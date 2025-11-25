AP'den AB'nin ilk savunma sanayisi programına onay

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/apden-abnin-ilk-savunma-sanayisi-programina-onay-1101281655.html

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) ilk savunma sanayisi programını kabul etti. Programın 1.5 milyar euroluk bütçesinin 300 milyon eurosu... 25.11.2025

AP'den yapılan açıklamaya göre, AB'de ortak Avrupa’ savunma tedarikini teşvik etmeyi, savunma üretimini ve Ukrayna'ya desteği artırmayı amaçlayan’ ve AB Komisyonu tarafından Mart 2024'te önerilen Avrupa Savunma Sanayi Programı (EDIP) için Genel Kurulda oylama gerçekleştirildi.Oylamada, EDIP 148'e karşı 457 oyla kabul edildi.Avrupa savunma teknolojisi ve endüstriyel altyapısını güçlendirmeyi ve Avrupa savunma kabiliyetlerini artırmayı amaçlayan programın 1.5 milyar eurooluk bütçesinin 300 milyon eurosu ‘Ukrayna Destek Aracı’na aktarılacak.‘Yasal çerçeve’Program, ‘ortak Avrupa savunma projeleri’ için ‘yasal bir çerçeve’ oluşturacak. Fon almaya hak kazanabilmeleri için bu projelerin en az 4 üye devleti içermesi gerekecek, ‘içlerinde Ukrayna da olabilecek.’Programa dair mevzuat, önce üye ülkeler tarafından onaylanacak, ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.Açıklamada, "Avrupa savunma sanayisi tabanı, tahmini yıllık cirosu 70 milyar avro olan bir dizi büyük çokuluslu şirket, orta ölçekli şirket ve 2 binden fazla küçük ve orta ölçekli işletmeden oluşur" ifadesi kullanıldı.Program sert eleştiriler aldıOturumun büyük bölümü eleştirilerle geçti. Çeşitli siyasi gruplardan birçok milletvekili, AB’nin ortak savunma projelerinin ‘ulusal egemenliği’ zayıflattığını savundu. Bazı vekiller de artan savunma bütçesinin ‘sosyal hizmetlerden kaynak çaldığını’ ileri sürdü.Eleştiriler üzerine Kubilius, “Savunmamızda güçlü olursak jeopolitik olarak güçlü oluruz… Savunma sanayimizde güçlü olursak endüstriyel açıdan bağımsız ve çok daha az parçalanmış oluruz” ifadelerini kullandı.‘Mühimmat yerine sosyal konut gerekli’EDIP’in raportörlerinden Avrupa Halk Partisi’nden François-Xavier Bellamy ise sert bir çıkış yaparak şunları söyledi:Avrupa’nın mühimmat yerine sosyal konutlara odaklanması gerektiğini söylüyorsunuz. İstediğiniz kadar ev inşa edebilirsiniz; ama ülkelerimiz silahsız kaldığında bu evler risk altında olacak. Barışı garantilemenin tek yolu savaşa hazırlanmaktır.

