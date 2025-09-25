https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/istanbulda-2-taksinin-calisma-ruhsatlari-iptal-edildi-kredi-kartindan-400-bin-tl-cekmis-1099655379.html

İstanbul'da 2 taksinin çalışma ruhsatları iptal edildi: Turistin kredi kartından 400 bin TL çekti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, turist yolculardan fazla ücret alan 2 taksinin çalışma ruhsatlarının iptal edilmesi kararlaştırıldı. Toplantıda, turist yolculardan fazla ücret aldıkları tespit edilen taksilerin çalışma ruhsatlarının iptal edilmesi görüşüldü.Gündem maddesinde, emniyet birimlerinin şikayetleri ve görüntülerin incelenmesinin sonucunda, taksi sürücülerinin, haksız kazanç, hanutçuluk, dolandırıcılık, görüntü almayı engelleme ve gayri yasal çalışma suçlarının işlendiğinin tespit edildiği belirtildi.2 seferde kredi kartından 400 bin lira çektiBu kapsamda, bir taksi sürücüsünün turist yolcunun kredi kartından 36 bin lira çektiği, başka bir taksi sürücüsünün ise turist yolcunun kredi kartından 2 seferde toplam 400 bin lira çektiği tespit edildi.Toplantıda yapılan oylamada, turist yolculardan fazla ücret alan taksilerin çalışma ruhsatlarının iptal edilmesi kabul edildi.Fazla ceza alan taksici yeniden eğitim alacakUKOME'de taksi taşımacılarının veya sürücülerinin, aldığı ceza kapsamında Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesinin bir defada 30 gün veya bir yıl içerisinde toplam 60 gün ve üzeri süreyle beklemeye alınması durumunda yeniden eğitim alması zorunlu hale getirildi.Bu kapsamda, taşımacıların veya şoförlerin, İBB Ulaşım Akademi tarafından verilecek olan mevzuat, İstanbul şehir bilgisi, güvenli sürüş tekniği, yabancı dil ve benzeri konulardaki zorunlu sınıf eğitimini tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları şartı aranıyor.Eğitim, 5 gün sürecek ve ücreti 15 bin lira olacak.Toplantıda ayrıca taksimetre açmama, yanlış park, araçta sigara içilmesi, yetersiz ehliyet ve alkol kullanılması gibi taksi taşımacılarına yönelik 1019, sürücülere yönelik 707 cezanın karara bağlanması kabul edildi.

