları iddiasıyla... 25.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-25T13:20+0300

2025-11-25T13:20+0300

2025-11-25T13:20+0300

türki̇ye

bakırköy adalet sarayı

bakırköy cumhuriyet başsavcılığı

sgk

balıklı rum hastanesi

soruşturma

idari soruşturma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101174716_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7b829a6fc4a89b84d727a64cb01465a0.jpg

Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümü'nde görevli bir doktorun öncülüğünde, hastane sistemine kayıt yapılmadan kişisel verileri elde edilen hastaları muayene edilmiş gibi göstererek sahte faturalarla SGK'nın zarara uğratıldığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmada, gözaltına alınan 6 kişiden 3'u tutuklandı. Tutuklananlardan birinin hastanede görevli Prof. Dr. A.E olduğu belirtildi. Hazırlanan raporlara göre, usulsüz reçeteler üzerinden SGK’nın 112 milyon TL zarara uğratıldığı saptanmıştı.Üç suçtan gözaltına alınmışlardıBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü soruşturma kapsamında "zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme" suçlarından gözaltına alınan Prof. Dr. A.E, tıbbi sekreter N.D, eczane çalışanı R.Ç, eczacılar A.H. ve Y.E. ile E.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.Savcılık işlemleri tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden A.E, N.D. ve R.Ç. tutuklanırken, A.H, Y.E. ve E.Ç.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli ilaç mümessili C.K.'nın da yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/balikli-rum-hastanesinde-dev-vurgun-profesor-dahil-cok-sayida-gozalti-112-milyon-tl-zarara-1101173385.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bakırköy adalet sarayı, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, sgk, balıklı rum hastanesi, soruşturma, idari soruşturma