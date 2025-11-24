https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/thy-dahil-uluslararasi-havayollari-venezuella-ucuslarini-askiya-aldi-gerilimde-son-durum-1101236427.html

'THY dahil uluslararası havayolları Venezüella uçuşlarını' askıya aldı: Gerilimde son durum

'THY dahil uluslararası havayolları Venezüella uçuşlarını' askıya aldı: Gerilimde son durum

Sputnik Türkiye

ABD Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) Venezüella hava sahasında ‘kötüleşen güvenlik durumu’ uyarısının ardından çok sayıda uluslararası havayolu pazar gününden itibaren ülkeye yönelik uçuşlarını iptal etti.

2025-11-24T12:18+0300

2025-11-24T12:18+0300

2025-11-24T12:20+0300

dünya

venezüella

abd federal havacılık i̇daresi (faa)

türk hava yolları (thy)

uçuşlar

askıya alma

iptal

haberler

nicolas maduro

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/18/1101235821_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_ae483923eedceea0f04b5c46429cab63.jpg

Pazar gününden itibaren başkent Karakas yakınlarındaki Simon Bolivar Maiquetia Uluslararası Havaalanı’nda yolcular uzun süre belirsizlik içinde bekledi.Venezüella Havayolları Birliği Başkanı Marisela de Loaiza, Associated Press’e (AP) yaptığı açıklamada TAP, LATAM, Avianca, Iberia, Gol ve Caribbean Airlines’ın uçuşları süresiz askıya aldığını bildirdi. AP'nin haberine göre Türk Hava Yolları ise 24–28 Kasım tarihleri arasında seferlerini durdurdu. THY’nin sitesine bakıldığında bu tarihler arasında Venezüella’daki Karakas Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na bu tarihler arasında uçuş görünmüyor.FAA’dan ‘potansiyel tehlike’ uyarısıFAA, cuma günü yayımladığı güncellenmiş uyarıda, belirtilmeyen tehditlerin ‘ülkedeki tüm irtifalarda uçaklar, kalkış ve iniş yapan hava araçları ve hatta yerdeki uçaklar için potansiyel tehlike oluşturabileceğini’ açıkladı.Petro: Ülkeler engellenmezKolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X’te yaptığı açıklamada Latin Amerika ülkelerine düzenli uçuşların devam etmesi gerektiğini belirterek, “Ülkeler engellenmez, çünkü ülkeleri engellemek insanları engellemek anlamına gelir ve bu, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur” ifadelerini kullandı.ABD-Venezüella gerilimiUyarı, ABD’nin Venezuela üzerindeki baskısını artırdığı bir dönemde geldi. Trump yönetimi son aylarda Venezüella açıklarında yoğun askeri faaliyet yürütüyor.ABD ordusu zaman zaman Venezüella kıyılarına kadar bombardıman uçaklarıyla uçuşlar gerçekleştirdi. Bazı uçuşlarda ‘saldırı simülasyonu’ yapıldığı belirtildi. Dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve ona eşlik eden destroyerler bölgeye gönderildi.Yetkililer, bunun son nesillerin gördüğü “Karayipler’deki en büyük ABD askeri yığınağı” olduğunu belirtiyor.Trump yönetimi, ABD’de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıya olan Nicolas Maduro’yu ‘meşru lider’ olarak tanımadığını söylüyor. Öte yandan ABD ordusu, Karayipler ve Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşındığını iddia ettiği küçük teknelere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Eylül başından bu yana yürütülen bu operasyonlarda 80’den fazla kişinin öldüğü açıklandı.Venezüella yönetimi ise ABD’nin operasyonlarının ‘uluslararası hukuka aykırı’ olduğunu savunuyo7. Maduro, ülkeye yönelik olası bir saldırıya karşı 4.5 milyon kişilik milis gücünü harekete geçirdiğini duyurmuştu.Seyahat uyarıları genişliyorGüney Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD ile yaşanan siyasi gerilimler nedeniyle Venezuela’nın sınır eyaletleri Zulia, Tachira, Apure ve Sucre’ye yönelik seyahat yasağı getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/abd-venezuella-gerilimi-gerarld-ford-karayip-denizinde-kaos-tirmaniyor-1100924538.html

venezüella

abd

karayipler

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

venezuela, uçuşlar, askıya alında, iptal edildi, thy, turkish airlines, karakas, simon bolivar maiquetia havaalanı, abd, gerilim, abd-venezuela gerilim, son durum, haberler, son dakika, uçuş haberleri, dünya haberleri, venezuela haberleri