https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/ticaret-bakanligi-harekete-gecti-inanc-ve-degerlere-hakaret-eden-urun-satistan-kaldirildi-1101229528.html

Ticaret Bakanlığı harekete geçti: İnanç ve değerlere hakaret eden ürün satıştan kaldırıldı

Ticaret Bakanlığı harekete geçti: İnanç ve değerlere hakaret eden ürün satıştan kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, bir e-ticaret platformunda, toplumun inanç ve değerlerini hedef alan ürünlerin satışa sunulduğuna ilişkin kamuoyuna yansıyan paylaşımlar... 24.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-24T10:01+0300

2025-11-24T10:01+0300

2025-11-24T10:02+0300

türki̇ye

ticaret

nefret

ticaret bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/10/1076374800_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_ace391da3f1b8a2b731f12e6638bf7d2.jpg

Ticaret Bakanlığından internette inanç ve değerleri hedef alan ürünlerin satışına inceleme başlattı.Ürün toplatıldıBakanlığın, Nsosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yapıldı.Bir e-ticaret platformunda, toplumun inanç ve değerlerini hedef alan ürünlerin satışa sunulduğuna ilişkin kamuoyuna yansıyan paylaşımlar üzerine, Bakanlık tarafından inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, ilgili birimlerle yapılan koordineli çalışma sonucunda, söz konusu ürünün hızlı şekilde satıştan kaldırıldığı, satıcı hakkında ise mevzuat kapsamında gerekli idari süreçlerin başlatıldığı ifade edildi.Nefret söylemi varNefret söylemi, ayrımcılık, milli ve manevi değerlerin hedef alınması, toplum kesimlerinin provoke edilmesi ya da kamu vicdanını zedeleme potansiyeli taşıyan hiçbir ürün, hizmet veya ticari faaliyetin e-ticaret ekosisteminde yer bulmasına izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/ticaret-bakanligi-2-milyar-612-milyon-tllik-metamfetamin-ele-gecirdi-1100677692.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ticaret, nefret, ticaret bakanlığı