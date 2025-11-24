https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/suudi-arabistan-iki-yeni-noktada-alkol-satisi-baslatiyor-1101245677.html
Suudi Arabistan iki yeni noktada alkol satışı başlatıyor
Suudi Arabistan, uzun yıllardır sıkı şekilde uyguladığı alkol yasağına ilişkin politikalarını adım adım gevşetiyor. Biri Dhahran'da biri Cidde'de diplomatik personele özel iki yeni alkol satış noktası hizmete gercek.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/10/1093714261_0:26:789:470_1920x0_80_0_0_328a37e14c5620a783a4fcbe6935fe8e.png
Bu girişim, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın öncülük ettiği sosyal dönüşüm sürecinde yeni bir aşama olarak değerlendiriliyor. Krallık, 73 yıl aradan sonra geçen yıl Riyad'da yalnızca gayrimüslim diplomatlara hizmet veren ilk mağazasını açmıştı. Diplomatların bu satış noktasına 'içki sığınağı' adını taktığı biliniyor.'Yabancılara' açık olacakSatış noktalarından biri Dhahran'da, petrol şirketi Aramco'nun özel kampüs alanında kurulacak ve yalnızca şirket bünyesinde çalışan 'Müslüman olmayan yabancılara' açık olacak. Cidde'deki mağaza ise çoğu fahri konsolosluk statüsünde olan geniş diplomatik topluluğa hizmet verecek.Her iki mağazanın 2026 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor ancak kesin bir takvim henüz açıklanmadı.ABD merkezli Semafor'un aktardığı bilgilere göre Riyad'daki diplomatik bölgede bulunan mevcut alkol mağazasının müşteri kitlesi kısa süre önce 'oturma izni' sahibi gayrimüslim yabancıları da kapsayacak şekilde genişletildi. Bu statü genellikle yatırımcılara, girişimcilere ve yüksek nitelikli profesyonellere veriliyor.Suudi Arabistan'da alkol yasağıBazı uluslararası mecralarda daha önce "2026'dan itibaren turistik alanlarda alkol satışının serbest bırakılacağı" yönünde haberlere yer verilmişti. Ancak Arab News ve AGBI'nin aktardığına göre Suudi yetkililer bu iddiaları açıkça reddetti.Suudi Arabistan son yıllarda kadınların araç kullanmasına izin verilmesinden konser ve festival etkinliklerinin düzenlenmesine kadar birçok sosyal yasağı esnetti. Ancak alkol konusu, ülkenin en ihtiyatlı ilerlenen alanlardan biri olmayı sürdürüyor.
Suudi Arabistan, uzun yıllardır sıkı şekilde uyguladığı alkol yasağına ilişkin politikalarında yeni bir değişikliğe gidiyor. Biri Dhahran’da biri Cidde’de diplomatik personele özel iki yeni alkol satış noktası hizmete gercek.
Bu girişim, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın öncülük ettiği sosyal dönüşüm sürecinde yeni bir aşama olarak değerlendiriliyor. Krallık, 73 yıl aradan sonra geçen yıl Riyad’da yalnızca gayrimüslim diplomatlara hizmet veren ilk mağazasını açmıştı. Diplomatların bu satış noktasına ‘içki sığınağı’ adını taktığı biliniyor.
'Yabancılara' açık olacak
Satış noktalarından biri Dhahran’da, petrol şirketi Aramco’nun özel kampüs alanında kurulacak ve yalnızca şirket bünyesinde çalışan ‘Müslüman olmayan yabancılara’ açık olacak. Cidde’deki mağaza ise çoğu fahri konsolosluk statüsünde olan geniş diplomatik topluluğa hizmet verecek.
Her iki mağazanın 2026 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor ancak kesin bir takvim henüz açıklanmadı.
ABD merkezli Semafor’un aktardığı bilgilere göre Riyad’daki diplomatik bölgede bulunan mevcut alkol mağazasının müşteri kitlesi kısa süre önce ‘oturma izni’ sahibi gayrimüslim yabancıları da kapsayacak şekilde genişletildi. Bu statü genellikle yatırımcılara, girişimcilere ve yüksek nitelikli profesyonellere veriliyor.
Suudi Arabistan’da alkol yasağı
Bazı uluslararası mecralarda daha önce “2026’dan itibaren turistik alanlarda alkol satışının serbest bırakılacağı” yönünde haberlere yer verilmişti. Ancak Arab News ve AGBI’nin aktardığına göre Suudi yetkililer bu iddiaları açıkça reddetti.
Suudi Arabistan son yıllarda kadınların araç kullanmasına izin verilmesinden konser ve festival etkinliklerinin düzenlenmesine kadar birçok sosyal yasağı esnetti. Ancak alkol konusu, ülkenin en ihtiyatlı ilerlenen alanlardan biri olmayı sürdürüyor.