Tapuda '65 yaş' krizi yaşanıyor: Sağlık raporu talebi sistemleri kilitledi

Gayrimenkul alım satım işlemlerinde son bir yıldır 65 yaş üstü herkesten 'sağlık raporu' istenmesi krize neden oldu. Raporların devlet hastanelerinden alınması... 02.10.2025, Sputnik Türkiye

Tapu işlemlerinde '65 yaş üstü' herkesten 'sağlık raporu' istenmesi alım satış sürecinde zorluklar yaşatıyor. Raporun sadece devlet hastanesinden alınması ve 'geçerliliğin bir günle sınırlı olması' işlemlerini tek gün içinde tamamlayamayanlar için büyük sorun oluşturuyor. Tapu müdürlüklerinin bu konuda 'risk almamak' için rapor istediği belirten uzmanlar, bunun zorunluluk olmadığının altını çizdi. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü de, satış için gelen kişilerin 'ayırt etme gücüne sahip olduğu konusunda şüphe oluşturmuyor ise istem sahibinden sağlık raporu istenmesine gerek yoktur' açıklaması yaptı.Rapor isteği krize dönüştüTapu müdürlüklerinde satış yapmak isteyen 65 yaş üstü vatandaşlardan 'zorunluymuş gibi' rapor istenmesinin süreçleri tıkadığını belirtildi. Sabah'ın haberine göre, İSTOÇ İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, 65 yaş üstü bireylerden istenen raporun artık bir kriz haline dönüşmeye başladığını belirterek şunları söyledi: Tapu daireleri kendilerini güvence altına almak istiyorTapu memuru veya müdürünün "Hangi yıldayız? Kaç çocuğun var? Çocuklarının isimleri ne? Neden satıyorsun? Doğum yerin neresi? Kaça sattın, parayı ne yapacaksın?" gibi sorularla satış yapan kişinin akli melekelerinin yerinde olup olmayacağını denetleyebileceğini anlatan Araç, "Hal ve davranışları uygunsa 75 yaşında da olsa sağlık raporuna gerek olmaz. Ancak şimdi kimse risk almıyor. Eğer 65 yaşın üzerindeyse direkt 'raporunu getir' diyor. Elbette tapu daireleri de kendilerini güvence altına almak istiyor. Ama bu kadar zor, karmaşık ve yıpratıcı olmadan da çözümler bulunabilir. Daha kolay, daha insani bir yol oluşturulmalı" ifadelerini kullandı.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü: Şüphe yoksa rapora gerek yokTüketici Konfederasyonu Başkanı: Şikayet edinTüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, tapu işlemlerinde inisiyatifin tapu müdürlüklerinde olduğunu belirterek, "Ancak müdürler genellikle işleri memurlara devrediyor. Memur da kendini sağlama almak için 65 yaşı görür görmez rapor istiyor" dedi. Bu durum nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ve Kamu denetçiliği birimine şikâyette bulunmasını önerdi.

