Bakan Şimşek'ten kararlılık vurgusu: Enflasyondaki düşüşün devamıyla birlikte beklentilerdeki iyileşme güçlenecek
Bakan Şimşek'ten kararlılık vurgusu: Enflasyondaki düşüşün devamıyla birlikte beklentilerdeki iyileşme güçlenecek
Merkez Bankası Sektörel Enflasyon Beklentisi anketini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon odaklı politikaların kararlılıkla... 25.11.2025
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Enflasyon Beklentisi anketinin ardından yaptığı değerlendirmede, "Dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürürken enflasyondaki düşüşün devamıyla birlikte beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngörüyoruz" dedi.Fiyat istikrarı vurgusu yaptıSosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede 'kararlılık' vurgusu yapan Bakan Şimşek şu ifadelere yer verdi:
SON HABERLER
Bakan Şimşek'ten kararlılık vurgusu: Enflasyondaki düşüşün devamıyla birlikte beklentilerdeki iyileşme güçlenecek

12:26 25.11.2025
Merkez Bankası Sektörel Enflasyon Beklentisi anketini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon odaklı politikaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgusu yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Enflasyon Beklentisi anketinin ardından yaptığı değerlendirmede, "Dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürürken enflasyondaki düşüşün devamıyla birlikte beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngörüyoruz" dedi.

Fiyat istikrarı vurgusu yaptı

Sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede 'kararlılık' vurgusu yapan Bakan Şimşek şu ifadelere yer verdi:
"Hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri kasımda geriledi. Geçen yılın aynı dönemine göre beklentiler 12 puan iyileşti. Dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürürken enflasyondaki düşüşün devamıyla birlikte beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngörüyoruz. Ekonomimizi fiyat istikrarının sağlandığı, verimliliğin arttığı ve refah düzeyinin yükseldiği güçlü bir yapıya kavuşturmak için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."
