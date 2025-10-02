Tapuda '65 yaş' krizi yaşanıyor: Sağlık raporu talebi sistemleri kilitledi
Gayrimenkul alım satım işlemlerinde son bir yıldır 65 yaş üstü herkesten 'sağlık raporu' istenmesi krize neden oldu. Raporların devlet hastanelerinden alınması ve sadece bir gün geçerli olması nedeniyle, süreç çoğu zaman kilitlenirken Tapu ve Kadastro Müdürlüğü de bununla ilgili uyarı yayımladı.
Tapu işlemlerinde '65 yaş üstü' herkesten 'sağlık raporu' istenmesi alım satış sürecinde zorluklar yaşatıyor. Raporun sadece devlet hastanesinden alınması ve 'geçerliliğin bir günle sınırlı olması' işlemlerini tek gün içinde tamamlayamayanlar için büyük sorun oluşturuyor. Tapu müdürlüklerinin bu konuda 'risk almamak' için rapor istediği belirten uzmanlar, bunun zorunluluk olmadığının altını çizdi. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü de, satış için gelen kişilerin 'ayırt etme gücüne sahip olduğu konusunda şüphe oluşturmuyor ise istem sahibinden sağlık raporu istenmesine gerek yoktur' açıklaması yaptı.
Rapor isteği krize dönüştü
Tapu müdürlüklerinde satış yapmak isteyen 65 yaş üstü vatandaşlardan 'zorunluymuş gibi' rapor istenmesinin süreçleri tıkadığını belirtildi. Sabah'ın haberine göre, İSTOÇ İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, 65 yaş üstü bireylerden istenen raporun artık bir kriz haline dönüşmeye başladığını belirterek şunları söyledi:
"Türkiye nüfusunun önemli bir kısmı yaşlı. Bu raporu almak ise hem zahmetli hem de yıpratıcı. Randevular çok geç veriliyor, raporun geçerli olabilmesi için tam teşekküllü devlet hastanesinden alınması gerekiyor. Özel hastane raporları kabul edilmiyor. Sağlık raporu sadece bir iş günü geçerli. İşleminiz uzarsa, ertesi gün yeniden hastaneye gidip aynı süreci tekrar yaşamak zorundasınız. Bir günde rapor al, tapuya yetiş, bankaya git, imza at... Bu süreç gerçekten yorucu. Rapor için uğraşırken adeta sağlıklarından oluyorlar"
Tapu daireleri kendilerini güvence altına almak istiyor
Tapu memuru veya müdürünün "Hangi yıldayız? Kaç çocuğun var? Çocuklarının isimleri ne? Neden satıyorsun? Doğum yerin neresi? Kaça sattın, parayı ne yapacaksın?" gibi sorularla satış yapan kişinin akli melekelerinin yerinde olup olmayacağını denetleyebileceğini anlatan Araç, "Hal ve davranışları uygunsa 75 yaşında da olsa sağlık raporuna gerek olmaz. Ancak şimdi kimse risk almıyor. Eğer 65 yaşın üzerindeyse direkt 'raporunu getir' diyor. Elbette tapu daireleri de kendilerini güvence altına almak istiyor. Ama bu kadar zor, karmaşık ve yıpratıcı olmadan da çözümler bulunabilir. Daha kolay, daha insani bir yol oluşturulmalı" ifadelerini kullandı.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü: Şüphe yoksa rapora gerek yok
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü gelen şikayetler üzerine resmi web sayfasında "Tapu İşlemlerinde Sağlık Raporu İstenmesi konusu" başlığıyla şu açıklamayı yaptı: "Tapu müdürlüklerine yapılan başvurularda işlem gerçekleştirilmesi sırasında, özellikle ileri yaşlarda bulunma ya da normal olmayan davranışlarda bulunulması gibi durumlarda istemde bulunan kişi ya da kişilerin ayırt etme gücüne sahip olup olmadıkları incelenir. Müdürlük söz konusu incelemeyi istem sahibinin ifade, tavır ve davranışlarından yola çıkarak gerçekleştirir. Verilen cevaplar ayırt etme gücüne sahip olduğu konusunda şüphe oluşturmuyor ise istem sahibinden sağlık raporu istenmesine gerek yoktur."
Tüketici Konfederasyonu Başkanı: Şikayet edin
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, tapu işlemlerinde inisiyatifin tapu müdürlüklerinde olduğunu belirterek, "Ancak müdürler genellikle işleri memurlara devrediyor. Memur da kendini sağlama almak için 65 yaşı görür görmez rapor istiyor" dedi. Bu durum nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ve Kamu denetçiliği birimine şikâyette bulunmasını önerdi.
BU EZİYETE SON VERİN
Tapu işlemlerinde rapor istenmesi nedeniyle yaşanan sorunlar şikayet platformlarına da taşındı.
Bir vatandaş, "67 yaşındayım. Akli melekelerim yerinde. Ancak evimi satabilmem için rapor istendi. Bu tavır zaten çok rahatsız edici. Rapor almak için hastaneye gittim aldım ancak bu sefer de tapuya yetişemedim. Yeniden rapor istediler. Evimi satmak için bu kadar strese gireceğim aklıma gelmezdi. Bu eziyete son verin" ifadelerini kullandı.