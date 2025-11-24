https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/usta-oyunu-engin-caglarin-olumune-neden-olmustu-motosiklet-surucusu-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1101232725.html
Usta oyunu Engin Çağlar'ın ölümüne neden olmuştu: Motosiklet sürücüsü için istenen ceza belli oldu
Usta oyunu Engin Çağlar'ın ölümüne neden olmuştu: Motosiklet sürücüsü için istenen ceza belli oldu
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Engin Çağlar'a çarparak ölümüne neden olan motosiklet sürücüsü için 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 24.11.2025, Sputnik Türkiye
Şişli'de karşıdan karşıya geçerken ünlü oyuncu Engin Çağlar'a çarparak ölümüne neden olan motosiklet sürücüsü hakkında 'taksirle öldürme' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede sürücü 'tali kusurlu' olarak görüldü. Görmedim diye savunma yaptı85 yaşındaki ünlü oyuncu Engin Çağlar, 31 Ekim'de Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçerken motosiklet çarpması sonucu hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Berkay O., ifadesinde, seyir halinde ilerlediği sırada ilk etapta Engin Çağlar'ı görmediğini, kendisini fark ettiğinde manevra yapmak isterken kaçamayıp çarptığını söyledi. Sürücü 'tali kusurlu' bulunduİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame düzenlendi. Habertürk'ün haberine göre, hazırlanan iddianamede bilirkişi raporunda sürücünün tali kusurlu olduğu aktarıldı. Dava açılması için şüpheli hakkında yeterli delilin bulunduğu kaydedildi. İddianamede, şüpheli Berkay O., hakkında 'taksirle öldürme' suçundan 6 yıl hapis istemiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Mahkeme, önümüzdeki günlerde görülecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/yesilcamin-efsane-ismi-engin-caglar-hayatini-kaybetti-1100663274.html
