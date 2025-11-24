Bursa'da 23 öğrenci mide bulantısı ve karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı: Ekipler 2 okuldan numune alacak

Türkiye
SON DAKİKA | Komisyon heyeti İmralı'ya gitti
Bursa'da meslek lisesi öğrencilerinin hazırladığı yemeği yiyen 23 ilkokul öğrencisi hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının genel olarak iyi... 24.11.2025, Sputnik Türkiye
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Orhangazi ilçesindeki Erenler Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin hazırladığı tavuk şnitzel ve makarnayı tüketen Sölöz İlkokulu'ndaki 23 öğrencinin karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını açıkladı.Öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken İl Sağlık Müdürlüğü şu açıklamayı yaptı:
19:44 24.11.2025
Bursa'da meslek lisesi öğrencilerinin hazırladığı yemeği yiyen 23 ilkokul öğrencisi hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğu açıklandı.
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Orhangazi ilçesindeki Erenler Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin hazırladığı tavuk şnitzel ve makarnayı tüketen Sölöz İlkokulu'ndaki 23 öğrencinin karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını açıkladı.
Öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken İl Sağlık Müdürlüğü şu açıklamayı yaptı:
"Olayın ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, su ve gıda numuneleri almak ve epidemiyolojik çalışma yürütmek üzere her iki okula da yönlendirilmiştir."
