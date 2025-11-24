https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/ticaret-bakanligi-harekete-gecti-inanc-ve-degerlere-hakaret-eden-urun-satistan-kaldirildi-1101229528.html
Ticaret Bakanlığı harekete geçti: İnanç ve değerlere hakaret eden ürün satıştan kaldırıldı
Ticaret Bakanlığı harekete geçti: İnanç ve değerlere hakaret eden ürün satıştan kaldırıldı
Ticaret Bakanlığı, bir e-ticaret platformunda, toplumun inanç ve değerlerini hedef alan ürünlerin satışa sunulduğuna ilişkin kamuoyuna yansıyan paylaşımlar... 24.11.2025, Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığından internette inanç ve değerleri hedef alan ürünlerin satışına inceleme başlattı.Ürün toplatıldıBakanlığın, Nsosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yapıldı.Bir e-ticaret platformunda, toplumun inanç ve değerlerini hedef alan ürünlerin satışa sunulduğuna ilişkin kamuoyuna yansıyan paylaşımlar üzerine, Bakanlık tarafından inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, ilgili birimlerle yapılan koordineli çalışma sonucunda, söz konusu ürünün hızlı şekilde satıştan kaldırıldığı, satıcı hakkında ise mevzuat kapsamında gerekli idari süreçlerin başlatıldığı ifade edildi.Nefret söylemi varNefret söylemi, ayrımcılık, milli ve manevi değerlerin hedef alınması, toplum kesimlerinin provoke edilmesi ya da kamu vicdanını zedeleme potansiyeli taşıyan hiçbir ürün, hizmet veya ticari faaliyetin e-ticaret ekosisteminde yer bulmasına izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Ticaret Bakanlığı harekete geçti: İnanç ve değerlere hakaret eden ürün satıştan kaldırıldı
10:01 24.11.2025 (güncellendi: 10:02 24.11.2025)
Ticaret Bakanlığı, bir e-ticaret platformunda, toplumun inanç ve değerlerini hedef alan ürünlerin satışa sunulduğuna ilişkin kamuoyuna yansıyan paylaşımlar üzerine inceleme başlatıldığını, ürünün satıştan kaldırıldığını ve satıcı hakkında mevzuat kapsamında gerekli idari süreçlerin başlatıldığını bildirdi.
Ticaret Bakanlığından internette inanç ve değerleri hedef alan ürünlerin satışına inceleme başlattı.
Bakanlığın, Nsosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yapıldı.
Bir e-ticaret platformunda, toplumun inanç ve değerlerini hedef alan ürünlerin satışa sunulduğuna ilişkin kamuoyuna yansıyan paylaşımlar üzerine, Bakanlık tarafından inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, ilgili birimlerle yapılan koordineli çalışma sonucunda, söz konusu ürünün hızlı şekilde satıştan kaldırıldığı, satıcı hakkında ise mevzuat kapsamında gerekli idari süreçlerin başlatıldığı ifade edildi.
Nefret söylemi, ayrımcılık, milli ve manevi değerlerin hedef alınması, toplum kesimlerinin provoke edilmesi ya da kamu vicdanını zedeleme potansiyeli taşıyan hiçbir ürün, hizmet veya ticari faaliyetin e-ticaret ekosisteminde yer bulmasına izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ticaret Bakanlığımız, tüketicilerin korunması, dijital ticaret ortamının güvenliğinin sağlanması, milli birlik ve toplumsal barışa zarar verebilecek içeriklerin önlenmesi amacıyla denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir. Kamu düzenini zedeleyici her türlü ticari faaliyete karşı gerekli tüm adımlar, hiçbir gecikmeye mahal verilmeden atılacaktır."