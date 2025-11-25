https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/abnin-15-milyar-euroluk-yeni-savunma-programi-sert-elestirilere-yol-acti-1101276220.html
AB’nin 1.5 milyar euro’luk yeni savunma programı sert eleştirilere yol açtı
Sputnik Türkiye
Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda, Avrupa Birliği’nin (AB) 1.5 milyar euro bütçeli yeni savunma sanayisi girişimi ‘EDIP’ yoğun tartışmalarla gündeme geldi.
Strazburg'daki oturumda konuşan AB Komisyonunun savunmadan sorumlu üyesi Andrius Kubilius, Avrupa Savunma Sanayi Programı'nı (EDIP) 'önemli ve öncü' olarak tanımladı.Ancak oturumun büyük bölümü eleştirilerle geçti. Çeşitli siyasi gruplardan birçok milletvekili, AB'nin ortak savunma projelerinin 'ulusal egemenliği' zayıflattığını savundu. Bazı vekiller de artan savunma bütçesinin 'sosyal hizmetlerden kaynak çaldığını' ileri sürdü.Eleştiriler üzerine Kubilius, "Savunmamızda güçlü olursak jeopolitik olarak güçlü oluruz… Savunma sanayimizde güçlü olursak endüstriyel açıdan bağımsız ve çok daha az parçalanmış oluruz" ifadelerini kullandı.'Mühimmat yerine sosyal konut gerekli'EDIP'in raportörlerinden Avrupa Halk Partisi'nden François-Xavier Bellamy ise sert bir çıkış yaparak şunları söyledi:Bellamy, Avrupa'nın bu gerçeği unutmasının kıtayı savunmada 'bağımlılığa' sürüklediğini söyledi.
Strazburg’daki oturumda konuşan AB Komisyonunun savunmadan sorumlu üyesi Andrius Kubilius, Avrupa Savunma Sanayi Programı’nı (EDIP) ‘önemli ve öncü’ olarak tanımladı.
Ancak oturumun büyük bölümü eleştirilerle geçti. Çeşitli siyasi gruplardan birçok milletvekili, AB’nin ortak savunma projelerinin ‘ulusal egemenliği’ zayıflattığını savundu. Bazı vekiller de artan savunma bütçesinin ‘sosyal hizmetlerden kaynak çaldığını’ ileri sürdü.
Eleştiriler üzerine Kubilius, “Savunmamızda güçlü olursak jeopolitik olarak güçlü oluruz… Savunma sanayimizde güçlü olursak endüstriyel açıdan bağımsız ve çok daha az parçalanmış oluruz” ifadelerini kullandı.
‘Mühimmat yerine sosyal konut gerekli’
EDIP’in raportörlerinden Avrupa Halk Partisi’nden François-Xavier Bellamy ise sert bir çıkış yaparak şunları söyledi:
Avrupa’nın mühimmat yerine sosyal konutlara odaklanması gerektiğini söylüyorsunuz. İstediğiniz kadar ev inşa edebilirsiniz; ama ülkelerimiz silahsız kaldığında bu evler risk altında olacak. Barışı garantilemenin tek yolu savaşa hazırlanmaktır.
Bellamy, Avrupa’nın bu gerçeği unutmasının kıtayı savunmada ‘bağımlılığa’ sürüklediğini söyledi.
AB, EDIP kapsamında 1.5 milyar euro ayırarak Avrupa’nın ‘savunma kapasitesini artırmayı, savunma sanayisinin üretim ve tedarik zincirlerini güvenceye almayı hedeflediklerini’ duyurdu.
Program, ortak silahlanma projelerini ve Ukrayna ile sanayi işbirliğini destekleyerek Avrupa’nın ‘stratejik özerkliğini’ güçlendirmeyi amaçlıyor.