https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/ayasofyada-restorasyon-tartismasi-camiye-kamyon-sokuldu-iddiasina-bakan-ersoydan-net-yanit-1101267384.html
Ayasofya’da restorasyon tartışması: 'Camiye kamyon sokuldu' i̇ddiasına Bakan Ersoy’dan net yanıt
Ayasofya’da restorasyon tartışması: 'Camiye kamyon sokuldu' i̇ddiasına Bakan Ersoy’dan net yanıt
Sputnik Türkiye
Ayasofya Camisi’nde yürütülen restorasyon çalışmaları sırasında ibadethanenin içine kamyon sokulduğu iddiası sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Kültür ve... 25.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-25T12:13+0300
2025-11-25T12:13+0300
2025-11-25T12:13+0300
türki̇ye
mehmet nuri ersoy
türkiye
ayasofya
kültür ve turizm bakanlığı
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076910150_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e65c279c0f8ae7c521879ec266e253d0.jpg
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Ayasofya Camisi’nde devam eden restorasyonlar sırasında iç mekâna kamyon sokulduğu iddiasıyla büyük yankı uyandırdı. Milyonların takip ettiği platformlarda hızla yayılan görüntüler, “tarihi dokuya zarar verildi” yorumlarını beraberinde getirdi.Kültür ve Turizm Bakanlığı ise iddialara ilişkin açıklama yaparak tartışmalara son verdi.Bakan Ersoy: “Ecdadımızın mirasına gözümüz gibi bakıyoruz”Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katıldığı törende yaptığı açıklamada Ayasofya’nın vakıf kültürünün emanet ettiği bir değer olduğunu vurguladı.Ersoy şu ifadeleri kullandı:Bakanlığın açıklamasına göre restorasyon süreci, uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülüyor ve iç mekana ağır iş makinelerinin sokulması söz konusu değil.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/icisleri-bakanligindan-kadina-el-kal-ka-maz-kampanyasi-kades-uygulamasi-kadinlarin-yaninda-cagrisi-1101266546.html
türki̇ye
ayasofya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076910150_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_70c16b2216bdcb79ac40778872b888c8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mehmet nuri ersoy, türkiye, ayasofya, kültür ve turizm bakanlığı, haberler
mehmet nuri ersoy, türkiye, ayasofya, kültür ve turizm bakanlığı, haberler
Ayasofya’da restorasyon tartışması: 'Camiye kamyon sokuldu' i̇ddiasına Bakan Ersoy’dan net yanıt
Ayasofya Camisi’nde yürütülen restorasyon çalışmaları sırasında ibadethanenin içine kamyon sokulduğu iddiası sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Ecdadımızın mirasına gözümüz gibi bakıyoruz. Özgün doku titizlikle korunuyor” diyerek iddialara ilişkin son noktayı koydu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Ayasofya Camisi’nde devam eden restorasyonlar sırasında iç mekâna kamyon sokulduğu iddiasıyla büyük yankı uyandırdı. Milyonların takip ettiği platformlarda hızla yayılan görüntüler, “tarihi dokuya zarar verildi” yorumlarını beraberinde getirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı
ise iddialara ilişkin açıklama yaparak tartışmalara son verdi.
Bakan Ersoy: “Ecdadımızın mirasına gözümüz gibi bakıyoruz”
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
, katıldığı törende yaptığı açıklamada Ayasofya’nın vakıf kültürünün emanet ettiği bir değer
olduğunu vurguladı.
Ersoy şu ifadeleri kullandı:
“Vakıf kültürü asırlardır toplumsal dayanışmayı, iyiliği ve insanı merkeze alan bir medeniyet anlayışını yaşatır. Biz de bu köklü mirası çağdaş bir yaklaşımla yeniden görünür kılıyoruz. Ayasofya’nın özgün dokusu titizlikle korunuyor.”
Bakanlığın açıklamasına göre restorasyon süreci, uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülüyor ve iç mekana ağır iş makinelerinin sokulması söz konusu değil.