Avustralya kaybetti, 2026 iklim zirvesine Türkiye ev sahipliği yapacak

Politico’nun haberine göre Avustralya’nın adaylığı düşerken süreçten sonra gelecek yılki BM iklim konferansına Türkiye ev sahipliği yapacak, duyurunun bugün yapılması beklenirken, tartışmaların son güne kadar sürdüğü aktarıldı.

Türkiye ve Avustralya, görüşmelerin düzenleneceği yer konusunda bir yıldan uzun süredir karşı karşıya duruyordu. Bu çıkmaz, Batı basınına göre ‘Brezilya’nın Belem kentinde devam eden mevcut zirvenin son gününe’ kadar sürdü.Karar çıkmasaydı Almanya’ya kalacaktıBir karar çıkmasaydı, gelecek yılki zirve otomatik olarak Almanya’ya kalacaktı. Ancak Almanya, etkinliği düzgün şekilde planlayacak yeterli zamana sahip olmayacağını söylemişti.ABD merkezli Politico, bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde nihai anlaşmanın perşembe günü (bugün) duyurulacağını söyledi.Antalya önerilmiştiTürkiye, görüşmelerin Akdeniz kenti Antalya’da yapılmasını önermişti.Batı basınına göre ‘bu, normalde tek bir ev sahibi ve başkanın bulunduğu yıllık iklim konferansı için oldukça sıra dışı bir düzenleme.’ Ancak benzeri daha önce görülmüştü: 2017’de Almanya, Fiji liderliğinde yapılan zirveye ev sahipliği yapmıştı.

