https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/unlu-sarkici-gokhan-ozen-takintili-hayranindan-sikayetci-oldu-1101244453.html

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen takıntılı hayranından şikayetçi oldu

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen takıntılı hayranından şikayetçi oldu

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, kendisine sürekli hakaret ve iftira içeren paylaşımlar yapan ve 'benden kurtulamazsın' diyerek tehdit eden hayranından şikayetçi... 24.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-24T16:17+0300

2025-11-24T16:17+0300

2025-11-24T16:17+0300

yaşam

gökhan özen

i̇stanbul aile mahkemesi

tehdit

hakaret

hapis

hapis cezası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/0b/1055462318_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_019e831b2400f24246717d03fd34ab9e.jpg

Şarkıcı Gökhan Özen kendisini takıntı haline getiren ve sosyal medya üzerinden hakaret ve iftira içerikli paylaşımlar yapan hayranından şikayetçi oldu. Mahkeme, takıntılı hayrana 1 ay boyunca Özen'den uzak durması ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Takıntılı hayran bu karara uymazsa hapis cezasına çarptırılacak. 'Seni bulacağım benden kaçamazsın'Hürriyet'in haberine göre Tuğçe Y. isimli bir kişi sosyal medyada şarkıcı Gökhan Özen hakkında küçük düşürücü, hakaret ve iftira içeren paylaşımlar yaptı. Şarkıcının özel hayatına ilişkin görüntüleri rızası olmadan yayınlayan Tuğçe Y. ayrıca Özen’in cep telefonuna ulaşıp ısrarlı şekilde aradı, “Seni bulacağım, benden kaçamazsın” diye konuşmalar yaptı.Tuğçe Y.’nin ısrarlı eylemleri nedeniyle günlük hayatını sürdürmekte zorlandığını ve evine girip çıkarken dahi tedirgin olduğunu ileri süren Gökhan Özen, avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talebinde bulundu.Bir ay uzak duracakİstanbul Aile Mahkemesi, Tuğçe Y.’nin 1 ay süreyle ünlü şarkıcıya yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve her türlü iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Takıntılı hayran bu karara aykırı davranırsa 10 güne kadar 'zorlama hapis' cezasına çarptırılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/unlu-sarkici-derya-ulugun-saplantili-hayrani-icin-karar-cikti-uzaklastirma-kararina-ragmen-1096031600.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gökhan özen, i̇stanbul aile mahkemesi, tehdit, hakaret, hapis, hapis cezası