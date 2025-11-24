https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/usta-oyunu-engin-caglarin-olumune-neden-olmustu-motosiklet-surucusu-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1101232725.html

Usta oyunu Engin Çağlar'ın ölümüne neden olmuştu: Motosiklet sürücüsü için istenen ceza belli oldu

Usta oyunu Engin Çağlar'ın ölümüne neden olmuştu: Motosiklet sürücüsü için istenen ceza belli oldu

Sputnik Türkiye

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Engin Çağlar'a çarparak ölümüne neden olan motosiklet sürücüsü için 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 24.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-24T11:02+0300

2025-11-24T11:02+0300

2025-11-24T11:02+0300

yaşam

engin çağlar

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

i̇stanbul asliye ceza mahkemesi

motosiklet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/01/1100663323_0:64:750:486_1920x0_80_0_0_7511a7303dfba1e66b3d09a174fda368.jpg

Şişli'de karşıdan karşıya geçerken ünlü oyuncu Engin Çağlar'a çarparak ölümüne neden olan motosiklet sürücüsü hakkında 'taksirle öldürme' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede sürücü 'tali kusurlu' olarak görüldü. Görmedim diye savunma yaptı85 yaşındaki ünlü oyuncu Engin Çağlar, 31 Ekim'de Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçerken motosiklet çarpması sonucu hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Berkay O., ifadesinde, seyir halinde ilerlediği sırada ilk etapta Engin Çağlar'ı görmediğini, kendisini fark ettiğinde manevra yapmak isterken kaçamayıp çarptığını söyledi. Sürücü 'tali kusurlu' bulunduİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame düzenlendi. Habertürk'ün haberine göre, hazırlanan iddianamede bilirkişi raporunda sürücünün tali kusurlu olduğu aktarıldı. Dava açılması için şüpheli hakkında yeterli delilin bulunduğu kaydedildi. İddianamede, şüpheli Berkay O., hakkında 'taksirle öldürme' suçundan 6 yıl hapis istemiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Mahkeme, önümüzdeki günlerde görülecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/yesilcamin-efsane-ismi-engin-caglar-hayatini-kaybetti-1100663274.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

engin çağlar, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul asliye ceza mahkemesi, motosiklet