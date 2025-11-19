https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/yeni-tuberkuloz-ilaci-tedavi-surecini-aylarca-kisaltabilir-1101127162.html

Yeni tüberküloz ilacı: Tedavi sürecini aylarca kısaltabilir

Yeni tüberküloz ilacı: Tedavi sürecini aylarca kısaltabilir

Yeni bulunan bir antibiyotik olan sorfequiline, tüberküloz tedavisinde büyük fark yaratacak. Özellikle tedavi süresini kısaltan ilaç, hızlı tanı testi olmadan esnek bir tedaviye başlama olanağı sunuyor.

Araştırmacılar, sorfequiline isimli antibiyotiğin mevcut ilaçlara kıyasla tüberküloza karşı çok daha güçlü bir etki gösterdiğini aktardı. TB Alliance ekibi, yeni ilacın güvenlik profilinin de standart tedavilerle benzer olduğunu söyledi. Bulgular, Kopenhag’daki Akciğer Sağlığı Konferansı’nda paylaşıldı.Tanı beklemeden tedavi başlama imkanı Deney, Güney Afrika’dan Filipinler’e kadar 22 merkezde toplam 309 kişiyle yürütüldü. Katılımcıların tümü “ilaçlara duyarlı” tüberküloz hastasıydı. Araştırma ekibinden Dr. Maria Beumont, tedavinin esnekliğine dikkat çekerek “Test sonuçlarını beklemeden tedaviye başlayabilirim. Hastayı ilaç duyarlı ya da dirençli diye ayırmama gerek kalmıyor” dedi. Bu yaklaşım, özellikle hızlı tanı testlerine erişimin zayıf olduğu bölgelerde büyük avantaj sağlayabilir.Tedaviyi kısaltma ve yan etkileri azaltma potansiyeli Güney Afrika’dan Dr. William Brumskine, yeni ilacın sağlık hizmetlerine de nefes aldırabileceğini belirterek “Daha kısa ve daha az yan etkili bir tedavi, hem hastaların süreci tamamlamasını kolaylaştırır hem de sağlık çalışanlarına daha fazla zaman kazandırır” dedi. Uzmanlar, özellikle geçmiş yıllarda 18 ayı bulan zorlu tedavilerden sonra sorfequiline’in büyük bir ilerleme olabileceğini ifade etti. TB Alliance'ın, 2026’da daha geniş kapsamlı bir faz-3 çalışması başlatmayı planladığı bildirildi.

