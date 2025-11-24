Türkiye
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Ege'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Ege'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'da Teselya yakınlarında sabah saatlerinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 24.11.2025, Sputnik Türkiye
AFAD'ın verdiği bilgilere göre Yunanistan'ın Teselya şehri yakınlarında yerin 6.3 kilometre altında yerel saatle sabah saat 11.51'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
12:52 24.11.2025
AFAD'ın verdiği bilgilere göre Yunanistan'ın Teselya şehri yakınlarında yerin 6.3 kilometre altında yerel saatle sabah saat 11.51'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
