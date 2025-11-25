https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/abd-disisleri-bakanliginin-venezuellaya-yonelik-yeni-stratejisi-washingtonun-gercek-niyetini-1101286393.html

‘ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Venezüella'ya yönelik yeni stratejisi Washington’un gerçek niyetini gizliyor’

‘ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Venezüella'ya yönelik yeni stratejisi Washington’un gerçek niyetini gizliyor’

Uluslararası ilişkiler uzmanı Wilmer Depablos, ABD’nin Venezüella’ya yönelik dış politikasının temel amacının ülkenin zengin petrol rezervlerinin kontrolünü... 25.11.2025, Sputnik Türkiye

Venezüella hükümeti, ABD yönetiminin sözde ‘Güneş Karteli’ni terör örgütü olarak tanımlama girişimine sert tepki gösterdi. Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil yaptığı açıklamada, bu iddiaların “saçma bir yalan” olduğunu vurgulayarak, Washington’un bu temelsiz suçlamalarla Venezüella'nın iç işlerine doğrudan müdahale etmeyi amaçladığını söyledi.Gil, “Bu girişim, ABD'nin daha önce de başvurduğu utanç verici ve kurnazca yalanların bir devamıdır. Temel amaç aslında yasa dışı müdahaleleri haklı göstermektir” dedi.Konuya ilişkin Sputnik'e açıklamalarda bulunan uluslararası ilişkiler ve jeopolitika uzmanı Wilmer Depablos, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bu yeni stratejisinin bir algı operasyonu olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:Uzman ayrıca, söz konusu stratejik hamlenin arkasında daha somut hedefler olduğunu belirterek, “Marco Rubio ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın asıl amacı, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olan Venezüella’nın enerji kaynaklarını ele geçirmektir” ifadelerini kullandı.

