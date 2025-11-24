Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/ukraynali-vekil-dmitruk-zelenskiyin-politikasi-askerlerin-kitleler-halinde-cepheden-kacmasina-yol-1101230994.html
Ukraynalı vekil Dmitruk: Zelenskiy'in politikası, askerlerin kitleler halinde cepheden kaçmasına yol açtı
Ukraynalı vekil Dmitruk: Zelenskiy’in politikası, askerlerin kitleler halinde cepheden kaçmasına yol açtı
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’nın üyesi Dmitruk, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’i, uyguladığı politikayla, askerlerin savaş bölgesinden kitleler... 24.11.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089809150_0:37:744:455_1920x0_80_0_0_566814857c3e6784ff8d1805ad38fd3c.png
Ukraynalı milletvekili Artyom Dmitruk, sosyal medya paylaşımında, Ukrayna'da 2025 yılında 161 bin 500 askerin birliklerini izinsiz terk ettiğini gösteren istatistiği değerlendirdi.Dmitruk, “İnsanlar savaştan değil, Zelenskiy'in aptalca ve yıkıcı politikalarından, baskınlardan, işkencelerden, tehditlerden ve ölümün anlamsızlığından kaçıyor” diye yazdı.İstatistikteki rakamın, sadece resmi olarak belgelenen vakalar olduğuna dikkat çeken Ukraynalı politikacı, gerçek rakamın iki kat daha büyük olduğunu kaydetti.Sivil halkın da Kiev rejimine gerçek direniş gösterdiğini bildiren Dmitruk, “Zelenskiy savaş ve insan hayatı ticareti yapıyor” ifadesini kullandı.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’nın üyesi Dmitruk, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’i, uyguladığı politikayla, askerlerin savaş bölgesinden kitleler halinde kaçmasına yol açmakla suçladı.
Ukraynalı milletvekili Artyom Dmitruk, sosyal medya paylaşımında, Ukrayna'da 2025 yılında 161 bin 500 askerin birliklerini izinsiz terk ettiğini gösteren istatistiği değerlendirdi.
Dmitruk, “İnsanlar savaştan değil, Zelenskiy'in aptalca ve yıkıcı politikalarından, baskınlardan, işkencelerden, tehditlerden ve ölümün anlamsızlığından kaçıyor” diye yazdı.
İstatistikteki rakamın, sadece resmi olarak belgelenen vakalar olduğuna dikkat çeken Ukraynalı politikacı, gerçek rakamın iki kat daha büyük olduğunu kaydetti.
Sivil halkın da Kiev rejimine gerçek direniş gösterdiğini bildiren Dmitruk, “Zelenskiy savaş ve insan hayatı ticareti yapıyor” ifadesini kullandı.

Daha önce Yüksek Rada Ulusal Güvenlik ve Savunma Komitesi Sekreteri Roman Kostenko, seferber edilen Ukraynalıların yaklaşık yüzde 80'inin doğrudan eğitim merkezlerinden kaçtığını bildirmişti. Mevcut iktidarın seçimlere odaklandığına ve seçmenlere hoş görünmeye çalıştığını dile getiren Konstenko, bunlar arasında 18-22 yaş arası gençler, hiçbir kısıtlamayla karşılaşmayan asker kaçakları, henüz askerlik hizmetine alınma hakkı olmayan 25 yaşındaki erkekler ve maaşları artırılan öğretmenlerin yer aldığını belirtmişti.

