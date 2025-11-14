Türkiye
Piyasanın enflasyon beklentisi arttı: 12 ay sonrasına yönelik enflasyon beklentisi yüzde 23.49'a yükseldi
Piyasanın enflasyon beklentisi arttı: 12 ay sonrasına yönelik enflasyon beklentisi yüzde 23.49'a yükseldi
Piyasanın enflasyon beklentisi arttı: 12 ay sonrasına yönelik enflasyon beklentisi yüzde 23.49'a yükseldi
2025-11-14T11:44+0300
2025-11-14T11:44+0300
TCMB'nin kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 31,77'den yüzde 32,20'ye yükseldi.Geçen ay yüzde 1,55 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,59'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 31,77'den yüzde 32,20'ye çıktı.TÜFE'de artış beklentisi yükseldiTÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,26'dan yüzde 23,49'a, 24 ay sonrası için de yüzde 17,36'dan yüzde 17,69'a yükseldi.Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,5632'den 43,4245'e gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 49,7515'ten 50,6169'a yükseldi.Bir önceki anket döneminde 20,8 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 20,9 milyar dolara çıkarken, gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 25,4 milyar dolardan 24,3 milyar dolara geriledi.Cari yıl için büyüme beklentisi yüzde 3,4'e çıktıAnkette, cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,4'e yükselirken, gelecek yıl için yüzde 3,8 oldu.TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 38,28, ikinci toplantı beklentisi yüzde 37,11 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 35,81 oldu. Böylece politika faizine ilişkin yıl sonu beklentisi yüzde 38,28 olarak gerçekleşti.12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 29,32'ye yükseldi.
