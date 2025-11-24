https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/ukraynali-vekil-dmitruk-zelenskiyin-politikasi-askerlerin-kitleler-halinde-cepheden-kacmasina-yol-1101230994.html

Ukraynalı vekil Dmitruk: Zelenskiy’in politikası, askerlerin kitleler halinde cepheden kaçmasına yol açtı

Ukraynalı vekil Dmitruk: Zelenskiy'in politikası, askerlerin kitleler halinde cepheden kaçmasına yol açtı

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’nın üyesi Dmitruk, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’i, uyguladığı politikayla, askerlerin savaş bölgesinden kitleler... 24.11.2025, Sputnik Türkiye

Ukraynalı milletvekili Artyom Dmitruk, sosyal medya paylaşımında, Ukrayna'da 2025 yılında 161 bin 500 askerin birliklerini izinsiz terk ettiğini gösteren istatistiği değerlendirdi.Dmitruk, “İnsanlar savaştan değil, Zelenskiy'in aptalca ve yıkıcı politikalarından, baskınlardan, işkencelerden, tehditlerden ve ölümün anlamsızlığından kaçıyor” diye yazdı.İstatistikteki rakamın, sadece resmi olarak belgelenen vakalar olduğuna dikkat çeken Ukraynalı politikacı, gerçek rakamın iki kat daha büyük olduğunu kaydetti.Sivil halkın da Kiev rejimine gerçek direniş gösterdiğini bildiren Dmitruk, “Zelenskiy savaş ve insan hayatı ticareti yapıyor” ifadesini kullandı.

