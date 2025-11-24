Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Uşakov: ABD'nin Ukrayna'ya yönelik taslak planı Rusya, Ukrayna, Avrupa ve ABD tarafından değiştirilebilecek
Uşakov: ABD'nin Ukrayna'ya yönelik taslak planı Rusya, Ukrayna, Avrupa ve ABD tarafından değiştirilebilecek
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik taslak planının Rusya, Ukrayna, Avrupa ve ABD tarafından değiştirilebileceğini belirtti. 24.11.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik taslak planı ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.Moskova'nın incelediği ABD'nin Ukrayna’ya ilişkin planının birçok hükmünün kabul edilebilir göründüğüne dikkat çeken Uşakov, "Alaska'da varılan mutabakatlarla tutarlı bir alternatifi inceledik. Bu nedenle, söz konusu planın birçok hükmü, bizim için kabul edilebilir görünüyor. Diğer hükümlere gelince, 28 maddelik çok sayıda madde var ve bu maddeler elbette taraflar arasında en detaylı tartışma ve değerlendirmeyi gerektiriyor. Ancak bu konu henüz bizimle görüşülmedi" diye konuştu.Moskova'nın Ukrayna ile ilgili bir ‘Avrupa planının’ olduğuna dair haberler gördüğünü anlatan Uşakov, söz konusu planın yapıcı olmayıp Rusya için uygun olmadığının altını çizdi.'ABD'den gelen sinyallere rağmen henüz yüz yüze görüşme konusunda bir anlaşma sağlanması'Uşakov, yakın gelecekte ABD ile çözüm planını görüşmek üzere müzakerelerin planlanıp planlanmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi:
17:46 24.11.2025 (güncellendi: 18:23 24.11.2025)
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik taslak planının Rusya, Ukrayna, Avrupa ve ABD tarafından değiştirilebileceğini belirtti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik taslak planı ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Moskova'nın incelediği ABD'nin Ukrayna’ya ilişkin planının birçok hükmünün kabul edilebilir göründüğüne dikkat çeken Uşakov, "Alaska'da varılan mutabakatlarla tutarlı bir alternatifi inceledik. Bu nedenle, söz konusu planın birçok hükmü, bizim için kabul edilebilir görünüyor. Diğer hükümlere gelince, 28 maddelik çok sayıda madde var ve bu maddeler elbette taraflar arasında en detaylı tartışma ve değerlendirmeyi gerektiriyor. Ancak bu konu henüz bizimle görüşülmedi" diye konuştu.
Moskova'nın Ukrayna ile ilgili bir ‘Avrupa planının’ olduğuna dair haberler gördüğünü anlatan Uşakov, söz konusu planın yapıcı olmayıp Rusya için uygun olmadığının altını çizdi.

'ABD'den gelen sinyallere rağmen henüz yüz yüze görüşme konusunda bir anlaşma sağlanması'

Uşakov, yakın gelecekte ABD ile çözüm planını görüşmek üzere müzakerelerin planlanıp planlanmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Amerikalıların bizimle bir araya gelmek ve görüşmelere başlamak için iletişime geçeceklerini varsaymak doğal olurdu diye düşünüyorum. Şimdiye kadar bu konuda bazı sinyaller olduğunu biliyoruz, ancak Rus ve Amerikalı temsilciler arasında bir görüşme konusunda henüz kesin bir anlaşmaya varılmadı.

