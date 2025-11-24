https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/abd-ve-ukrayna-baris-planinin-bircok-maddesinde-anlasmaya-vardi-1101231849.html

‘ABD ve Ukrayna, barış planının birçok maddesinde anlaşmaya vardı’

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/1c/1052203190_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_8f6896e53d3481c99401dc20b11912dc.jpg

Ukraynalı RBC ajansı, ABD ve Ukrayna heyetleri arasında Cenevre’de düzenlenen görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump’ın sunduğu çözüm planının maddelerinin büyük kısmı üzerinde anlaşma sağlandığını yazdı.Haberde, “Elde edilen bilgiye göre, Cenevre'deki heyetler ABD planının maddelerinin büyük bölümünde anlaşmaya varırken, tartışmalı olanların önemli bir bölümünde de değişiklik yapmayı başardı” ifadesine yer verildi.Ajans, bir dizi maddenin, ABD Başkanı Donald Trump ve Vladimir Zelenskiy arasındaki görüşmede ele alınacağını bildirdi.ABD’nin barış planıWashington, Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için 28 maddelik yeni bir plan hazırladı. Plan, özellikle Kırım, Donetsk ve Lugansk'ın Rus toprakları olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteğinden anayasal olarak vazgeçmesini ve Ukrayna askerlerinin sayısının sınırlandırılmasını içeriyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Kasım'da Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, planın nihai bir barış anlaşmasının temelini oluşturabileceğini, ancak bu metnin şu anda Rusya ile esaslı bir şekilde görüşülmediğini belirtmişti. Putin, bunun, ABD yönetiminin Kiev'in onayını alamamasından kaynaklandığını, zira Ukrayna ile Avrupalı müttefiklerinin hala hayalperest olduklarını ve Rusya'ya savaş alanında stratejik bir yenilgi yaşatma hayalleri kurduklarını vurgulamıştı. Rus lider, bu tutumun muharebe sahasındaki gerçek durum hakkında nesnel bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söylemişti.Rusya Devlet Başkanı, Kiev'in ABD'nin önerilerini reddetmesi halinde hem Ukrayna'nın hem de Avrupalı savaş kışkırtıcılarının, Kupyansk'ta yaşananların cephenin diğer kilit bölgelerinde de kaçınılmaz olarak tekrarlanacağını anlamaları gerektiği uyarısında da bulunmuştu.Trump, 28 maddelik Ukrayna planının 'son teklif' olmadığını belirterek "Barışın sağlanmasını istiyoruz. Bu çok uzun zaman önce gerçekleşmeliydi. Öyle ya da böyle, bu savaşı sona erdirmeliyiz" demişti.

