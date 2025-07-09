https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/bir-alkol-grubuna-daha-zam-geldi-yeni-fiyatlar-aciklandi-1097746089.html
Bir alkol grubuna daha zam geldi: Yeni fiyatlar açıklandı
Bir alkol grubuna daha zam geldi: Yeni fiyatlar açıklandı
Sputnik Türkiye
Alkol fiyatları ÖTV'deki artışın artından zamlandı. Bir alkol grubuna daha zam geldi. 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T14:42+0300
2025-07-09T14:42+0300
2025-07-09T14:42+0300
ekonomi̇
tekel bayileri yardımlaşma derneği
erol dündar
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
alkol
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ÖTV artışının ardından birçok alkol grubuna zam gelmişti. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir bira grubuna ait ürünlerde yeni zamların uygulandığı duyurdu. Dündar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir bira grubuna ait ürünlere zam geldiğini açıkladı ve yeni zamlı fiyatları paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/bir-sigara-grubuna-daha-zam-en-ucuz-ve-pahali-sigara-fiyatlari-listesi-guncellendi-1097728374.html
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tekel bayileri yardımlaşma derneği, erol dündar, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), alkol
tekel bayileri yardımlaşma derneği, erol dündar, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), alkol
Bir alkol grubuna daha zam geldi: Yeni fiyatlar açıklandı
Alkol fiyatları ÖTV'deki artışın artından zamlandı. Bir alkol grubuna daha zam geldi.
ÖTV artışının ardından birçok alkol grubuna zam gelmişti. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir bira grubuna ait ürünlerde yeni zamların uygulandığı duyurdu.
Dündar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir bira grubuna ait ürünlere zam geldiğini açıkladı ve yeni zamlı fiyatları paylaştı.
50 cl Depozitolu Şişe:
83 TL
50 cl Depozitosuz Şişe:
85 TL
33 cl Depozitolu Şişe:
60 TL
33 cl Depozitosuz Şişe:
70 TL
50 cl Special Kutu:
117 TL