https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/ukrayna-baris-plani-tartismalari-avrupa-savunma-sanayi-hisselerini-dusurdu-1101194942.html

Ukrayna barış planı tartışmaları Avrupa savunma sanayi hisselerini düşürdü

Ukrayna barış planı tartışmaları Avrupa savunma sanayi hisselerini düşürdü

Sputnik Türkiye

Ukrayna krizine ilişkin tartışılan 28 maddelik muhtemel barış planı, Avrupa’daki savunma sanayii şirketlerinin hisse değerlerinde düşüşe neden oldu. 21.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-21T19:03+0300

2025-11-21T19:03+0300

2025-11-21T19:03+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

ukrayna

barış planı

rusya

rheinmetall

avrupa

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

nato

dmitriy peskov

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101541/91/1015419129_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b0f412062c8eb03d5e221e96975540a0.jpg

Ukrayna’da çatışmaların sona erdirilmesine yönelik 28 maddelik muhtemel barış planının uluslararası kamuoyunda yoğun şekilde tartışılması, Avrupa savunma sanayi hisselerinde negatif etki yarattı.TradingView verilerine göre; Almanya merkezli Renk hisseleri yüzde 5.6, Rheinmetall yüzde 3.9, Fransa’dan Hensoldt yüzde 4, İtalya’dan Leonardo yüzde 3 ve İsveçli Saab yüzde 2.2 oranında değer kaybetti. İngiltere merkezli BAE Systems hisseleri yüzde 1.2 düşerken, Norveçli Kongsberg Defence & Aerospace ise yüzde 3.9 oranında geriledi.Avrupa genelinde savunma ve havacılık sektörünü takip eden STOXX endeksi de yüzde 0.82 düşüşle 5.524 puana geriledi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın söz konusu ABD planına dair resmi bir bilgilendirme almadığını belirtmişti. Peskov, Amerikan tarafının barış planıyla ilgili belirli fikirleri olduğunu, ancak Rusya ve ABD’nin somut olarak bu konuyu istişare etmediğini dile getirmişti.Peskov ayrıca, Rusya’nın barış görüşmelerine tamamen açık olduğunu ve taraflar arasında daha önce Alaska’nın Anchorage kentinde Putin ile Trump arasında gerçekleşen temaslar zemininde görüşmelere devam etmeye hazır olduğunu vurgulamıştı.Batı basını ABD'nin önerdiği planın bazı önemli başlıklarını paylaşmıştı. Muhtemel plana göre Kırım, Lugansk ve Donetsk bölgeleri ‘de facto’ olarak Rusya'ya ait kabul edilecek. Buna ABD de dahil olacak şekilde uluslararası tanıma söz konusu olacak. Ukrayna hükümeti, halihazırda kontrol altında tuttuğu Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) bölgelerinden ordusunu çekecek. Herson ve Zaporojye bölgelerinde cephe hattı boyunca çatışmalar dondurulacak. Ukrayna, NATO üyeliğinden resmen vazgeçecek ve tarafsız, nükleersiz bir devlet olarak anayasasında bu durumu güvence altına alacak. NATO da Ukrayna’yı üyeliğe kabul etmeyeceğini ve bu ülkeye askeri birlik konuşlandırmayacağını taahhüt edecek. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin personel mevcudu 600 bin kişiyle sınırlandırılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/szijjarto-abdnin-planindaki-rusyaya-yonelik-yaptirimlarin-kaldirilmasi-herkes-icin-onemli-1101191081.html

ukrayna

rusya

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

moskova

alaska

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ukrayna, barış planı, rusya, rheinmetall, avrupa, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), nato, dmitriy peskov, moskova, alaska, donald trump, vladimir putin