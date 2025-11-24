https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/uzmani-degerlendirdi-ozel-sektorde-ucret-zammi-yuzde-27de-kaldi-1101229294.html
Uzmanı değerlendirdi: Özel sektörde ücret zammı yüzde 27’de kaldı
Yıl sonu yaklaşırken asgari ücret zammı yaklaşırken sosyal güvenlik uzmanı gazeteci Ahmet Kıvanç, "Özel sektörde ücret zammı yüzde 27’de kaldı"... 24.11.2025, Sputnik Türkiye
Milyonlarca kişi yeni yılda zam oranlarını beklerken gelirken ücret zamları gündem olmaya devam ediyor. Sosyal güvenlik alanında yazılarıyla tanınan gazeteci Ahmet Kıvanç, bugünkü köşe yazısında özel sektör zamlarını ele aldı. "Gözler yeni yılda uygulanacak asgari ücrete çevrilirken özel sektör çalışanlarının ortalama ücreti 2025 yılında asgari ücretin altında arttı" ifadelerin kullanan Kıvanç, Habertürk'te yayımlanan bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:Kıvanç yeni yılda asgari ücret tahminlerini şöyle ifade etti:
Milyonlarca kişi yeni yılda zam oranlarını beklerken gelirken ücret zamları gündem olmaya devam ediyor. Sosyal güvenlik alanında yazılarıyla tanınan gazeteci Ahmet Kıvanç, bugünkü köşe yazısında özel sektör zamlarını ele aldı.
"Gözler yeni yılda uygulanacak asgari ücrete çevrilirken özel sektör çalışanlarının ortalama ücreti 2025 yılında asgari ücretin altında arttı
" ifadelerin kullanan Kıvanç, Habertürk'te
yayımlanan bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:
"özel sektör çalışanlarının ortalama ücreti 2025 yılında asgari ücretin altında arttı. Asgari ücrete geçen yıl olduğu gibi bu yıl da temmuz ayında ara zam yapılmadı. 2025 yılında asgari ücret yüzde 30 oranında artar iken özel sektörde ortalama ücretlerdeki yıllık artış yüzde 27'de kaldı. Özel sektörde ortalama ücretler yılın ilk yarısında yüzde 18, ikinci yarısında yüzde 8 oranında arttı."
Kıvanç yeni yılda asgari ücret tahminlerini şöyle ifade etti:
"Yeni yılda uygulanacak asgari ücret zammının ne olacağına ilişkin çeşitli tahminler bulunuyor. Brüt asgari ücret yüzde 20 zamla 31.206,60 TL, yüzde 25 zamla 32.506,88 TL, yüzde 30 zamla da 33.807,15 TL olacak. Net asgari ücret ise söz konusu zam oranlarına göre sırasıyla 26.525,60 TL, 27.630,84 TL veya 28.736,07 TL olacak."