Uzmanı değerlendirdi: Özel sektörde ücret zammı yüzde 27’de kaldı

"Yeni yılda uygulanacak asgari ücret zammının ne olacağına ilişkin çeşitli tahminler bulunuyor. Brüt asgari ücret yüzde 20 zamla 31.206,60 TL, yüzde 25 zamla 32.506,88 TL, yüzde 30 zamla da 33.807,15 TL olacak. Net asgari ücret ise söz konusu zam oranlarına göre sırasıyla 26.525,60 TL, 27.630,84 TL veya 28.736,07 TL olacak."