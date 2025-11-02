https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/ticaret-bakanligi-2-milyar-612-milyon-tllik-metamfetamin-ele-gecirdi-1100677692.html

Ticaret Bakanlığı duyurdu: 2 milyar 612 milyon TL'lik metamfetamin ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda dün 2 milyar 612 milyon TL değerinde 721 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirdi. 02.11.2025, Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda dün 2 milyar 612 milyon TL değerinde 721 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirdi.Gürbulak Sınır Kapısı'nda uyuşturucu ele geçirildiTicaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 721 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gürbulak Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele kapsamında risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucu Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen tırın şüpheli bulunarak mercek altına alındığı bildirildi.Narkotik dedektör köpeği "Kont" ve X-ray taramasıyla detaylı arama yapılan araçtaki bölmelere gizlenmiş sıvı metamfetaminin tespit edildiği belirtilen açıklamada, 721 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonla ilgili soruşturmanın Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürüldüğü bilgisi paylaşıldı.Gümrüklerde yılbaşından bu yana muhtelif türde 30 ton 100 kilogram uyuşturucunun ele geçirilerek imha edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

