https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/son-dakika-haberler-bati-basini-avustralya-kaybetti-2026-iklim-zirvesine-turkiye-ev-sahipligi-yapacak-1101156313.html
Avustralya kaybetti, 2026 iklim zirvesine Türkiye ev sahipliği yapacak
Avustralya kaybetti, 2026 iklim zirvesine Türkiye ev sahipliği yapacak
Sputnik Türkiye
Politico’nun haberine göre Avustralya’nın adaylığı düşerken süreçten sonra gelecek yılki BM iklim konferansına Türkiye ev sahipliği yapacak, duyurunun bugün yapılması beklenirken, tartışmaların son güne kadar sürdüğü aktarıldı.
2025-11-20T14:37+0300
2025-11-20T14:37+0300
2025-11-20T14:44+0300
iklim zirvesi
türkiye
avustralya
haberler
politico
almanya
türki̇ye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089852773_0:33:998:594_1920x0_80_0_0_1df31c85fb24ce1b057dcae068a74e9e.jpg
Türkiye ve Avustralya, görüşmelerin düzenleneceği yer konusunda bir yıldan uzun süredir karşı karşıya duruyordu. Bu çıkmaz, Batı basınına göre ‘Brezilya’nın Belem kentinde devam eden mevcut zirvenin son gününe’ kadar sürdü.Karar çıkmasaydı Almanya’ya kalacaktıBir karar çıkmasaydı, gelecek yılki zirve otomatik olarak Almanya’ya kalacaktı. Ancak Almanya, etkinliği düzgün şekilde planlayacak yeterli zamana sahip olmayacağını söylemişti.ABD merkezli Politico, bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde nihai anlaşmanın perşembe günü (bugün) duyurulacağını söyledi.Antalya önerilmiştiTürkiye, görüşmelerin Akdeniz kenti Antalya’da yapılmasını önermişti.Batı basınına göre ‘bu, normalde tek bir ev sahibi ve başkanın bulunduğu yıllık iklim konferansı için oldukça sıra dışı bir düzenleme.’ Ancak benzeri daha önce görülmüştü: 2017’de Almanya, Fiji liderliğinde yapılan zirveye ev sahipliği yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/bilim-insanlari-uyardi-dunya-ilk-iklim-esik-noktasini-asti-1100593135.html
avustralya
almanya
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089852773_82:0:917:626_1920x0_80_0_0_f2315a77589ec026feb912a3b564e303.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cop 2026, türkiye, antalya, iklim zirvesi, türkiye, son dakika, haberler
cop 2026, türkiye, antalya, iklim zirvesi, türkiye, son dakika, haberler
Avustralya kaybetti, 2026 iklim zirvesine Türkiye ev sahipliği yapacak
14:37 20.11.2025 (güncellendi: 14:44 20.11.2025)
Avustralya’nın adaylığı düşerken süreçten sonra gelecek yılki BM iklim konferansına Türkiye ev sahipliği yapacak. Duyurunun bugün yapılması beklenirken, tartışmaların son güne kadar sürdüğü aktarıldı. Seçim yapılamasaydı, zirve otomatik olarak Almanya’ya kalacaktı. Türkiye zirve için Antalya’yı önermişti.
Türkiye ve Avustralya, görüşmelerin düzenleneceği yer konusunda bir yıldan uzun süredir karşı karşıya duruyordu. Bu çıkmaz, Batı basınına göre ‘Brezilya’nın Belem kentinde devam eden mevcut zirvenin son gününe’ kadar sürdü.
Karar çıkmasaydı Almanya’ya kalacaktı
Bir karar çıkmasaydı, gelecek yılki zirve otomatik olarak Almanya’ya kalacaktı. Ancak Almanya, etkinliği düzgün şekilde planlayacak yeterli zamana sahip olmayacağını söylemişti.
ABD merkezli Politico, bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde nihai anlaşmanın perşembe günü (bugün) duyurulacağını söyledi.
Türkiye, görüşmelerin Akdeniz kenti Antalya’da yapılmasını önermişti.
Batı basınına göre ‘bu, normalde tek bir ev sahibi ve başkanın bulunduğu yıllık iklim konferansı için oldukça sıra dışı bir düzenleme.’
Ancak benzeri daha önce görülmüştü: 2017’de Almanya, Fiji liderliğinde yapılan zirveye ev sahipliği yapmıştı.