Ege'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Yunanistan'da Teselya yakınlarında sabah saatlerinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 24.11.2025, Sputnik Türkiye
AFAD'ın verdiği bilgilere göre Yunanistan'ın Teselya şehri yakınlarında yerin 6.3 kilometre altında yerel saatle sabah saat 11.51'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın verdiği bilgilere göre Yunanistan'ın Teselya şehri yakınlarında yerin 6.3 kilometre altında yerel saatle sabah saat 11.51'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.