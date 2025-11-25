https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/abnin-15-milyar-euroluk-yeni-savunma-programi-sert-elestirilere-yol-acti-1101276220.html

AB’nin 1.5 milyar euro’luk yeni savunma programı sert eleştirilere yol açtı

AB’nin 1.5 milyar euro’luk yeni savunma programı sert eleştirilere yol açtı

Sputnik Türkiye

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda, Avrupa Birliği’nin (AB) 1.5 milyar euro bütçeli yeni savunma sanayisi girişimi ‘EDIP’ yoğun tartışmalarla gündeme geldi.

2025-11-25T15:16+0300

2025-11-25T15:16+0300

2025-11-25T15:16+0300

dünya

avrupa

savunma

ab

avrupa parlamentosu (ap)

avrupa birliği

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/08/1095228612_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2fa86050f7ee393e30788f21444eff50.png

Strazburg’daki oturumda konuşan AB Komisyonunun savunmadan sorumlu üyesi Andrius Kubilius, Avrupa Savunma Sanayi Programı’nı (EDIP) ‘önemli ve öncü’ olarak tanımladı.Ancak oturumun büyük bölümü eleştirilerle geçti. Çeşitli siyasi gruplardan birçok milletvekili, AB’nin ortak savunma projelerinin ‘ulusal egemenliği’ zayıflattığını savundu. Bazı vekiller de artan savunma bütçesinin ‘sosyal hizmetlerden kaynak çaldığını’ ileri sürdü.Eleştiriler üzerine Kubilius, “Savunmamızda güçlü olursak jeopolitik olarak güçlü oluruz… Savunma sanayimizde güçlü olursak endüstriyel açıdan bağımsız ve çok daha az parçalanmış oluruz” ifadelerini kullandı.‘Mühimmat yerine sosyal konut gerekli’EDIP’in raportörlerinden Avrupa Halk Partisi’nden François-Xavier Bellamy ise sert bir çıkış yaparak şunları söyledi:Bellamy, Avrupa’nın bu gerçeği unutmasının kıtayı savunmada ‘bağımlılığa’ sürüklediğini söyledi.AB’nin savunma programı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/ukrayna-baris-plani-tartismalari-avrupa-savunma-sanayi-hisselerini-dusurdu-1101194942.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ab, edip, savunma, bütçe, haberler