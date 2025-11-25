‘ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Venezüella'ya yönelik yeni stratejisi Washington’un gerçek niyetini gizliyor’

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/abd-disisleri-bakanliginin-venezuellaya-yonelik-yeni-stratejisi-washingtonun-gercek-niyetini-1101286393.html
Sputnik Türkiye
2025-11-25T20:45+0300
2025-11-25T20:45+0300
2025-11-25T20:45+0300
dünya
abd
washington
venezüella
yvan gil
abd dışişleri bakanlığı
marco rubio
kartel
sputnik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/04/1069133880_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_71c70eb6c0effd2a1aebb3491ad1c331.jpg
Venezüella hükümeti, ABD yönetiminin sözde ‘Güneş Karteli’ni terör örgütü olarak tanımlama girişimine sert tepki gösterdi. Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil yaptığı açıklamada, bu iddiaların “saçma bir yalan” olduğunu vurgulayarak, Washington’un bu temelsiz suçlamalarla Venezüella'nın iç işlerine doğrudan müdahale etmeyi amaçladığını söyledi.Gil, “Bu girişim, ABD'nin daha önce de başvurduğu utanç verici ve kurnazca yalanların bir devamıdır. Temel amaç aslında yasa dışı müdahaleleri haklı göstermektir” dedi.Konuya ilişkin Sputnik'e açıklamalarda bulunan uluslararası ilişkiler ve jeopolitika uzmanı Wilmer Depablos, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bu yeni stratejisinin bir algı operasyonu olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:Uzman ayrıca, söz konusu stratejik hamlenin arkasında daha somut hedefler olduğunu belirterek, “Marco Rubio ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın asıl amacı, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olan Venezüella’nın enerji kaynaklarını ele geçirmektir” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/abdvenezuella-hattinda-gerilim-tirmaniyor-karayipler-uzerinde-b-52-hareketliligi-1101253583.html
washington
venezüella
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/04/1069133880_140:0:980:630_1920x0_80_0_0_a512dc08cf0340e2da1bc55b40bba0d2.jpg
Uluslararası ilişkiler uzmanı Wilmer Depablos, ABD’nin Venezüella’ya yönelik dış politikasının temel amacının ülkenin zengin petrol rezervlerinin kontrolünü ele geçirmek olduğunu ve Washington’un terör bahanesiyle müdahaleyi meşrulaştırmaya çalıştığını belirtti.
Venezüella hükümeti, ABD yönetiminin sözde ‘Güneş Karteli’ni terör örgütü olarak tanımlama girişimine sert tepki gösterdi. Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil yaptığı açıklamada, bu iddiaların “saçma bir yalan” olduğunu vurgulayarak, Washington’un bu temelsiz suçlamalarla Venezüella'nın iç işlerine doğrudan müdahale etmeyi amaçladığını söyledi.
Gil, “Bu girişim, ABD'nin daha önce de başvurduğu utanç verici ve kurnazca yalanların bir devamıdır. Temel amaç aslında yasa dışı müdahaleleri haklı göstermektir” dedi.
Konuya ilişkin Sputnik'e açıklamalarda bulunan uluslararası ilişkiler ve jeopolitika uzmanı Wilmer Depablos, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bu yeni stratejisinin bir algı operasyonu olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
ABD’nin dış politikası bugün uluslararası alanda ciddi şekilde itibar kaybetmiş durumda. Uydurma bir örgütü terörist ilan etmek, Washington’un küresel etkisinin zayıfladığını gösteren bir işarettir. Bu adım, Amerikan imparatorluğunun çöküş aşamasına girdiğine işaret ediyor.
Uzman ayrıca, söz konusu stratejik hamlenin arkasında daha somut hedefler olduğunu belirterek, “Marco Rubio ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın asıl amacı, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olan Venezüella’nın enerji kaynaklarını ele geçirmektir” ifadelerini kullandı.