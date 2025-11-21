https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/balikli-rum-hastanesinde-dev-vurgun-profesor-dahil-cok-sayida-gozalti-112-milyon-tl-zarara-1101173385.html

Balıklı Rum Hastanesi’nde dev vurgun: Profesör dahil çok sayıda gözaltı, 112 milyon TL zarara uğrattılar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümü üzerinden yürütülen büyük çaplı usulsüzlük iddiaları üzerine geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.Sabah gazetesinin haberine göre, 2017–2021 yılları arasında görev yapan bir doktorun öncülüğünde, hastaların kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde ele geçirildiği, bu kişilerin hastane sistemine kayıt yapılmadan muayene edilmiş gibi gösterildiği ve hazırlanan reçetelerin SGK’ya fatura edildiği belirlendi.7 şüpheli hakkında gözaltı kararı: Profesör de listedeSoruşturma kapsamında aralarında Prof. Dr. A.E., tıbbi sekreter N.Ö., eczacılar Y.E., A.H., eczane çalışanı R.Ç., ilaç mümessili C.K. ve E.Ç.’nin bulunduğu 7 şüpheli hakkında arama, yakalama ve gözaltı talimatı verildi.Şüphelilerden 6’sı gözaltına alınırken, bir kişinin firari olduğu öğrenildi.Sahte protokol numaralarıyla yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçlara erişim sağlanmışSavcılık soruşturmasında, çetenin SGK’nın provizyon vermediği ya da hiç hastaneye gitmemiş kişilere bile usulsüz protokol numaraları üreterek reçete yazdığı tespit edildi.Ayrıca:üzerinden reçete düzenlenip SGK’ya fatura edildiği ortaya çıkarıldı. Düzenlenen reçetelerin önemli bir bölümünün kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar içerdiği belirlendi.SGK’ya 112 milyon TL’lik kamu zararıHazırlanan raporlara göre, usulsüz reçeteler üzerinden SGK’nın 112 milyon TL zarara uğratıldığı saptandı.Ayrıca soruşturma kapsamında, reçetelerle temin edilen bazı ilaçların kimliği belirsiz yabancı uyruklu kişilere satılarak maddi menfaat elde edildiği de tespit edildi.Çete hakkında “zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık”, “verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma”suçlarından işlem yapıldığı bildirildi.

