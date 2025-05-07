https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/unlu-sarkici-derya-ulugun-saplantili-hayrani-icin-karar-cikti-uzaklastirma-kararina-ragmen-1096031600.html
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'un 'saplantılı hayranı' için karar çıktı: Uzaklaştırma kararına rağmen konserine gelmişti
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'un 'saplantılı hayranı' için karar çıktı: Uzaklaştırma kararına rağmen konserine gelmişti
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Derya Uluğ ve sevgilisi tehdit ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen genç şarkıcının konserine gelen 'hayranı' tutuklandı 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T16:18+0300
2025-05-07T16:18+0300
2025-05-07T16:18+0300
yaşam
derya uluğ
i̇zmir
adli kontrol şartıyla serbest
tedbir
uzaklaştırma kararı
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Şarkıcı Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök'ü 1.5 yıldan beri rahatsız eden ve hakkında uzaklaştırma kararına rağmen ünlü şarkıcının konserine gelen takıntılı hayranı için tutuklama kararı verildi. Tutuklama kararıyla rahat bir nefes alabilen şarkıcı, "Bu ülkede hiçbir kadın 'korunma talebiyle' başlayıp 'ölüm haberiyle' biten bir hikâyenin başrolü olmamalı" dedi. Susmak ve korkmak istemiyorum diye isyan etmiştiÜnlü şarkıcı Derya Uluğ, İzmir'deki konseri sırasında yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Uluğ, hem kendisini hem de sevgilisi Asil Gök’ü yaklaşık 1.5 yıldır tehdit eden ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan takıntılı bir hayranın konser alanına geldiğini duyururken, “Bu gece hayatımın en zor sahnesini yaptım. Yaklaşık 1.5 yıldır Asil’i ve beni tehdit eden, evimize kadar gelen, mahkeme kararlarıyla hakkında uzaklaştırma ve elektronik kelepçe bulunan, hatta hapis cezası onanmak üzere olan bir şahıs, İzmir’deki sahneme geldi. Eğlenen insanları tedirgin etmemek için elim ayağım titreyerek, korku içinde konseri tamamladım. Bunca karara rağmen bu kişinin yanımıza kadar yaklaşması nedeniyle artık susmak ve korkmak istemiyorum.” ifadelerini kullanmıştıBugün bizim için adalet yerini bulduYaşananların ardından yapılan itiraz üzerine şüpheli tekrar gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kararın ardından Derya Uluğ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:“Bugün bizim için adalet yerini buldu. Sanığın tutuklanmasına karar verildi. Bu karar, bizim için güven duygusu yaratırken; bu adaletin sesini duyuramayan, korunamayan, hayattan koparılan tüm kadınlara da ulaşmasını istiyorum. Bu ülkede hiçbir kadın 'korunma talebiyle' başlayıp 'ölüm haberiyle' biten bir hikâyenin başrolü olmamalı.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/unlu-sarkici-derya-ulug-konserde-fark-etti-bu-gece-hayatimin-en-zor-sahnesini-yaptim-daha-fazla-1095919119.html
i̇zmir
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derya uluğ, i̇zmir, adli kontrol şartıyla serbest, tedbir, uzaklaştırma kararı
derya uluğ, i̇zmir, adli kontrol şartıyla serbest, tedbir, uzaklaştırma kararı
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'un 'saplantılı hayranı' için karar çıktı: Uzaklaştırma kararına rağmen konserine gelmişti
Şarkıcı Derya Uluğ ve sevgilisi tehdit ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen genç şarkıcının konserine gelen 'hayranı' tutuklandı
Şarkıcı Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök'ü 1.5 yıldan beri rahatsız eden ve hakkında uzaklaştırma kararına rağmen ünlü şarkıcının konserine gelen takıntılı hayranı için tutuklama kararı verildi. Tutuklama kararıyla rahat bir nefes alabilen şarkıcı, "Bu ülkede hiçbir kadın 'korunma talebiyle' başlayıp 'ölüm haberiyle' biten bir hikâyenin başrolü olmamalı" dedi.
Susmak ve korkmak istemiyorum diye isyan etmişti
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, İzmir'deki konseri sırasında yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Uluğ, hem kendisini hem de sevgilisi Asil Gök’ü yaklaşık 1.5 yıldır tehdit eden ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan takıntılı bir hayranın konser alanına geldiğini duyururken, “Bu gece hayatımın en zor sahnesini yaptım. Yaklaşık 1.5 yıldır Asil’i ve beni tehdit eden, evimize kadar gelen, mahkeme kararlarıyla hakkında uzaklaştırma ve elektronik kelepçe bulunan, hatta hapis cezası onanmak üzere olan bir şahıs, İzmir’deki sahneme geldi. Eğlenen insanları tedirgin etmemek için elim ayağım titreyerek, korku içinde konseri tamamladım. Bunca karara rağmen bu kişinin yanımıza kadar yaklaşması nedeniyle artık susmak ve korkmak istemiyorum.” ifadelerini kullanmıştı
Bugün bizim için adalet yerini buldu
Yaşananların ardından yapılan itiraz üzerine şüpheli tekrar gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kararın ardından Derya Uluğ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Bugün bizim için adalet yerini buldu. Sanığın tutuklanmasına karar verildi. Bu karar, bizim için güven duygusu yaratırken; bu adaletin sesini duyuramayan, korunamayan, hayattan koparılan tüm kadınlara da ulaşmasını istiyorum. Bu ülkede hiçbir kadın 'korunma talebiyle' başlayıp 'ölüm haberiyle' biten bir hikâyenin başrolü olmamalı.”