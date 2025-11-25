https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/bakan-simsekten-kararlilik-vurgusu--enflasyondaki-dususun-devamiyla-birlikte-beklentilerdeki-1101268400.html
Bakan Şimşek'ten kararlılık vurgusu: Enflasyondaki düşüşün devamıyla birlikte beklentilerdeki iyileşme güçlenecek
Bakan Şimşek'ten kararlılık vurgusu: Enflasyondaki düşüşün devamıyla birlikte beklentilerdeki iyileşme güçlenecek
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası Sektörel Enflasyon Beklentisi anketini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon odaklı politikaların kararlılıkla... 25.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-25T12:26+0300
2025-11-25T12:26+0300
2025-11-25T12:26+0300
ekonomi̇
mehmet şimşek
enflasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082892146_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82d5f5fe85b656b2f24700a87111aed2.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Enflasyon Beklentisi anketinin ardından yaptığı değerlendirmede, "Dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürürken enflasyondaki düşüşün devamıyla birlikte beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngörüyoruz" dedi.Fiyat istikrarı vurgusu yaptıSosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede 'kararlılık' vurgusu yapan Bakan Şimşek şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/piyasanin-enflasyon-beklentisi-artti-12-ay-sonrasina-yonelik-enflasyon-beklentisi-yuzde-2349a-1100996141.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082892146_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_327291867930dca75d216e3c1b44aca2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mehmet şimşek, enflasyon
Bakan Şimşek'ten kararlılık vurgusu: Enflasyondaki düşüşün devamıyla birlikte beklentilerdeki iyileşme güçlenecek
Merkez Bankası Sektörel Enflasyon Beklentisi anketini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon odaklı politikaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgusu yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Enflasyon Beklentisi anketinin ardından yaptığı değerlendirmede, "Dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürürken enflasyondaki düşüşün devamıyla birlikte beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngörüyoruz" dedi.
Fiyat istikrarı vurgusu yaptı
Sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede 'kararlılık' vurgusu yapan Bakan Şimşek şu ifadelere yer verdi:
"Hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri kasımda geriledi. Geçen yılın aynı dönemine göre beklentiler 12 puan iyileşti. Dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürürken enflasyondaki düşüşün devamıyla birlikte beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngörüyoruz. Ekonomimizi fiyat istikrarının sağlandığı, verimliliğin arttığı ve refah düzeyinin yükseldiği güçlü bir yapıya kavuşturmak için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."