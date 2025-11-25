https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/abdnin-insansiz-hava-araci-guney-kore-yakinlarinda-dustu-mq-9-reaper-araniyor-1101280213.html

ABD'nin insansız hava aracı Güney Kore yakınlarında düştü: MQ-9 Reaper aranıyor

ABD'nin insansız hava aracı Güney Kore yakınlarında düştü: MQ-9 Reaper aranıyor

ABD Hava Kuvvetleri, Güney Kore'nin batı kıyıları açıklarında Sarı Deniz'e düşen MQ-9 Reaper insansız hava aracını kurtarmak için operasyon başlattı.

ABD Hava Kuvvetleri, Güney Kore'deki Kunsan Hava Üssü'nden gerçekleştirdiği rutin bir görev sırasında MQ-9 Reaper model insansız hava aracının Sarı Deniz'e düştüğünü açıkladı. Yetkililer, Maldo-Ri Adası yakınlarında meydana gelen olayın ardından hava aracını kurtarmak için çalışma başlattı.ABD ordusu sözcüsü, insansız hava aracının henüz kurtarılamadığını doğrularken, olayın nedeni ve aracın hasar görüp görmediğinin araştırıldığını belirtti. MQ-9 Reaper'ın, ABD'nin en pahalı ve gelişmiş insansız hava araçlarından biri olduğu ifade edildi.Stratejik bölgedeki kayıpSarı Deniz'e kıyısı olan Çin, Kuzey Kore ve Güney Kore'nin bu olayı yakından takip ettiği bildirildi. ABD'nin Güney Kore'de 28 binden fazla askeri bulunuyor ve bu ülke, ABD'nin dünyadaki en büyük askeri yığınaklarından birine ev sahipliği yapıyor.MQ-9 Reaper'lar, yüksek irtifada 27 saate kadar uçabilme kapasiteleri nedeniyle tercih ediliyor ancak yavaş hızları nedeniyle savunmasız kalabiliyorlar. ABD Kongre raporlarına göre, MQ-9 Reaper'ların birim maliyeti 2022'de 28 milyon dolar olarak belirlenmişti.

