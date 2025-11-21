Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev'e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna barış planı tartışmaları Avrupa savunma sanayi hisselerini düşürdü
Ukrayna barış planı tartışmaları Avrupa savunma sanayi hisselerini düşürdü
Ukrayna krizine ilişkin tartışılan 28 maddelik muhtemel barış planı, Avrupa’daki savunma sanayii şirketlerinin hisse değerlerinde düşüşe neden oldu. 21.11.2025, Sputnik Türkiye
Ukrayna’da çatışmaların sona erdirilmesine yönelik 28 maddelik muhtemel barış planının uluslararası kamuoyunda yoğun şekilde tartışılması, Avrupa savunma sanayi hisselerinde negatif etki yarattı.TradingView verilerine göre; Almanya merkezli Renk hisseleri yüzde 5.6, Rheinmetall yüzde 3.9, Fransa’dan Hensoldt yüzde 4, İtalya’dan Leonardo yüzde 3 ve İsveçli Saab yüzde 2.2 oranında değer kaybetti. İngiltere merkezli BAE Systems hisseleri yüzde 1.2 düşerken, Norveçli Kongsberg Defence &amp; Aerospace ise yüzde 3.9 oranında geriledi.Avrupa genelinde savunma ve havacılık sektörünü takip eden STOXX endeksi de yüzde 0.82 düşüşle 5.524 puana geriledi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın söz konusu ABD planına dair resmi bir bilgilendirme almadığını belirtmişti. Peskov, Amerikan tarafının barış planıyla ilgili belirli fikirleri olduğunu, ancak Rusya ve ABD’nin somut olarak bu konuyu istişare etmediğini dile getirmişti.Peskov ayrıca, Rusya’nın barış görüşmelerine tamamen açık olduğunu ve taraflar arasında daha önce Alaska’nın Anchorage kentinde Putin ile Trump arasında gerçekleşen temaslar zemininde görüşmelere devam etmeye hazır olduğunu vurgulamıştı.Batı basını ABD'nin önerdiği planın bazı önemli başlıklarını paylaşmıştı. Muhtemel plana göre Kırım, Lugansk ve Donetsk bölgeleri ‘de facto’ olarak Rusya'ya ait kabul edilecek. Buna ABD de dahil olacak şekilde uluslararası tanıma söz konusu olacak. Ukrayna hükümeti, halihazırda kontrol altında tuttuğu Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) bölgelerinden ordusunu çekecek. Herson ve Zaporojye bölgelerinde cephe hattı boyunca çatışmalar dondurulacak. Ukrayna, NATO üyeliğinden resmen vazgeçecek ve tarafsız, nükleersiz bir devlet olarak anayasasında bu durumu güvence altına alacak. NATO da Ukrayna’yı üyeliğe kabul etmeyeceğini ve bu ülkeye askeri birlik konuşlandırmayacağını taahhüt edecek. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin personel mevcudu 600 bin kişiyle sınırlandırılacak.
UKRAYNA KRİZİ
Szijjarto: ABD'nin planındaki 'Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılması' herkes için önemli
UKRAYNA KRİZİ
Szijjarto: ABD'nin planındaki 'Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılması' herkes için önemli
17:35
