Avustralyalı senatör, burka giydiği protesto nedeniyle parlamentodan men edildi

Avustralya’da ulusal çapta burka yasağı isteyen aşırı sağcı One Nation partisinin lideri Pauline Hanson, ‘inançları alaya aldığı’ gerekçesiyle yıl sonuna kadar parlamentodan uzaklaştırıldı.

71 yaşındaki Pauline Hanson, pazartesi günü baştan ayağa örten giysiyle Senato salonuna girerek meslektaşlarının burka yasağına ilişkin yasa teklifini gündeme almamasını protesto etti.Hanson önce pazartesi günü günün kalan oturumlarından uzaklaştırıldı. Parlamento perşembe günü tatile giriyor, dolayısıyla ceza Şubat 2026'da oturumlar yeniden başladığında da devam edecek.‘İnancı alaya alıyor’Senato başkanı ve dışişleri bakanı Penny Wong, Hanson’ın eylemiyle “28 milyon nüfuslu ülkede yaklaşık 1 milyon kişinin mensubu olduğu bir inancı alaya aldığını ve hedef gösterdiğini” söyledi.Pakistan doğumlu senatör Mehreen Faruqi, Afganistan doğumlu Fatima Payman ile birlikte Senato’daki tek Müslüman temsilciler olduklarını hatırlatarak, “Bu karar, ülkede kökleşmiş yapısal ve sistematik ırkçılıkla gerçekten yüzleşmeye başlamanın adımı olsun” dedi.‘Bana göre ikiyüzlülük’Hanson gazetecilere yaptığı açıklamada, “Beni 2028 seçimlerinde seçmenler yargılayacak, senatörler değil,” dedi ve ekledi:

