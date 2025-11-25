https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/ayasofyada-restorasyon-tartismasi-camiye-kamyon-sokuldu-iddiasina-bakan-ersoydan-net-yanit-1101267384.html

Ayasofya’da restorasyon tartışması: 'Camiye kamyon sokuldu' i̇ddiasına Bakan Ersoy’dan net yanıt

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Ayasofya Camisi’nde devam eden restorasyonlar sırasında iç mekâna kamyon sokulduğu iddiasıyla büyük yankı uyandırdı. Milyonların takip ettiği platformlarda hızla yayılan görüntüler, “tarihi dokuya zarar verildi” yorumlarını beraberinde getirdi.Kültür ve Turizm Bakanlığı ise iddialara ilişkin açıklama yaparak tartışmalara son verdi.Bakan Ersoy: “Ecdadımızın mirasına gözümüz gibi bakıyoruz”Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katıldığı törende yaptığı açıklamada Ayasofya’nın vakıf kültürünün emanet ettiği bir değer olduğunu vurguladı.Ersoy şu ifadeleri kullandı:Bakanlığın açıklamasına göre restorasyon süreci, uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülüyor ve iç mekana ağır iş makinelerinin sokulması söz konusu değil.

