Balıklı Rum Hastanesi'nde dev vurguna karıştıkları iddiasıyla tutuklandılar: Aralarında bir de profesör var
Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümü'nde görevli bir doktorun öncülüğünde, hastane sistemine kayıt yapılmadan kişisel verileri elde edilen hastaları muayene edilmiş gibi göstererek sahte faturalarla SGK'nın zarara uğratıldığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmada, gözaltına alınan 6 kişiden 3'u tutuklandı. Tutuklananlardan birinin hastanede görevli Prof. Dr. A.E olduğu belirtildi. Hazırlanan raporlara göre, usulsüz reçeteler üzerinden SGK’nın 112 milyon TL zarara uğratıldığı saptanmıştı.Üç suçtan gözaltına alınmışlardıBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü soruşturma kapsamında "zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme" suçlarından gözaltına alınan Prof. Dr. A.E, tıbbi sekreter N.D, eczane çalışanı R.Ç, eczacılar A.H. ve Y.E. ile E.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.Savcılık işlemleri tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden A.E, N.D. ve R.Ç. tutuklanırken, A.H, Y.E. ve E.Ç.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli ilaç mümessili C.K.'nın da yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
türki̇ye
2025
SON HABERLER
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101174716_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_783cf2b95bf227ca8d19b5d65ca5fbda.jpg
Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümü'nde hastaları muayene etmiş gibi gösterip sahte reçeteler üreterek SGK'yı zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında bir de profesör var.
Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümü'nde görevli bir doktorun öncülüğünde, hastane sistemine kayıt yapılmadan kişisel verileri elde edilen hastaları muayene edilmiş gibi göstererek sahte faturalarla SGK'nın zarara uğratıldığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmada, gözaltına alınan 6 kişiden 3'u tutuklandı. Tutuklananlardan birinin hastanede görevli Prof. Dr. A.E olduğu belirtildi. Hazırlanan raporlara göre, usulsüz reçeteler üzerinden SGK’nın 112 milyon TL zarara uğratıldığı saptanmıştı.
Üç suçtan gözaltına alınmışlardı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü soruşturma kapsamında "zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme" suçlarından gözaltına alınan Prof. Dr. A.E, tıbbi sekreter N.D, eczane çalışanı R.Ç, eczacılar A.H. ve Y.E. ile E.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Savcılık işlemleri tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden A.E, N.D. ve R.Ç. tutuklanırken, A.H, Y.E. ve E.Ç.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli ilaç mümessili C.K.'nın da yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
SGK’ya 112 milyon TL’lik kamu zararı
Hazırlanan raporlara göre, usulsüz reçeteler üzerinden SGK’nın 112 milyon TL zarara uğratıldığı saptanmıştı. Ayrıca soruşturma kapsamında, reçetelerle temin edilen bazı ilaçların kimliği belirsiz yabancı uyruklu kişilere satılarak maddi menfaat elde edildiği de tespit edildi.