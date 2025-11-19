https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/tarihin-en-bilinmeyen-halki-bulundu-8-bin-500-yil-gizlenmis-kayip-insanlar-kesfedildi-neden-1101116208.html
Tarihin en bilinmeyen halkı bulundu: 8 bin 500 yıl gizlenmiş 'kayıp insanlar' keşfedildi, neden dünyadan izoleydiler?
Nature'daki son araştırma, Arjantin'de 8.500 yıl izole kalmış yeni bir Yerli nüfusu kanıtladı. 310 antik DNA örneği, bölgenin genetik tarihini yeniden yazıyor.
Tarihin en bilinmeyen halkı bulundu: 8 bin 500 yıl gizlenmiş 'kayıp insanlar' keşfedildi, neden dünyadan izoleydiler?
Arjantin'in merkezinde 8.500 yıl boyunca tamamen izole yaşamış yeni bir Yerli nüfus keşfedildi. 310 antik DNA örneğinin incelendiği araştırma, bilim dünyasını şaşırttı. Göç etmeyen bu topluluk, genetik mirasını bugünkü Arjantinlilere aktardı.
Nature dergisinde yayınlanan kapsamlı bir araştırma, Arjantin'in merkezi bölgesinde daha önce hiç bilinmeyen bir Yerli topluluğun varlığını ortaya koydu. Bilim insanları, bu "derin genetik soyun" yaklaşık 8.500 yıl boyunca dış dünyadan tamamen izole şekilde yaşadığını tespit etti. Güney Amerika'nın erken yerleşim tarihindeki en büyük boşluklardan biri böylece gün yüzüne çıktı.
Haritadaki boşluk nihayet doldu
Uzmanlar bugüne kadar bölgede yalnızca üç büyük Yerli grubun yaşadığını biliyordu: Andlar, Amazonya alçakları ve Patagonya
. Ancak orta Arjantin
hâlâ bir soru işaretiydi. Harvard Üniversitesi'nden
genetikçi David Reich
, bu keşfin "haritada boş görünen bir alanı doldurduğunu" açıkladı.
310 antik DNA örneği tarihi yeniden yazdı
Araştırma ekibi, 10.000 yıl öncesine kadar uzanan 310 kişiye ait kemik ve diş örneklerini analiz etti. Bu kapsamlı veri havuzu, bölgedeki antik DNA bilgisini on kat artırdı ve Güney Amerika'nın tarih öncesi dönemine ilişkin önemli bulgular ortaya koydu.
Eller Mağarası'nın sanatçıları kim?
Araştırmacılar, dünyaca ünlü Cueva de las Manos
(Eller Mağarası) duvarlarına 13.000–9.500 yıl önce resim yapan insanların muhtemelen bu yeni keşfedilen nüfusun ataları olduğunu değerlendiriyor. Bu topluluk, Avrupa ve Asya'daki
benzer örneklerin aksine çevresel zorluklara, dil değişimlerine ve kültürel dönüşümlere rağmen binlerce yıl boyunca göç etmedi.
Binlerce yıl aynı topraklarda kaldılar
Yeni keşfedilen soy, neredeyse hiç göç etmeden varlığını sürdürdü. Yalnızca sınır hattındaki diğer Yerli gruplarla çok sınırlı bir genetik etkileşim yaşandı. Bölgeyi izole eden doğal bir engel bulunmamasına rağmen, topluluk dış dünyayla temastan kaçınmış görünüyor. Bilim insanları
bu izolasyonun nedenini hâlâ araştırıyor.
Genetik miras bugün hala yaşıyor
Araştırma, bu soyun arkeogenetik izlerinin 1800'lü yıllarda kesildiğini ortaya koydu. Ancak genetik mirası bugünkü Arjantinlilerin DNA'sında yaşamaya devam ediyor. Uzmanlar bu soyun, Arjantin'deki ana Yerli genetik hat olduğunu değerlendiriyor.
Asya ve Avrupa'dan farklı bir hikaye
Asya ve Avrupa'da kuraklık, teknoloji değişimi ve dilsel dönüşüm gibi etkenler göç ve genetik karışımı tetiklerken, Arjantin'deki bu halk tüm değişimlere rağmen aynı bölgede ve aynı genetik yapıyla kaldı. Araştırmacılar, gelecekte elde edilecek yeni verilerle bu gizemli izolasyonun nedenlerini çözmeyi hedefliyor.