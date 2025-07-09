https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/bir-alkol-grubuna-daha-zam-geldi-yeni-fiyatlar-aciklandi-1097746089.html

Bir alkol grubuna daha zam geldi: Yeni fiyatlar açıklandı

Bir alkol grubuna daha zam geldi: Yeni fiyatlar açıklandı

Sputnik Türkiye

Alkol fiyatları ÖTV'deki artışın artından zamlandı. Bir alkol grubuna daha zam geldi. 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T14:42+0300

2025-07-09T14:42+0300

2025-07-09T14:42+0300

ekonomi̇

tekel bayileri yardımlaşma derneği

erol dündar

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

alkol

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ÖTV artışının ardından birçok alkol grubuna zam gelmişti. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir bira grubuna ait ürünlerde yeni zamların uygulandığı duyurdu. Dündar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir bira grubuna ait ürünlere zam geldiğini açıkladı ve yeni zamlı fiyatları paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/bir-sigara-grubuna-daha-zam-en-ucuz-ve-pahali-sigara-fiyatlari-listesi-guncellendi-1097728374.html

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Sputnik Türkiye

tekel bayileri yardımlaşma derneği, erol dündar, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), alkol