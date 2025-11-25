Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/apden-abnin-ilk-savunma-sanayisi-programina-onay-1101281655.html
AP'den AB'nin ilk savunma sanayisi programına onay
AP'den AB'nin ilk savunma sanayisi programına onay
Sputnik Türkiye
Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) ilk savunma sanayisi programını kabul etti. Programın 1.5 milyar euroluk bütçesinin 300 milyon eurosu... 25.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-25T17:39+0300
2025-11-25T17:39+0300
dünya
avrupa parlamentosu (ap)
avrupa birliği
ab
ukrayna
avrupa
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/12/1085972891_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aa961fcefcffb6932c45d72e29d39d37.jpg
AP'den yapılan açıklamaya göre, AB'de ortak Avrupa’ savunma tedarikini teşvik etmeyi, savunma üretimini ve Ukrayna'ya desteği artırmayı amaçlayan’ ve AB Komisyonu tarafından Mart 2024'te önerilen Avrupa Savunma Sanayi Programı (EDIP) için Genel Kurulda oylama gerçekleştirildi.Oylamada, EDIP 148'e karşı 457 oyla kabul edildi.Avrupa savunma teknolojisi ve endüstriyel altyapısını güçlendirmeyi ve Avrupa savunma kabiliyetlerini artırmayı amaçlayan programın 1.5 milyar eurooluk bütçesinin 300 milyon eurosu ‘Ukrayna Destek Aracı’na aktarılacak.‘Yasal çerçeve’Program, ‘ortak Avrupa savunma projeleri’ için ‘yasal bir çerçeve’ oluşturacak. Fon almaya hak kazanabilmeleri için bu projelerin en az 4 üye devleti içermesi gerekecek, ‘içlerinde Ukrayna da olabilecek.’Programa dair mevzuat, önce üye ülkeler tarafından onaylanacak, ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.Açıklamada, "Avrupa savunma sanayisi tabanı, tahmini yıllık cirosu 70 milyar avro olan bir dizi büyük çokuluslu şirket, orta ölçekli şirket ve 2 binden fazla küçük ve orta ölçekli işletmeden oluşur" ifadesi kullanıldı.Program sert eleştiriler aldıOturumun büyük bölümü eleştirilerle geçti. Çeşitli siyasi gruplardan birçok milletvekili, AB’nin ortak savunma projelerinin ‘ulusal egemenliği’ zayıflattığını savundu. Bazı vekiller de artan savunma bütçesinin ‘sosyal hizmetlerden kaynak çaldığını’ ileri sürdü.Eleştiriler üzerine Kubilius, “Savunmamızda güçlü olursak jeopolitik olarak güçlü oluruz… Savunma sanayimizde güçlü olursak endüstriyel açıdan bağımsız ve çok daha az parçalanmış oluruz” ifadelerini kullandı.‘Mühimmat yerine sosyal konut gerekli’EDIP’in raportörlerinden Avrupa Halk Partisi’nden François-Xavier Bellamy ise sert bir çıkış yaparak şunları söyledi:Avrupa’nın mühimmat yerine sosyal konutlara odaklanması gerektiğini söylüyorsunuz. İstediğiniz kadar ev inşa edebilirsiniz; ama ülkelerimiz silahsız kaldığında bu evler risk altında olacak. Barışı garantilemenin tek yolu savaşa hazırlanmaktır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/abnin-15-milyar-euroluk-yeni-savunma-programi-sert-elestirilere-yol-acti-1101276220.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/12/1085972891_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_a0cea606c02337119a0290c1e110ab53.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa parlamentosu (ap), avrupa birliği, ab, ukrayna, avrupa, haberler
avrupa parlamentosu (ap), avrupa birliği, ab, ukrayna, avrupa, haberler

AP'den AB'nin ilk savunma sanayisi programına onay

17:39 25.11.2025
© AA / Dursun AydemirAvrupa Parlamentosu Genel Kurul Oturumu
Avrupa Parlamentosu Genel Kurul Oturumu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2025
© AA / Dursun Aydemir
Abone ol
Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) ilk savunma sanayisi programını kabul etti. Programın 1.5 milyar euroluk bütçesinin 300 milyon eurosu ‘Ukrayna Destek Aracı’na aktarılacak.
AP'den yapılan açıklamaya göre, AB'de ortak Avrupa’ savunma tedarikini teşvik etmeyi, savunma üretimini ve Ukrayna'ya desteği artırmayı amaçlayan’ ve AB Komisyonu tarafından Mart 2024'te önerilen Avrupa Savunma Sanayi Programı (EDIP) için Genel Kurulda oylama gerçekleştirildi.
Oylamada, EDIP 148'e karşı 457 oyla kabul edildi.
Avrupa savunma teknolojisi ve endüstriyel altyapısını güçlendirmeyi ve Avrupa savunma kabiliyetlerini artırmayı amaçlayan programın 1.5 milyar eurooluk bütçesinin 300 milyon eurosu ‘Ukrayna Destek Aracı’na aktarılacak.

‘Yasal çerçeve’

Program, ‘ortak Avrupa savunma projeleri’ için ‘yasal bir çerçeve’ oluşturacak. Fon almaya hak kazanabilmeleri için bu projelerin en az 4 üye devleti içermesi gerekecek, ‘içlerinde Ukrayna da olabilecek.’
Programa dair mevzuat, önce üye ülkeler tarafından onaylanacak, ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
Açıklamada, "Avrupa savunma sanayisi tabanı, tahmini yıllık cirosu 70 milyar avro olan bir dizi büyük çokuluslu şirket, orta ölçekli şirket ve 2 binden fazla küçük ve orta ölçekli işletmeden oluşur" ifadesi kullanıldı.

Program sert eleştiriler aldı

Oturumun büyük bölümü eleştirilerle geçti. Çeşitli siyasi gruplardan birçok milletvekili, AB’nin ortak savunma projelerinin ‘ulusal egemenliği’ zayıflattığını savundu. Bazı vekiller de artan savunma bütçesinin ‘sosyal hizmetlerden kaynak çaldığını’ ileri sürdü.
Eleştiriler üzerine Kubilius, “Savunmamızda güçlü olursak jeopolitik olarak güçlü oluruz… Savunma sanayimizde güçlü olursak endüstriyel açıdan bağımsız ve çok daha az parçalanmış oluruz” ifadelerini kullandı.

‘Mühimmat yerine sosyal konut gerekli’

EDIP’in raportörlerinden Avrupa Halk Partisi’nden François-Xavier Bellamy ise sert bir çıkış yaparak şunları söyledi:
Avrupa’nın mühimmat yerine sosyal konutlara odaklanması gerektiğini söylüyorsunuz. İstediğiniz kadar ev inşa edebilirsiniz; ama ülkelerimiz silahsız kaldığında bu evler risk altında olacak. Barışı garantilemenin tek yolu savaşa hazırlanmaktır.
Rus enerji kaynaklarından vazgeçen AB, 1.3 trilyondan fazla euro'luk zarara uğradı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2025
DÜNYA
AB’nin 1.5 milyar euro’luk yeni savunma programı sert eleştirilere yol açtı
15:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала