ABD-Venezüella gerilimi: Gerarld Ford Karayip Denizi'nde, kaos tırmanıyor

ABD-Venezüella gerilimi: Gerarld Ford Karayip Denizi'nde, kaos tırmanıyor

Sputnik Türkiye

ABD uçak gemisi Gerald Ford’un bölgeye varması gerilimi tırmandırırken Karakas yönetimi benzeri görülmemiş bir askeri hareketlilik içinde. İngiltere ve Kolombiya, Amerika ile istihbarat paylaşımını durdurdu. İşte son gelişmeler...

Latin Amerika’da tansiyon giderek yükseliyor. ABD’nin Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu iddia edilen teknelere yönelik saldırıları sonrası hem diplomatik hem askeri cephede dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor.Venezüella hükümeti, olası bir Amerikan müdahalesine karşı ‘benzeri görülmemiş’ bir askeri seferberlik başlattı.Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, kara, hava, deniz ve yedek kuvvetlerin ülke genelinde geniş çaplı tatbikatlara başladığını duyurarak bu adımı “ABD’nin emperyalist tehdidine karşı ulusal savunma hamlesi” olarak nitelendirdi.Gerarld Ford Karayip Denizi’ne ulaştıBu gelişmelerin gölgesinde ABD'nin en güçlü savaş gemilerinden biri olan uçak gemisi USS Gerald R. Ford, Karayip Denizi’ne ulaştı. Geminin varlığı, Washington'ın bölgedeki askeri varlığını ciddi şekilde artırdığına işaret ediyor.ABD saldırıları ve Venezuela'nın yanıtıABD ordusu, son haftalarda MQ-9 Reaper tipi insansız hava araçları, AC-130J savaş uçakları ve F-35 jetleriyle Karayipler’de en az 19 farklı hedefi vurdu. Saldırıların çoğu Porto Riko ve El Salvador'daki Amerikan üslerinden yönetildi.Venezüella ise, bu saldırılara karşı ‘Plan Independencia 200’ adlı savunma planını devreye aldı. Tatbikatlara sadece düzenli ordu birlikleri değil, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez döneminde kurulan sivil milis gücü ‘Bolivarcı Halk Muhafızları’ da katılıyor.Savunma kaynaklarına göre Karakas yönetimi, olası bir kara harekatı durumunda ‘uzun süreli direniş’ stratejisini uygulamayı planlıyor. Bu strateji, ülke geneline yayılmış küçük birliklerin gerilla tipi savunma taktikleriyle karşı koymasını öngörüyor.İngiltere ve Kolombiya’dan hamlelerABD’nin eylülden bu yana gerçekleştirdiği hava saldırılarında en az 76 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıların hedef aldığı teknelerin, çoğunlukla uyuşturucu sevkiyatında kullanıldığı öne sürülse de, Londra ve Bogota bu operasyonların ‘uluslararası hukuku ihlal ettiği’ görüşünde.CNN’in haberine göre, İngiltere hükümeti, ABD ile yürüttüğü istihbarat paylaşımının bir kısmını askıya aldı. İngiliz yetkililer, Washington’ın kendilerinden gelen bilgileri ‘ölümcül saldırı hedefleri belirlemek için’ kullanmasından endişe ediyor.İngiltere’nin ardından Kolombiya da ABD ile istihbarat paylaşımını durdurduğunu açıkladı.Zaharova: Kesin bir dille kınıyoruzRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 1 Kasım’da yaptığı açıklamadaABD’nin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele bahanesiyle Karayipler’de aşırı askeri güç kullanmasını kesin bir dille kınadıklarını dile getirerek şunları söyledi:Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ise geçen ay yaptığı açıklamada, ABD’nin Karayipler’deki hava saldırılarının “uluslararası hukuka aykırı” olduğunu ve “yargısız infaz niteliği taşıdığını” vurguladı.

venezüella

kolombiya

abd

