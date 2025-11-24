https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/unlu-sarkici-gokhan-ozen-takintili-hayranindan-sikayetci-oldu-1101244453.html
Ünlü şarkıcı Gökhan Özen takıntılı hayranından şikayetçi oldu
Ünlü şarkıcı Gökhan Özen takıntılı hayranından şikayetçi oldu
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, kendisine sürekli hakaret ve iftira içeren paylaşımlar yapan ve 'benden kurtulamazsın' diyerek tehdit eden hayranından şikayetçi... 24.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-24T16:17+0300
2025-11-24T16:17+0300
2025-11-24T16:17+0300
yaşam
gökhan özen
i̇stanbul aile mahkemesi
tehdit
hakaret
hapis
hapis cezası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/0b/1055462318_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_019e831b2400f24246717d03fd34ab9e.jpg
Şarkıcı Gökhan Özen kendisini takıntı haline getiren ve sosyal medya üzerinden hakaret ve iftira içerikli paylaşımlar yapan hayranından şikayetçi oldu. Mahkeme, takıntılı hayrana 1 ay boyunca Özen'den uzak durması ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Takıntılı hayran bu karara uymazsa hapis cezasına çarptırılacak. 'Seni bulacağım benden kaçamazsın'Hürriyet'in haberine göre Tuğçe Y. isimli bir kişi sosyal medyada şarkıcı Gökhan Özen hakkında küçük düşürücü, hakaret ve iftira içeren paylaşımlar yaptı. Şarkıcının özel hayatına ilişkin görüntüleri rızası olmadan yayınlayan Tuğçe Y. ayrıca Özen’in cep telefonuna ulaşıp ısrarlı şekilde aradı, “Seni bulacağım, benden kaçamazsın” diye konuşmalar yaptı.Tuğçe Y.’nin ısrarlı eylemleri nedeniyle günlük hayatını sürdürmekte zorlandığını ve evine girip çıkarken dahi tedirgin olduğunu ileri süren Gökhan Özen, avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talebinde bulundu.Bir ay uzak duracakİstanbul Aile Mahkemesi, Tuğçe Y.’nin 1 ay süreyle ünlü şarkıcıya yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve her türlü iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Takıntılı hayran bu karara aykırı davranırsa 10 güne kadar 'zorlama hapis' cezasına çarptırılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/unlu-sarkici-derya-ulugun-saplantili-hayrani-icin-karar-cikti-uzaklastirma-kararina-ragmen-1096031600.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/0b/1055462318_57:0:604:410_1920x0_80_0_0_87b28d45f1816873e27dc524c718f818.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gökhan özen, i̇stanbul aile mahkemesi, tehdit, hakaret, hapis, hapis cezası
gökhan özen, i̇stanbul aile mahkemesi, tehdit, hakaret, hapis, hapis cezası
Ünlü şarkıcı Gökhan Özen takıntılı hayranından şikayetçi oldu
Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, kendisine sürekli hakaret ve iftira içeren paylaşımlar yapan ve 'benden kurtulamazsın' diyerek tehdit eden hayranından şikayetçi oldu.
Şarkıcı Gökhan Özen kendisini takıntı haline getiren ve sosyal medya üzerinden hakaret ve iftira içerikli paylaşımlar yapan hayranından şikayetçi oldu. Mahkeme, takıntılı hayrana 1 ay boyunca Özen'den uzak durması ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Takıntılı hayran bu karara uymazsa hapis cezasına çarptırılacak.
'Seni bulacağım benden kaçamazsın'
Hürriyet'in haberine göre Tuğçe Y. isimli bir kişi sosyal medyada şarkıcı Gökhan Özen hakkında küçük düşürücü, hakaret ve iftira içeren paylaşımlar yaptı. Şarkıcının özel hayatına ilişkin görüntüleri rızası olmadan yayınlayan Tuğçe Y. ayrıca Özen’in cep telefonuna ulaşıp ısrarlı şekilde aradı, “Seni bulacağım, benden kaçamazsın” diye konuşmalar yaptı.
Tuğçe Y.’nin ısrarlı eylemleri nedeniyle günlük hayatını sürdürmekte zorlandığını ve evine girip çıkarken dahi tedirgin olduğunu ileri süren Gökhan Özen, avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talebinde bulundu.
İstanbul Aile Mahkemesi, Tuğçe Y.’nin 1 ay süreyle ünlü şarkıcıya yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve her türlü iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Takıntılı hayran bu karara aykırı davranırsa 10 güne kadar 'zorlama hapis' cezasına çarptırılacak.